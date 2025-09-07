Exsenador advierte que Trump usa la lucha antidrogas en Venezuela como excusa para derrocar al dictador Maduro

La ofensiva militar de Estados Unidos en el sur del Caribe no sería un simple operativo contra el narcotráfico, sino parte de una estrategia geopolítica más amplia que buscaría cambiar el rumbo político de Venezuela. Así lo advirtió Patrick Watson, exsenador y profesor universitario retirado de Trinidad y Tobago, en declaraciones para Newsday.

Watson señaló que el Gobierno de Donald Trump estaría dispuesto a usar todos los medios disponibles para derrocar al régimen del dictador Nicolás Maduro, con el fin de instaurar una administración afín a los intereses de Washington.

Patrick Watson asegura que Estados Unidos pretende derrocar al régimen de Nicolás Maduro

El académico cuestionó la legitimidad de la operación militar, la cual —según las autoridades estadounidenses— tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas impulsado por cárteles latinoamericanos presuntamente vinculados al gobierno venezolano. “Es solo una excusa”, dijo Watson, quien enfatizó que la intervención responde a motivaciones políticas encubiertas.

Además, afirmó que Estados Unidos no ha sido neutral con respecto a Venezuela: “La administración Trump ha sido clara en su rechazo a los gobiernos de Chávez y Maduro. Incluso hay evidencia de que ha tomado medidas directas —y me refiero a medidas negativas— con el propósito de provocar un cambio de régimen”.

El académico criticó duramente la reciente destrucción de un embarque supuestamente cargado con drogas, señalando que se violaron principios básicos del derecho internacional. “Todo ha sido arrasado. Todos los ocupantes están muertos. Los muertos no cuentan historias”, expresó, sugiriendo que se habría actuado sin ningún tipo de debido proceso.

Patrick Watson alerta sobre un patrón de intervenciones extranjeras por Estados Unidos

Watson relacionó la escalada militar en el Caribe con una larga historia de intervenciones extranjeras lideradas por Estados Unidos en diferentes regiones del mundo. “Creen que su modelo democrático debe imponerse, pero olvidan lo que pasó en Libia, Irak, Vietnam o Cuba”, manifestó.

El Gobierno de Donald Trump planearía realizar operativos contra Nicolás Maduro. Fuente: Composición LR

El exsenador citó casos específicos como Libia, Irak, Afganistán, Granada, Chile y Guyana como ejemplos donde Washington impulsó cambios de régimen con consecuencias desastrosas. Según Watson, estas acciones suelen justificarse bajo pretextos como la lucha contra el narcotráfico, la promoción de la democracia o la protección de derechos humanos, pero en realidad responden a intereses estratégicos.