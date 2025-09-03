HOYSuscripcion LR Focus

Ciudadana peruana acusa a policía italiana de impedirle portar la bandera nacional durante visita al León XIV: ''Usted no sabe que el Papa viene de Perú''

Un video compartido en TikTok muestra cómo tres agentes intentaron impedir que una ciudadana peruana tuviera la bandera peruana mientras hacía lo posible para llamar la atención del Papa León XIV.

La Policía italiana intentó quitarle la bandera del Perú a una ciudadana peruana.
La Policía italiana intentó quitarle la bandera del Perú a una ciudadana peruana. | Foto: composición LR/TikTok

Una ciudadana peruana se volvió viral en redes sociales después de denunciar a la policía italiana por impedirle portar y agitar la bandera del Perú mientras estaba en la Plaza de San Pedro. Su intención era llamar la atención del actual papa estadounidense nacionalizado peruano, León XIV. La situación fue registrada en video y rápidamente se viralizó, lo que generó diversos comentarios de apoyo y respaldo hacia la compatriota por su acción, así como críticas a los agentes policiales del país europeo.

El momento que fue captado por una activista transgénero

A través de su cuenta de TikTok, una usuaria trans difundió el momento en que fue intervenida por tres agentes —dos hombres y una mujer— al intentar usar la bandera del Perú. La ciudadana peruana se negó tajantemente y empezó a grabar la acalorada escena con su celular, lo cual provocó que los agentes intentaran impedir la grabación.

En las imágenes del video no se observa un forcejeo físico, aunque sí una discusión acalorada, por lo que no quedó claro el motivo de la intervención policial. No obstante, al presenciar lo ocurrido, la activista cuestionó enérgicamente la actitud de las autoridades: “Me parece muy discriminante. ¿Usted no sabe que el papa viene de Perú? ¿Cuál es el problema con que muestre mi bandera peruana en la vía pública?”, expresó durante la transmisión.

A su vez, expresó haber sentido rechazo y discriminación por parte de la policía italiana debido a su identidad de género y nacionalidad: “Qué barbaridad lo que se pasa aquí”, dijo con indignación. “Si no es porque eres peruano, es porque eres trans. Si no es porque eres trans, no sé qué otra excusa inventan. Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir en este lugar”, agregó visiblemente afectada.

La reacción de los usuarios de TikTok al ver la lamentable acción de la policía italiana

El video ha superado rápidamente las 600.000 reproducciones, lo que provocó una ola de reacciones y comentarios de respaldo. Algunos de los mensajes más destacados fueron: “Muy educada la señora. Hizo respetar la bandera del Perú”, “No se le puede quitar la bandera a un ciudadano, eso es abuso de poder”, “Le ganaste a Alfonso Ugarte defendiendo la bandera”, “¿Qué problema tiene la policía italiana con la bandera peruana?” y “Soy italiana, tenemos en este momento un enorme problema de fascismo y racismo, enorme”. Usuarios de la plataforma expresaron su apoyo a la activista, quien enfrentó un momento incómodo ante las autoridades italianas.

