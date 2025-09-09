HOYSuscripcion LR Focus

El escándalo de corrupción en la era Milei
Mundo

Las impactantes imágenes que dejan las protestas en Nepal: incendio en el Parlamento, armas en las calles y caos

Las protestas en Nepal estallan tras el bloqueo de 26 redes sociales, llevando a manifestantes a incendiar el Parlamento y exigir reformas y transparencia del Gobierno.

Las protestas en Nepal comenzaron el 4 de septiembre, cuando el gobierno bloqueó 26 plataformas de redes sociales. Foto: Composición LR/AFP.
Las protestas en Nepal alcanzaron un punto crítico en los últimos días, desbordando las calles de Katmandú con manifestantes enfurecidos que tomaron el Parlamento y lo incendiaron. Esta ola de indignación surgió tras la decisión del Gobierno de bloquear 26 plataformas de redes sociales, una medida que desató un levantamiento juvenil en el país.

La autodenominada "Generación Z" lidera las manifestaciones, exigiendo no solo el restablecimiento de las redes, sino también la destitución de funcionarios corruptos. A pesar de la renuncia del primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli, los enfrentamientos no cesaron, y las protestas continuaron siendo cada vez más violentas, con ataques a dirigentes políticos y la destrucción de edificios públicos.

Las imágenes que deja las protestas en Nepal

En las últimas 24 horas, el caos ha dejado un alto saldo de muertos y cientos de heridos. La tensión sigue creciendo en Nepal, mientras los jóvenes buscan justicia en un contexto de creciente desconfianza hacia el Gobierno. La caída de Oli, tras meses de creciente malestar, refleja el descontento de un pueblo que clama por el fin de la corrupción y el retorno de sus derechos fundamentales.

Un manifestante porta un arma de fuego mientras se congregan frente al complejo del palacio Singha Durbar. Foto: AFP.

Manifestantes portan la bandera nacional de Nepal mientras viajan en un camión policial frente a la Casa Presidencial. Foto: AFP.

A medida que las protestas continúan, el futuro político del país se vuelve incierto, mientras los ciudadanos exigen reformas y una mayor transparencia en la gestión pública.

Un manifestante empuña un arma de fuego mientras los manifestantes se congregan frente del palacio Singha Durbar. Foto: AFP.

Múltiples incendios en medio de las protestas en Nepal

Las protestas en Nepal han alcanzado niveles de violencia sin precedentes tras la decisión del gobierno de bloquear 26 plataformas de redes sociales. La indignación se transformó rápidamente en disturbios generalizados, con manifestantes incendiando edificios gubernamentales, incluyendo el Parlamento, el Palacio Presidencial y residencias de altos funcionarios.

El fuego arrasa el Singha Durbar, el principal edificio administrativo del gobierno de Nepal, en Katmandú. Foto: AFP.

La respuesta del gobierno fue contundente, imponiendo toques de queda en varias ciudades y desplegando fuerzas de seguridad para sofocar las manifestaciones. Sin embargo, la presión popular llevó a la renuncia del primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli el 9 de septiembre de 2025. A pesar de la dimisión, los enfrentamientos no cesaron, y la situación en el país sigue siendo tensa.

La gente pasa junto a un incendio en el edificio de la Corte Suprema en Katmandú. Foto: AFP.

Un coche arde frente al Singha Durbar, el principal edificio administrativo del gobierno de Nepal. Foto: AFP.

Organismos internacionales han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y han instado a una investigación independiente sobre los hechos ocurridos.

Un manifestante reacciona junto a la oficina del Partido del Congreso Nepalés en llamas durante una protesta. Foto: AFP.

¿Desde cuándo se vienen dando las protestas en Nepal?

Las protestas en Nepal comenzaron el 4 de septiembre de 2025, cuando el gobierno bloqueó 26 plataformas de redes sociales. Esta medida fue tomada tras la expiración de un plazo de siete días otorgado a las plataformas para registrarse ante el Ministerio de Comunicación y Tecnologías de la Información, lo que generó indignación en gran parte de la población.

Una vista aérea muestra a manifestantes reunidos frente al Parlamento de Nepal. Foto: AFP.

La policía se refugia tras un vehículo de seguridad mientras los manifestantes lanzan piedras durante una protesta. Foto: AFP.

Manifestantes saltaron desde el muro de entrada del Parlamento de Nepal. Foto: AFP.

La protesta se intensificó debido a la frustración acumulada por la corrupción gubernamental y el nepotismo, evidenciado en campañas virales como “Nepo Kid”, que denunciaban los privilegios de los hijos de políticos.

