Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el CRONOGRAMA para surtir combustible hasta el 8 de septiembre

La gasolina subsidiada en Venezuela se distribuye tomando en cuenta el número terminal de placa de los vehículos. Foto: composiciónLR/Naguara/Notitarde

Revisa el cronograma vigente para surtir gasolina subsidiada en Venezuela, válido hasta el lunes 8 de septiembre. En medio de la situación económica actual, muchos conductores dependen de las fechas asignadas por el Sistema Patria para acceder al combustible a precio regulado, según el tipo de vehículo registrado.

El plan de distribución se organiza con base en el último dígito de la placa. A continuación, te mostramos el calendario correspondiente a la primera semana de septiembre de 2025.

Gasolina subsidiada en Venezuela: cronograma oficial hasta el 8 de septiembre

Aquí puedes ver el cronograma más reciente para el suministro de gasolina subsidiada en Venezuela, válido hasta el 8 de septiembre:

Martes 2 de septiembre: placas que terminan en 7 y 8

Miércoles 3 de septiembre: placas que terminan en 9 y 0

Jueves 4 de septiembre: placas que terminan en 1 y 2

Viernes 5 de septiembre: placas que terminan en 3 y 4

Sábado 6 de septiembre: placas que terminan en 5 y 6

Domingo 7 de septiembre: placas que terminan en 7 y 8

Lunes 8 de septiembre: placas que terminan en 9 y 0.

¿Cómo pasar gasolina subsidiada por el Sistema Patria en 2025?

Aprende cómo realizar de forma rápida y sin complicaciones la transferencia de gasolina subsidiada a través del Sistema Patria:

Ingresa a tu cuenta personal en la plataforma del Sistema Patria

Dirígete al apartado de "transferencias" y selecciona la opción "transferir"

Completa el formulario requerido y elige "monedero gasolina" como fuente del saldo a transferir

Indica la cantidad de litros que deseas enviar y selecciona al destinatario, quien debe estar registrado previamente en la plataforma

Puedes añadir un mensaje personalizado si lo deseas

Pulsa en "continuar"

Recibirás un código de confirmación por SMS, el cual deberás ingresar para validar y finalizar la operación.

¿Cuántos litros de gasolina subsidiada me toca surtir?

Con el objetivo de garantizar un reparto equitativo del combustible en Venezuela, se ha definido un tope mensual de 120 litros de gasolina subsidiada para los autos. Esta medida busca optimizar el uso del recurso y fortalecer el sistema de distribución.

En el caso de las motocicletas, el límite establecido es de 60 litros al mes, debido a su menor demanda de combustible y mayor rendimiento comparado con vehículos de mayor tamaño.