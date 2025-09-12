HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump advierte que su paciencia con Putin "se agota" rápidamente y critica falta de acuerdo con Zelenski

El presidente de EE. UU. cuestionó la falta de avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, y afirmó que su Gobierno podría intervenir con medidas contundentes contra el Kremlin.

Donald Trump advirtió que su paciencia con Vladimir Putin se está agotando. Foto: composición LR/AFP
Donald Trump advirtió que su paciencia con Vladimir Putin se está agotando. Foto: composición LR/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su paciencia con su homólogo ruso Vladimir Putin “se está agotando rápidamente” y planteó la posibilidad de imponer sanciones económicas más severas contra Rusia. En una entrevista con Fox News, el jefe de Estado señaló que las medidas podrían incluir al sistema bancario y al sector petrolero, en respuesta a la negativa del Kremlin de avanzar hacia una salida del conflicto en Ucrania. “Se necesitan dos para bailar tango”, dijo Trump aludiendo a la falta de avances.

El líder republicano cuestionó la actitud de Moscú y de Kiev, al recordar que en distintos momentos uno de los dos mandatarios rechazó negociar. “Cuando Putin quería hacerlo, Zelenski no quería. Cuando Zelenski quería hacerlo, Putin no quería. Ahora Zelenski quiere y Putin es una incógnita”, afirmó. Trump adelantó que, ante la falta de resultados, su Gobierno podría “intervenir de manera muy, muy fuerte” para presionar a Rusia en el escenario internacional.

PUEDES VER: Diosdado Cabello asegura que las personas que iban en la lancha atacada por EE. UU. "no eran narcotraficantes"

lr.pe

Trump resta importancia a incursión de drones rusos en Polonia

El presidente Donald Trump volvió a pronunciarse sobre la entrada de drones rusos en territorio polaco y aseguró que “fueron abatidos y cayeron en el espacio aéreo”, en respuesta a las acusaciones de Varsovia contra Moscú. Aunque se mostró crítico con las protestas de los países europeos de la OTAN, también sugirió que el incidente pudo haber sido un error, alineándose parcialmente con la postura rusa, que calificó de “histeria” las denuncias sobre una supuesta violación deliberada.

Dichas declaraciones fueron rechazadas por el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. "También desearíamos que el ataque con aviones no tripulados contra Polonia fuera un error. Pero no fue así. Y lo sabemos”, escribió en su cuenta de la red social x.

PUEDES VER: Rusia mata a 24 civiles en el este de Ucrania mientras cobraban sus pensiones, según Zelenski

lr.pe

Rusia admite que las conversaciones de paz con Ucrania están “en pausa”

El Kremlin reconoció este viernes que las negociaciones de paz con Ucrania se encuentran “más en pausa” que activas, confirmando los temores de Kiev sobre la falta de avances a pesar de los esfuerzos impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump. El portavoz Dmitri Peskov aseguró que los canales de comunicación siguen abiertos, pero advirtió que no se deben esperar “resultados fulminantes”. Además, recordó que el propio Trump había reconocido que resolver el conflicto no sería tan rápido como pensaba inicialmente.

Mientras tanto, Ucrania insiste en que Rusia no busca realmente un acuerdo de paz y que el Kremlin utiliza las conversaciones para ganar tiempo en lo económico y militar. El presidente Volodímir Zelenski llamó a desviar los recursos que sostienen la maquinaria bélica rusa y agradeció al Reino Unido por un nuevo paquete de sanciones contra la flota fantasma de petroleros de Moscú. Japón también se sumó con restricciones a empresas rusas y con el tope al precio del crudo, una medida que busca golpear los ingresos del Kremlin. “Esta es la única manera de detener a Rusia y poner fin a esta guerra”, afirmó.

