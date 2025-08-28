En medio de las acusaciones por corrupción, Milei envió un mensaje de tranquilidad a su gabinete. | elDiarioAR.com

Un día después de la agresión que sufrió su caravana en Lomas de Zamora, el presidente argentino Javier Milei envió un mensaje a su gabinete, exactamente a sus ministros, en el que aseguró que estos hechos violentos "no lo intimidan", ya que demuestran que están "desesperados". Con ello, hizo referencia a las fuerzas opositoras de su gobierno.

Luis Majul, periodista en Argentina, fue quien filtró este mensaje a través de la radio El Observador. Al ser consultado sobre cómo se encontraba tras los ataques, afirmó que estaba bien de ánimo, "casi exultante". Finalmente, señaló que había estado muchas veces "bajo una lluvia de piedras".

Gobierno de Milei califica denuncia por soborno como operación política

El jefe de Gabinete del Gobierno de Argentina, Guillermo Francos, aseguró este miércoles que las denuncias relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) responden a una operación política orquestada por sectores populistas, en el marco de los comicios legislativos que se aproximan en el país.

En una comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, realizada con motivo del informe semestral sobre la gestión de Javier Milei, Francos aseguró textualmente que "se orquestó una operación política al divulgar unos supuestos audios del extitular de la Andis".

Por su parte, Javier Milei se pronunció abiertamente sobre el escándalo de presuntas coimas en el sector de discapacidad. Calificó de "opereta" los audios de Diego Spagnuolo y aseguró que se trata de “una nueva mentira” de la casta, con fines electorales. Además, arremetió contra el Congreso y cuestionó el accionar de la Justicia.

Identifican a los tres presuntos agresores de Milei en ataque a caravana

El Gobierno de Argentina identificó a los tres presuntos participantes en los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora contra la comitiva oficial. Según el medio Clarín, Diego Martín Paz, Thiago Florentín y José Marcelino Dabrowsky fueron los identificados en este caso. De los tres, Florentín fue detenido por arrojar elementos contundentes.

Diego Martín Paz es integrante de la barra disidente de Arsenal. Las autoridades han asegurado que tiene derecho de admisión por tiempo indeterminado. Además, cuenta con restricciones impuestas por la Aprevide.

Thiago Román Florentín, identificado como quien habría arrojado los elementos contundentes, es hasta el momento el único detenido. Tiene 22 años.

Finalmente, José Marcelo Dabrowsky, de 56 años, sería militante de la agrupación H.I.J.O.S. Fuentes citadas por el diario Clarín señalaron que fue el encargado de bloquear el paso de la comitiva presidencial durante el ataque.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, cuestionó a la Casa Militar por las fallas en el operativo de seguridad durante la caravana de La Libertad Avanza que debía resguardar al presidente Milei.