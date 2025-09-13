HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil
Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     
Mundo

Birmania: junta militar lanza ataque aéreo contra dos escuelas secundarias y mata a 19 estudiantes

UNICEF condenó el ataque aéreo y advirtió sobre la creciente violencia en Rakhine, uno de los estados más pobres de Birmania, donde niños y familias son los más afectados.

Actualmente, Birmania se encuentra en medio de una intensa guerra civil tras el golpe militar de 2021.
Actualmente, Birmania se encuentra en medio de una intensa guerra civil tras el golpe militar de 2021. | Foto: AFP/Referencial

Un ataque aéreo de la junta militar habría causado la muerte de al menos 19 estudiantes en escuelas de educación secundaria del estado de Rakhine, en el oeste de Birmania (Myanmar), según denunció un grupo armado opositor al gobierno.

El Ejército de Arakan (AA), uno de los principales opositores de los militares birmanos que tomaron el poder en 2021 tras derrocar al gobierno, denunció que los ataques tuvieron como objetivo dos escuelas secundarias privadas de Kyauktaw.

PUEDES VER: Tras 30 horas bajo los escombros, rescatan con vida a una mujer en Myanmar luego del devastador terremoto

lr.pe

Bombas de unos 227 kilos cayeron sobre escuelas

A través de un comunicado, el Ejército de Arakan reveló que el ataque aéreo provocó el fallecimiento de 19 estudiantes de secundaria y dejó 22 heridos. Entre las víctimas figuran jóvenes inocentes de entre 15 y 21 años.

La agencia AFP intentó contactar a la junta militar de Birmania, actual gobernante del país, para obtener su descargo, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

El medio local birmano Myanmar Now informó que un avión de la junta militar habría lanzado dos bombas de unos 227 kilos sobre las escuelas secundarias mientras los estudiantes dormían. Esto ocurrió en la madrugada del sábado 13 de septiembre.

PUEDES VER: Terremoto en Tailandia y Myanmar de 7,7 magnitud hoy: aumentan a 1.600 los fallecidos y hay cientos de desaparecidos

lr.pe

UNICEF condena el ataque

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) condenó el ataque que se suma a la "violencia cada vez más devastadora" que se experimenta en el estado de Rakhine, donde los niños y las familias pagan con sus vidas.

AFP asegura que intentó contactar a testigos presentes en la ciudad de Kyauktaw, pero las dificultades en las conexiones telefónicas e Internet lo impidieron.

En agosto de 2025, la ONU reveló que el 57% de las familias en Rakhine no podían satisfacer sus necesidades alimenticias básicas, en comparación con el 33% en diciembre, una situación probablemente mucho peor en otras áreas del país menos accesibles.

Notas relacionadas
Tras 30 horas bajo los escombros, rescatan con vida a una mujer en Myanmar luego del devastador terremoto

Tras 30 horas bajo los escombros, rescatan con vida a una mujer en Myanmar luego del devastador terremoto

LEER MÁS
Rescatan a mujer con vida tras 60 horas enterrada bajo los escombros por terremoto de 7,7 en Birmania

Rescatan a mujer con vida tras 60 horas enterrada bajo los escombros por terremoto de 7,7 en Birmania

LEER MÁS
Terremoto en Birmania y Tailandia, última hora en vivo: aumentan a más de 1.600 muertos y miles de heridos, según último reporte

Terremoto en Birmania y Tailandia, última hora en vivo: aumentan a más de 1.600 muertos y miles de heridos, según último reporte

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

LEER MÁS
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

LEER MÁS
¿Quién es Tyler Robinson, el joven de 22 años sospechoso de asesinar al activista y aliado de Trump, Charlie Kirk?

¿Quién es Tyler Robinson, el joven de 22 años sospechoso de asesinar al activista y aliado de Trump, Charlie Kirk?

LEER MÁS
Jaime Bayly asegura que Estados Unidos tiene mapeada a Venezuela y podría atacar con precisión a Maduro y su cúpula

Jaime Bayly asegura que Estados Unidos tiene mapeada a Venezuela y podría atacar con precisión a Maduro y su cúpula

LEER MÁS
Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Mundo

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Francia: buscan prohibir las redes sociales a menores de 15 años y establecer toque de queda digital

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota