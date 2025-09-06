Este cartel no dice "Discapapocitados por Milei": fue modificado digitalmente

EL BULO:

Un grupo de personas con discapacidad se hicieron presentes en eventos proselitistas de Javier Milei con pancartas que dicen "discapapocitados".

LO IMPORTANTE:

La fotografía muestra a un simpatizante del movimiento político de extrema derecha "La Fuerza del Cielo".

La difusión del bulo ocurre a unos días de celebrarse las elecciones legislativas de Buenos Aires.

"La Fuerza del Cielo" busca escaños en el Congreso argentino como un partido aparte de La Libertad Avanza, de Javier Milei.

Bulos discriminatorios. Este 7 de septiembre de 2025, Buenos Aires celebrará sus elecciones provinciales legislativas en medio de un ambiente de tensión política y apatía por los diversos casos de corrupción que ensombrecen la administración del presidente de extrema derecha, Javier Milei. Se señala que su hermana Karina se habría beneficiado a costa del fondo de las personas con discapacidad (Andis).

En este contexto, se ha viralizado una fotografía que supuestamente muestra a un hombre con un cartel en mano que reza: "Discapapocitados con Milei". No obstante, se trata de una modificación digital.

Publicación desinformativas por las redes sociales de Facebook e Instagram. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de X, que ha logrado recopilar 25.600 visualizaciones, 469 'me gusta', 46 comentarios y fue 84 veces republicado por diversos usuarios en sus muros personales.

Cartel fue modificado con herramientas digitales

Para encontrar el origen de la fotografía del bulo, realizamos una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta Google Lens. Encontramos que la fotografía original mostraba al mismo hombre con el mismo cartel pero con diferente lema: "Fuerza del Cielo, Virrey del Pino", que hace referencia al "brazo armado" del movimiento libertario que encabezaba Milei en campaña presidencial y que actualmente postula con algunos representantes para las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

Publicación original de X. Foto: captura de pantalla

En ese sentido, el medio aliado Mala Espina, de Chile, realizó un diagnóstico de posibles manipulaciones a la imagen con la herramienta In VID, a través del método barrido forense. El resultado señala que justo en la zona en la que se lee "Discapapocitados con Milei" existen rastros de alteración, que se observan en color morado.

Manipulación digital evidenciada por In VID. Foto: capturas de pantalla/Mala Espina

Por otro lado, el medio AFP Factual encontró que Flavio Arenales es el dueño del cartel proselitista. En su cuenta de X, él publicó varias fotografías junto a este elemento donde se le ve presente en diversos eventos.

Publicaciones de Flavio Arenales junto al cartel. Foto: capturas de pantalla

¿Quiénes son "Las Fuerzas del Cielo", la 'guardia' más extremista de Milei?

Su historia legal como partido empieza el 18 de noviembre de 2024, en un salón de estilo europeo de la Sociedad Italiana en la localidad de San Miguel, Argentina; decorado con puestas medievales, banderolas verticales que citaban algunas frases de Milei y 6 banderas largas que tenían impresas las palabras: "Dios", "propiedad", "patria", "libertad", "vida" y "familia".

Daniel Parisini, un influencer conocido como "El Gordo Dan", fue el primero en dar inicio la ceremonia: "La agrupación 'Las Fuerzas del Cielo', que se está formando hoy, es el brazo armado de La Libertad Avanza, la guardia pretoriana de Javier Milei (...). Somos sus soldados más leales, que estuvieron desde el principio y el final, defendiendo el proyecto e ideales de nuestro líder", dijo en medio de gritos enaltecidos y ovaciones que se volvieron rezos cuando empezaron a recitar frases del presidente argentino.

Izquierda: caricatura de Javier Milei y su perro Conan; derecha: anunció proselitista con tinte anárquico. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Sin embargo, sus inicios preceden desde el 2021, cuando Javier Milei solo era un comentarista televisivo. Desde aquel año, la red social de TikTok fue importante para el crecimiento de su movimiento político, pues fue una de las ventanas cruciales para captar jóvenes. Según el influencer Iñaki Gutierrez, entrevistado para la BBC, los seguidores de Milei que se afiliaron a 'Las Fuerzas del Cielo', son personas de 30 años a menos.

En la actualidad, 'Las Fuerzas del Cielo' están integrados principalmente por jóvenes, influencers y funcionarios del gobierno. Tras anunciar su formalización, ahora en pleno 2025, se encuentran en la búsqueda de escaños en el Congreso de Argentina a través de las elecciones legislativas de Buenos Aires que se celebrarán el 7 de septiembre. La última encuesta publicada por el medio Diputados el 5 de septiembre señala que este partido con tintes mesiánicos tiene el 34,8% de intención de votos.

Conclusión

Se trata de una imagen trucada sobre un simpatizante de Javier Milei que llevó un cartel con el nombre del movimiento político 'Las Fuerzas del Cielo', que es parte del ala extremista de La Libertad Avanza. Este hecho ocurre a unos días de iniciarse las elecciones legislativas en Buenos Aires el 7 de septiembre. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.