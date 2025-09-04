Límite al poder de Milei: el Congreso argentino revierte su veto y ratifica la ley de discapacidad

Javier y Karina Milei. El Congreso argentino revirtió por primera vez un veto presidencial en medio del escándalo que la involucra. | AFP

El Congreso argentino revirtió por primera vez un veto de Javier Milei y ratificó la ley que declara la emergencia en el área de discapacidad. Con 63 votos a favor y 7 en contra, el Senado selló la decisión este jueves, luego de que la Cámara de Diputados ya hubiera rechazado la medida en agosto.

La norma, aprobada originalmente en julio, contempla la regularización de pagos atrasados a prestadores de salud, un nuevo mecanismo de cálculo para las pensiones y la garantía de servicios hasta diciembre de 2027. Afuera del Congreso, centenares de personas con discapacidad y profesionales de la salud celebraron la votación.

Javier Milei había vetado la norma por razones fiscales

El presidente Javier Milei vetó la ley argumentando que su aplicación comprometía el equilibrio de las cuentas públicas, uno de los pilares de su gestión. No obstante, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto fiscal se ubicaría entre el 0,22 % y el 0,42 % del PIB, muy por debajo de lo planteado por el Ejecutivo.

Antes de la votación, el mandatario había anticipado que judicializaría la norma en caso de que el Congreso revirtiera su decisión: "Supongamos que me rechazan el veto, bueno, yo eso lo voy a judicializar, no va a tener efecto en el gasto público", declaró en agosto.

Escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad complica a Karina Milei

La sesión parlamentaria coincidió con un escándalo de corrupción que golpea directamente al gobierno. La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) está bajo investigación judicial por supuestos sobornos en la provisión de medicamentos. Audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, sugieren que Karina Milei habría recibido un 3 % de comisiones ilegales en esos pagos.

Durante el debate, el senador opositor Sergio Leavy reclamó la interpelación de la secretaria General de la Presidencia: "La secretaria Milei debería aclarar cuál es la situación, que es de suma gravedad. La sociedad lo está pidiendo". Por su parte, el senador José Mayans acusó directamente al presidente de encubrir la trama.

El Gobierno denuncia espionaje y defiende a Karina Milei

Javier Milei desmintió las acusaciones contra su hermana, aseguró que los audios son falsos y denunció una operación de "espionaje". Incluso, un juez ordenó frenar la difusión de las grabaciones que mencionaban a Karina. "Para tapar un hecho de corrupción van con una estrategia mediática y judicial (…) Nada de Karina, el jefe de la banda es el hermano", replicó el senador opositor Mayans.

El mandatario suele referirse a Karina Milei como "El Jefe", destacando su rol como arquitecta de su carrera política y figura central dentro de su gobierno. La oposición, sin embargo, insiste en que debe comparecer ante el Congreso para dar explicaciones.

Mercados en tensión y clima electoral en Argentina

El rechazo al veto presidencial se produjo en medio de una crisis de confianza de los mercados financieros, que se tradujo en presión alcista sobre el dólar y obligó al Tesoro argentino a intervenir en el mercado cambiario. El episodio se suma a un escenario político marcado por las elecciones legislativas nacionales de octubre y los comicios en la provincia de Buenos Aires, gobernada por el opositor peronismo.

En el Senado, la senadora Carmen Álvarez Rivero, del PRO —partido aliado al gobierno— defendió la posición de Milei y respaldó el veto. "La prioridad es transparentar y mejorar la gestión. Esta ley no hace falta y acompaño al presidente. ¿Cómo les está yendo con el plan de desestabilizar a Milei?", preguntó a sus pares opositores.