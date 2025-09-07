HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 8 heridos
Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 8 heridos     Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 8 heridos     Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 8 heridos     
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Exsenador advierte que Trump usa la lucha antidrogas en Venezuela como excusa para derrocar al dictador Maduro

El académico comparó la operación naval y militar de Estados Unidos con otras intervenciones dirigidas al derrocamiento de gobiernos.

Donald Trump pretende sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela.
Donald Trump pretende sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela. | Composición LR

La ofensiva militar de Estados Unidos en el sur del Caribe no sería un simple operativo contra el narcotráfico, sino parte de una estrategia geopolítica más amplia que buscaría cambiar el rumbo político de Venezuela. Así lo advirtió Patrick Watson, exsenador y profesor universitario retirado de Trinidad y Tobago, en declaraciones para Newsday.

Watson señaló que el Gobierno de Donald Trump estaría dispuesto a usar todos los medios disponibles para derrocar al régimen del dictador Nicolás Maduro, con el fin de instaurar una administración afín a los intereses de Washington.

PUEDES VER: Destructores y submarinos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela: imágenes satelitales lo confirman

lr.pe

Patrick Watson asegura que Estados Unidos pretende derrocar al régimen de Nicolás Maduro

El académico cuestionó la legitimidad de la operación militar, la cual —según las autoridades estadounidenses— tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas impulsado por cárteles latinoamericanos presuntamente vinculados al gobierno venezolano. “Es solo una excusa”, dijo Watson, quien enfatizó que la intervención responde a motivaciones políticas encubiertas.

Además, afirmó que Estados Unidos no ha sido neutral con respecto a Venezuela: “La administración Trump ha sido clara en su rechazo a los gobiernos de Chávez y Maduro. Incluso hay evidencia de que ha tomado medidas directas —y me refiero a medidas negativas— con el propósito de provocar un cambio de régimen”.

El académico criticó duramente la reciente destrucción de un embarque supuestamente cargado con drogas, señalando que se violaron principios básicos del derecho internacional. “Todo ha sido arrasado. Todos los ocupantes están muertos. Los muertos no cuentan historias”, expresó, sugiriendo que se habría actuado sin ningún tipo de debido proceso.

PUEDES VER: Morrissey se harta y vende el catálogo completo y todos los derechos comerciales de The Smiths: “Estoy agotado”

lr.pe

Patrick Watson alerta sobre un patrón de intervenciones extranjeras por Estados Unidos

Watson relacionó la escalada militar en el Caribe con una larga historia de intervenciones extranjeras lideradas por Estados Unidos en diferentes regiones del mundo. “Creen que su modelo democrático debe imponerse, pero olvidan lo que pasó en Libia, Irak, Vietnam o Cuba”, manifestó.

El Gobierno de Donald Trump planearía realizar operativos contra Nicolás Maduro. Fuente: Composición LR

El Gobierno de Donald Trump planearía realizar operativos contra Nicolás Maduro. Fuente: Composición LR

El exsenador citó casos específicos como Libia, Irak, Afganistán, Granada, Chile y Guyana como ejemplos donde Washington impulsó cambios de régimen con consecuencias desastrosas. Según Watson, estas acciones suelen justificarse bajo pretextos como la lucha contra el narcotráfico, la promoción de la democracia o la protección de derechos humanos, pero en realidad responden a intereses estratégicos.

Notas relacionadas
Destructores y submarinos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela: imágenes satelitales lo confirman

Destructores y submarinos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela: imágenes satelitales lo confirman

LEER MÁS
Nicolás Maduro insiste en negar acusaciones de narcotrafico de EEUU y pide a Donald Trump que "no se deje meter una mentira"

Nicolás Maduro insiste en negar acusaciones de narcotrafico de EEUU y pide a Donald Trump que "no se deje meter una mentira"

LEER MÁS
China-Rusia consolida un nuevo bloque que reescribe el orden mundial y pondría fin a la hegemonía de Estados Unidos

China-Rusia consolida un nuevo bloque que reescribe el orden mundial y pondría fin a la hegemonía de Estados Unidos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China-Rusia consolida un nuevo bloque que reescribe el orden mundial y pondría fin a la hegemonía de Estados Unidos

China-Rusia consolida un nuevo bloque que reescribe el orden mundial y pondría fin a la hegemonía de Estados Unidos

LEER MÁS
Rusia bombardea por primera vez la sede de Gobierno de Ucrania en el mayor ataque con misiles desde el inicio de la guerra

Rusia bombardea por primera vez la sede de Gobierno de Ucrania en el mayor ataque con misiles desde el inicio de la guerra

LEER MÁS
Destructores y submarinos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela: imágenes satelitales lo confirman

Destructores y submarinos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela: imágenes satelitales lo confirman

LEER MÁS
Carlo Acutis se convierte en el primer "santo milenial" tras ser canonizado por el papa León XIV ante miles en el Vaticano

Carlo Acutis se convierte en el primer "santo milenial" tras ser canonizado por el papa León XIV ante miles en el Vaticano

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 7 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 7 de septiembre de 2025

LEER MÁS
EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

D Blue

Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Loreto: bandera colombiana es izada en territorio peruano en la Triple Frontera y aumenta tensión limítrofe

Impactante accidente en el Cercado de Lima: auto se vino abajo en el puente Ricardo Palma y dejó 7 heridos, entre ellos un menor de edad

Elecciones legislativas en Buenos Aires 2025, en vivo: así se vive la batalla electoral de Milei contra el kirchnerismo en Argentina

Mundo

Elecciones legislativas en Buenos Aires 2025, en vivo: así se vive la batalla electoral de Milei contra el kirchnerismo en Argentina

Perú arriesga ser cómplice del genocidio en Gaza tras contrato de armas con Israel, advierte exembajador palestino

Rusia bombardea por primera vez la sede de Gobierno de Ucrania en el mayor ataque con misiles desde el inicio de la guerra

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Loreto: bandera colombiana es izada en territorio peruano en la Triple Frontera y aumenta tensión limítrofe

Congresistas ya están en campaña política: así se promocionan en redes sociales para las elecciones 2026

Juan José Santiváñez: viaje a Suiza del ministro de Justicia costará más de US$6.500

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota