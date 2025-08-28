HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     
Mundo

Filtran mensaje que Milei habría enviado a su gabinete tras agresiones a su caravana y en medio de acusación por corrupción

El periodista Luis Majul aseguró que los ataques a la caravana del partido La Libertad Avanza "demuestran que están desesperados", en alusión a las fuerzas opositoras en Argentina.

En medio de las acusaciones por corrupción, Milei envió un mensaje de tranquilidad a su gabinete.
En medio de las acusaciones por corrupción, Milei envió un mensaje de tranquilidad a su gabinete. | elDiarioAR.com

Un día después de la agresión que sufrió su caravana en Lomas de Zamora, el presidente argentino Javier Milei envió un mensaje a su gabinete, exactamente a sus ministros, en el que aseguró que estos hechos violentos "no lo intimidan", ya que demuestran que están "desesperados". Con ello, hizo referencia a las fuerzas opositoras de su gobierno.

Luis Majul, periodista en Argentina, fue quien filtró este mensaje a través de la radio El Observador. Al ser consultado sobre cómo se encontraba tras los ataques, afirmó que estaba bien de ánimo, "casi exultante". Finalmente, señaló que había estado muchas veces "bajo una lluvia de piedras".

PUEDES VER: Rusia realiza un nuevo ataque "masivo" con misiles y drones contra la capital de Ucrania y deja al menos 18 muertos

lr.pe

Gobierno de Milei califica denuncia por soborno como operación política

El jefe de Gabinete del Gobierno de Argentina, Guillermo Francos, aseguró este miércoles que las denuncias relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) responden a una operación política orquestada por sectores populistas, en el marco de los comicios legislativos que se aproximan en el país.

En una comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, realizada con motivo del informe semestral sobre la gestión de Javier Milei, Francos aseguró textualmente que "se orquestó una operación política al divulgar unos supuestos audios del extitular de la Andis".

Por su parte, Javier Milei se pronunció abiertamente sobre el escándalo de presuntas coimas en el sector de discapacidad. Calificó de "opereta" los audios de Diego Spagnuolo y aseguró que se trata de “una nueva mentira” de la casta, con fines electorales. Además, arremetió contra el Congreso y cuestionó el accionar de la Justicia.

PUEDES VER: Escepticismo y crisis económica: la visión venezolana ante la tensión con Estados Unidos, según expertos

lr.pe

Identifican a los tres presuntos agresores de Milei en ataque a caravana

El Gobierno de Argentina identificó a los tres presuntos participantes en los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora contra la comitiva oficial. Según el medio Clarín, Diego Martín Paz, Thiago Florentín y José Marcelino Dabrowsky fueron los identificados en este caso. De los tres, Florentín fue detenido por arrojar elementos contundentes.

Diego Martín Paz es integrante de la barra disidente de Arsenal. Las autoridades han asegurado que tiene derecho de admisión por tiempo indeterminado. Además, cuenta con restricciones impuestas por la Aprevide.

Thiago Román Florentín, identificado como quien habría arrojado los elementos contundentes, es hasta el momento el único detenido. Tiene 22 años.

Finalmente, José Marcelo Dabrowsky, de 56 años, sería militante de la agrupación H.I.J.O.S. Fuentes citadas por el diario Clarín señalaron que fue el encargado de bloquear el paso de la comitiva presidencial durante el ataque.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, cuestionó a la Casa Militar por las fallas en el operativo de seguridad durante la caravana de La Libertad Avanza que debía resguardar al presidente Milei.

Notas relacionadas
María Corina Machado agradece el apoyo de Javier Milei tras la inclusión del Cártel de los Soles en lista terrorista

María Corina Machado agradece el apoyo de Javier Milei tras la inclusión del Cártel de los Soles en lista terrorista

LEER MÁS
Evacúan a Javier Milei tras ataque a su caravana con piedras y botellas durante un acto de campaña en Argentina

Evacúan a Javier Milei tras ataque a su caravana con piedras y botellas durante un acto de campaña en Argentina

LEER MÁS
Escándalo de corrupción sacude gobierno de Milei: audios involucran a su hermana en sobornos para compra de medicamentos

Escándalo de corrupción sacude gobierno de Milei: audios involucran a su hermana en sobornos para compra de medicamentos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

LEER MÁS
Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS
Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

LEER MÁS
¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Mundo

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota