Mundo

México: se eleva a 13 el número de muertos por explosión de camión con gas en Iztapalapa

Autoridades de México informaron que, entre los fallecidos, se encuentra Alicia Matías Teodoro, conocida como la "abuelita heroína", quien protegió a su nieta de dos años.

Bomberos extinguen las llamas de camión cisterna que explotó en Iztapalapa.
Bomberos extinguen las llamas de camión cisterna que explotó en Iztapalapa. | Foto: AFP

Tres personas que habían resultado heridas tras la explosión de un camión cargado de gas en Iztapalapa (México) fallecieron en las últimas horas. Con estas muertes, asciende a 13 el número total de víctimas del incidente.

El pasado 10 de septiembre, la capital mexicana fue sacudida por la potente explosión de un vehículo que transportaba cerca de 50.000 litros de gas. El hecho ocurrió en el distrito de Iztapalapa, al este de Ciudad de México.

PUEDES VER: Marco Rubio se reúne con Claudia Sheinbaum en México: estos fueron los temas que tocaron

lr.pe

Unas 40 personas siguen hospitalizadas

Según cifras oficiales, unas 40 personas que resultaron afectadas por el accidente siguen hospitalizadas en distintos hospitales públicos. Entre los fallecidos se encuentra Alicia Matías Teodoro, de 49 años, conocida como la "abuelita heroína".

La mujer, protagonista de una de las imágenes más desgarradoras de la tragedia, protegió con su cuerpo a su nieta de dos años. A pesar de tener el 90% de su cuerpo quemado, logró salir caminando mientras cargaba a la pequeña que está estable.

"Su acto de amor ha dejado una huella profunda", escribió Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en su cuenta de X.

PUEDES VER: EEUU y México en alerta por tormenta tropical 'Kiko' que se convertiría en un huracán

lr.pe

Según las investigaciones de la fiscalía local, el accidente se habría producido porque el vehículo pesado viajaba con exceso de velocidad, además de que pudo haber chocado con un objeto que abrió un boquete en la cisterna.

Clara Brugada ha dicho que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la ciudad, de 9,2 millones de habitantes, con el objetivo de evitar nuevas tragedias.

