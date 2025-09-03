HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro desafía a Trump y asegura que Venezuela "seguirá de pie" tras ataque contra el narcotráfico en el Caribe

El mandatario, respaldado por las Fuerzas Armadas, aseguró que el país seguirá “de pie” pese al ataque estadounidense contra una embarcación vinculada al Tren de Aragua.

Nicolás Maduro reafirmó que Venezuela "seguirá de pie" tras el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe y las tensiones por el narcotráfico. Foto: AFP
Nicolás Maduro reafirmó que Venezuela "seguirá de pie" tras el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe y las tensiones por el narcotráfico. Foto: AFP

Nicolás Maduro afirmó este miércoles que Venezuela “seguirá de pie”, declaraciones brindadas un día después del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y al reciente ataque contra una embarcación que, según Washington, transportaba drogas y estaba vinculada a la banda criminal Tren de Aragua. El mandatario calificó las acciones de la Casa Blanca como una nueva “embestida del imperialismo” y aseguró que el país resistirá cualquier intento de intervención.

Las declaraciones se produjeron tras las advertencias del secretario de Estado, Marco Rubio, quien anticipó que Donald Trump declarará la “guerra contra las organizaciones narcoterroristas” y mantendrá buques de guerra en la región. Según el gobierno estadounidense, las operaciones buscan frenar el narcotráfico en el Caribe, mientras Caracas insiste en que son una excusa para apropiarse de recursos como petróleo, gas y oro.

PUEDES VER: Ministro de Defensa de Venezuela arremete contra EE. UU.: “El narcotráfico no se combate con destructores ni misiles”

lr.pe

Maduro promete mantener a Venezuela “de pie”

Durante un acto en Caracas por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, Maduro recordó la resistencia histórica de los pueblos frente a invasiones y comparó esa lucha con la situación actual de Venezuela. “Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva, no es la primera ni la última, solo otra embestida, y Venezuela está de pie, con fe inquebrantable en la victoria y en paz”, expresó en un discurso transmitido por Venezolana de Televisión.

El mandatario, a quien Estados Unidos no reconoce como presidente legítimo, subrayó la importancia de la unidad nacional. “Somos gente que ama la paz, pero guerreros fieros cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos”, dijo. Maduro insistió en que las Fuerzas Armadas de Venezuela y el pueblo actuarán en conjunto para defender la soberanía del país frente a cualquier ataque extranjero.

PUEDES VER: Trump confirma la muerte de 11 “narcoterroristas” del Tren de Aragua en barco con destino a EE.UU.

lr.pe

Washington mantiene presión militar en el Caribe mientras crece la tensión con Venezuela

El gobierno de Donald Trump sostiene que Venezuela representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas y la migración irregular. “Han sido muy malos, tanto en términos de drogas como en enviar algunos de los peores criminales a nuestro país. Eso ha causado un problema tremendo”, afirmó el mandatario al justificar la presencia de buques de guerra cerca de las costas venezolanas.

Mientras tanto, la administración chavista acusa a Washington de encubrir con el discurso del narcotráfico sus verdaderos intereses sobre los recursos naturales de Venezuela. La tensión aumentó tras el ataque estadounidense contra una lancha en la que murieron once presuntos integrantes del Tren de Aragua, hecho que Caracas evitó mencionar en los actos oficiales. El dictador venezolano también aprovechó la ceremonia para destacar el apoyo de China, representado por el embajador Lan Hu, como un aliado clave frente a las sanciones de EE. UU. y la amenaza de intervención militar.

