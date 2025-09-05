HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el primer santo milenial, llamado el "influencer de Dios"

Durante la ceremonia de canonización, la primera presidida por el papa León XIV, no solo será proclamado santo Carlo Acutis, sino también Giorgio Frassati, quien dedicó su vida al servicio de los pobres y enfermos.

La canonización de Carlo Acutis iba a ser realizada en abril de 2025, pero fue pospuesta por la muerte del Papa Francisco.
La canonización de Carlo Acutis iba a ser realizada en abril de 2025, pero fue pospuesta por la muerte del Papa Francisco. | Foto: AFP

El papa León XIV canonizará el 07 de septiembre al primer santo milenial, el italiano Carlo Acutis, conocido como el "influencer de Dios" que dedicó gran parte de su corta vida a difundir la fe católica en internet. La canonización del joven de 15 años, que falleció de leucemia en 2006, debía realizarse el pasado 27 de abril, pero se pospuso debido a la muerte del papa Francisco.

Durante la celebración, que se realizará en la plaza de San Pedro, el jefe de la Iglesia católica no solo canonizará a Carlo Acutis, también a otro italiano fallecido muy joven, el estudiante Pier Giorgio Frassati (1901-1925), un apasionado del alpinismo, conocido por su compromiso social y espiritual.

PUEDES VER: Secretario del papa León XIV confirma que el sumo pontífice "se ilusiona" con regresar al Perú

lr.pe

¿Quién era Carlo Acutis?

Acutis era muy talentoso en informática y creó una exposición digital sobre los milagros eucarísticos, lo que le valió el apodo de "influencer de Dios" o "ciberapóstol". Nacido en Londres en 1991 en el seno de una familia italiana acomodada y poco practicante, creció en Milán y mostró desde muy temprana edad mucho fervor religioso.

Fue beatificado en 2020 y el Vaticano le atribuye dos milagros que lo califican para ser canonizado: la curación de un niño brasileño con una rara malformación del páncreas y la de una estudiante costarricense gravemente herida en un accidente. En ambos casos, sus familias habían invocado al adolescente para que intercediera.

En la ciudad italiana de Asís, donde la tumba de Carlo Acutis atrae cada año a cientos de miles de peregrinos y curiosos, la diócesis instaló pantallas gigantes para seguir la ceremonia y fletó un tren especial que transportará a más de 800 personas a Roma.

PUEDES VER: El papa León XIV exige un alto al fuego en Ucrania y renunciar a la “lógica de las armas”: "Es el momento de negociar"

lr.pe

¿Cuáles son las condiciones para una canonización?

La canonización, que sigue a la beatificación, es el resultado de un proceso largo y meticuloso y solo puede ser aprobada por el papa. Requiere tres condiciones: haber fallecido hace al menos cinco años, haber llevado una vida cristiana ejemplar y haber realizado al menos dos milagros, uno de ellos después de la beatificación.

Esta decisión es objeto de un "proceso", una investigación instruida en el Vaticano por el Dicasterio para las Causas de los Santos, en la que especialistas como médicos y teólogos se encargan de evaluar si hubo milagros, que en generación son curaciones sin una explicación científica. El proceso de canonización del joven Carlo Acutis fue extremadamente rápido, algo poco habitual.

PUEDES VER: Documental del Papa León XIV 'De Chiclayo al Vaticano' se estrena en Perú: ¿en qué cines se puede ver?

lr.pe

No será el único canonizado

Pier Giorgio Frassati, que será canonizado junto a Carlos Acutis, murió hace ya 100 años. Nacido en Turín en el seno de una familia burguesa, rompió con la trayectoria de su padre, senador y fundador del diario La Stampa, para ponerse al servicio de los pobres y enfermos de su ciudad.

Era un estudiante de ingeniería, deportista, apasionado de la montaña y miembro de la Acción Católica, resumía su ideal en el lema "Verso l'alto", siempre hacia lo más alto. Falleció a los 24 años a causa de la poliomielitis y fue erigido por la Iglesia católica como modelo de caridad.

Más de 30 años después de su beatificación por Juan Pablo II en 1990, el Vaticano reconoció un segundo milagro a finales de 2024: la inexplicable curación de un joven estadounidense en coma.

Esta ceremonia de canonización, la primera para el papa León XIV desde su elección en mayo, tiene lugar en pleno Jubileo, el "Año Santo" de la Iglesia católica, para el que ya han acudido a Roma más de 24 millones de personas, según el Vaticano.

