Claudia Sheinbaum no ofreció apoyo militar a la dictadura de Nicolás Maduro por guerra contra el narcotráfico de EE. UU.

EL BULO:

Claudia Sheinbaum prometió enviar ayuda militar a Venezuela para defender a Nicolás Maduro de Estados Unidos.

México brindará asilo político a Nicolás Maduro en caso se encuentre en peligro.

LO IMPORTANTE:

México y Estados Unidos preparan una mesa de trabajo para combatir el narcotráfico en Latinoamérica sin intervenir militarmente países latinos.

Claudia Sheinbaum indicó que no se está llevando una investigación contra Maduro en México.

Pam Bondi, secretaria de Justicia de México, afirmó que parte de los cárteles de droga en Latinoamérica se mueven gracias a Maduro.

En el contexto de la expedición militar de los Estados Unidos a Venezuela para combatir el tráfico ilegal de estupefacientes por el Cártel de los Soles, se ha viralizado por redes sociales que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, anunció que ofrecerá ayuda militar y protección al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. No obstante, esta información es falsa.

"En caso de una urgencia o para protección política, invito al presidente Nicolás Maduro a México. Me aseguraré de brindarle una buena protección durante el tiempo que necesite", supuestamente dijo Sheinbaum en una de sus ediciones de las Mañaneras que el bulo presenta.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de TikTok y Facebook. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de TikTok, que ha logrado recopilar 33.700 'me gusta', fue compartido por 3.496 usuarios por otras redes sociales y cuenta con 2405 comentarios.

México y Estados unidos trabajan juntos: Sheinbaum no blindará a Maduro

Para entender la postura de México ante el problema del tráfico ilegal en Venezuela, realizamos una búsqueda con palabras clave como "sheinbaum + apoyo + militar + nicolas + maduro + asilo + politico", y no encontramos ninguna evidencia que confirme dicho señalamiento por la presidenta mexicana. En realidad, los resultados arrojaron todo lo contrario.

El 7 de agosto de 2025, a inicios de los cuestionamientos y el plan militar de Donald Trump, la secretaria de Justicia de México, Pam Bondi, declaró a los medios que Nicolás Maduro es uno de los líderes de los cárteles de narcotráfico en la región que mueve "drogas mortales y violencia a nuestro país". Además, ese mismo día anunció el aumento de la recompensa para hallar a Nicolás Maduro, que asciende a US$ 50 millones.

Respecto a este episodio, en la transmisión de las Mañaneras del 8 de agosto, un periodista preguntó a la presidenta Sheinbaum si en el gobierno existe una investigación vinculada a los señalamientos de Estados Unidos contra Maduro, a lo que ella respondió que no existe.

El 2 de setiembre de 2025, Sheinbaum abordó nuevamente el tema de Venezuela en el contexto de la llegada de Marco Rubio, Secretario de los Estados Unidos. La mandataria mexicana indicó que está a favor de un trabajo cooperativo entre países para acabar con los cárteles de droga, pero que no apoya la intervención militar extranjera en los países latinoamericanos.

Transmisión de las Mañaneras de Sheinbaum del 19 de agosto de 2025. Foto: captura de pantalla

Sobre el bulo, encontramos que la red de desinformación se basa en la aparición de la presidenta Sheinbaum del 19 de agosto de 2025, donde aparece con un abrigo negro y chompa morada. En ningún momento menciona la frase que se escucha en el bulo, pues fue generada con inteligencia artificial para emular su voz. Esto lo podemos apreciar en la falta de armonía y vocalización que se muestra en la composición videográfica desinformativa.

Conclusión

Claudia Sheinbaum no dijo que enviará ayuda militar a Venezuela, mucho menos que dará asilo político a Nicolás Maduro. En realidad, el actual gobierno mexicano se ha mostrado en contra del dictador del régimen chavísta, culpándolo de la violencia en la región. Además, en la actualidad, México y Estados Unidos planifican una mesa de trabajo para combatir los cárteles de droga sin intervenir militarmente en las naciones latinoamericanas. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

