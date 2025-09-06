El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló, el último viernes, que la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico está condicionada al respeto al derecho internacional. Esto, luego del ataque militar en el Caribe contra una embarcación que, según las autoridades, transportaba drogas, en el que murieron 11 presuntos miembros de un grupo narcoterrorista venezolano.

En relación con una recomendación de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU emitida en Ginebra, Petro recordó que hace dos días él mismo calificó de "asesinato" el ataque de Estados Unidos contra una lancha en la que se encontraban presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización que Estados Unidos ha señalado como terrorista.

Petro señala que la lucha contra el narcotráfico "es profunda"

El presidente Petro manifestó que el compromiso del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico "es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional".

"El gobierno de EE. UU., si respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración", advirtió el mandatario de Colombia.

Colombia y su nuevo enfoque en la lucha contra las drogas

Gustavo Petro, quien defiende por un enfoque renovado en la lucha contra las drogas, dejó en claro que durante su administración, Colombia no va a colaborar con asesinatos, sino que se hace "uso proporcional de la fuerza, como enseñan décadas de sabiduría humana en tratados aprobados mundialmente y que son parte de nuestra Constitución".

Cabe mencionar que el gobierno colombiano, que actualmente ocupa la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), rechazó el lunes "la lógica de intervención" en una reunión virtual de cancilleres, convocada para discutir el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las aguas de Venezuela.

Colombia asegura que EEUU no debe retirarle la certificación antidrogas, sino "ganan" los narcos

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, advirtió en una entrevista con la agencia AFP que si Estados Unidos decide retirar la certificación de Colombia como aliado en la lucha contra las drogas, "ganan" los narcotraficantes, mientras que las naciones involucradas perderán.

Antes del 15 de septiembre, el gobierno de Donald Trump debe decidir si continuará con el millonario apoyo financiero a las fuerzas militares de Colombia para combatir los carteles de droga y las guerrillas que se financian mediante el tráfico de cocaína.

Esta decisión se tomará en un contexto donde Washington aumenta la presión sobre los países latinoamericanos para que frenen el flujo de narcóticos hacia EE. UU., mientras Colombia enfrenta su crisis de seguridad más grave en una década, con un incremento de los atentados y una cifra récord de cultivos de coca.