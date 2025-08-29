Esta sería la tercera visita de Marco Rubio a América Latina en lo que va el 2025. | Composición LR

Esta sería la tercera visita de Marco Rubio a América Latina en lo que va el 2025. | Composición LR

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará su primera visita oficial a México y Ecuador entre el 2 y 4 de septiembre. El fin es que el Gobierno de Donald Trump firme acuerdos sobre seguridad regional, inmigración y la influencia china en América Latina. Esta sería la tercera visita de Rubio a la región en lo que va del año.

El viaje a México es significativo, ya que ocurre en medio de un contexto denso por las políticas contra los cárteles de la droga y la inmigración ilegal. Por el lado ecuatoriano, se busca afianzar la alianza con el país sudamericano que enfrenta desafíos internos de seguridad y, al mismo tiempo, evalúa su relación con potencias extranjeras como China.

Agenda principal de la reunión de Rubio con México y Ecuador

En México, la agenda se centra en dos temas clave: migración y narcotráfico. Marco Rubio se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar mecanismos de cooperación sobre el flujo migratorio hacia Estados Unidos y la lucha contra los cárteles. Aunque persisten diferencias por el uso de la fuerza militar estadounidense en territorio mexicano, ambos gobiernos muestran disposición a trabajar en estrategias conjuntas y coordinadas.

En Ecuador, el encuentro con el presidente Daniel Noboa tendrá como eje central el fortalecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos. Washington busca consolidar a Ecuador como un aliado estratégico en Sudamérica para alentarlo a reducir su dependencia de China y reforzar la cooperación en seguridad y desarrollo económico.

¿Cuáles son las fechas de reuniones con México y Ecuador?

La reunión con Claudia Sheinbaum en México está programada para el martes 2 y miércoles 3 de septiembre en la Ciudad de México. Durante esos días, se espera que definan los próximos pasos en cooperación migratoria y de seguridad.

Posteriormente, Rubio se trasladará a Ecuador, aunque no se especifica el día exacto del encuentro. Lo que sí se ha confirmado es que la visita será inmediatamente después de la parada en México, lo que sugiere que ocurrirá en la segunda mitad de la semana entrante, con una agenda centrada en la reunión con el presidente Noboa y otros altos funcionarios de su administración.