Birmania: junta militar lanza ataque aéreo contra dos escuelas secundarias y mata a 19 estudiantes

Actualmente, Birmania se encuentra en medio de una intensa guerra civil tras el golpe militar de 2021. | Foto: AFP/Referencial

Un ataque aéreo de la junta militar habría causado la muerte de al menos 19 estudiantes en escuelas de educación secundaria del estado de Rakhine, en el oeste de Birmania (Myanmar), según denunció un grupo armado opositor al gobierno.

El Ejército de Arakan (AA), uno de los principales opositores de los militares birmanos que tomaron el poder en 2021 tras derrocar al gobierno, denunció que los ataques tuvieron como objetivo dos escuelas secundarias privadas de Kyauktaw.

Bombas de unos 227 kilos cayeron sobre escuelas

A través de un comunicado, el Ejército de Arakan reveló que el ataque aéreo provocó el fallecimiento de 19 estudiantes de secundaria y dejó 22 heridos. Entre las víctimas figuran jóvenes inocentes de entre 15 y 21 años.

La agencia AFP intentó contactar a la junta militar de Birmania, actual gobernante del país, para obtener su descargo, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

El medio local birmano Myanmar Now informó que un avión de la junta militar habría lanzado dos bombas de unos 227 kilos sobre las escuelas secundarias mientras los estudiantes dormían. Esto ocurrió en la madrugada del sábado 13 de septiembre.

UNICEF condena el ataque

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) condenó el ataque que se suma a la "violencia cada vez más devastadora" que se experimenta en el estado de Rakhine, donde los niños y las familias pagan con sus vidas.

AFP asegura que intentó contactar a testigos presentes en la ciudad de Kyauktaw, pero las dificultades en las conexiones telefónicas e Internet lo impidieron.

En agosto de 2025, la ONU reveló que el 57% de las familias en Rakhine no podían satisfacer sus necesidades alimenticias básicas, en comparación con el 33% en diciembre, una situación probablemente mucho peor en otras áreas del país menos accesibles.