Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el CRONOGRAMA para surtir combustible hasta el 8 de septiembre
Durante septiembre de 2025 se aplicará un cronograma específico para el suministro de gasolina subsidiada en Venezuela. Cada día corresponde a ciertos números de placa, por lo que es fundamental tener presente el dígito final de tu matrícula para acceder al combustible a precio preferencial.
Revisa el cronograma vigente para surtir gasolina subsidiada en Venezuela, válido hasta el lunes 8 de septiembre. En medio de la situación económica actual, muchos conductores dependen de las fechas asignadas por el Sistema Patria para acceder al combustible a precio regulado, según el tipo de vehículo registrado.
El plan de distribución se organiza con base en el último dígito de la placa. A continuación, te mostramos el calendario correspondiente a la primera semana de septiembre de 2025.
Gasolina subsidiada en Venezuela: cronograma oficial hasta el 8 de septiembre
Aquí puedes ver el cronograma más reciente para el suministro de gasolina subsidiada en Venezuela, válido hasta el 8 de septiembre:
- Martes 2 de septiembre: placas que terminan en 7 y 8
- Miércoles 3 de septiembre: placas que terminan en 9 y 0
- Jueves 4 de septiembre: placas que terminan en 1 y 2
- Viernes 5 de septiembre: placas que terminan en 3 y 4
- Sábado 6 de septiembre: placas que terminan en 5 y 6
- Domingo 7 de septiembre: placas que terminan en 7 y 8
- Lunes 8 de septiembre: placas que terminan en 9 y 0.
El cronograma para surtir gasolina subsidiada se renueva cada mes. Foto: Waze Venezuela/X
¿Cómo pasar gasolina subsidiada por el Sistema Patria en 2025?
Aprende cómo realizar de forma rápida y sin complicaciones la transferencia de gasolina subsidiada a través del Sistema Patria:
- Ingresa a tu cuenta personal en la plataforma del Sistema Patria
- Dirígete al apartado de "transferencias" y selecciona la opción "transferir"
- Completa el formulario requerido y elige "monedero gasolina" como fuente del saldo a transferir
- Indica la cantidad de litros que deseas enviar y selecciona al destinatario, quien debe estar registrado previamente en la plataforma
- Puedes añadir un mensaje personalizado si lo deseas
- Pulsa en "continuar"
- Recibirás un código de confirmación por SMS, el cual deberás ingresar para validar y finalizar la operación.
¿Cuántos litros de gasolina subsidiada me toca surtir?
Con el objetivo de garantizar un reparto equitativo del combustible en Venezuela, se ha definido un tope mensual de 120 litros de gasolina subsidiada para los autos. Esta medida busca optimizar el uso del recurso y fortalecer el sistema de distribución.
En el caso de las motocicletas, el límite establecido es de 60 litros al mes, debido a su menor demanda de combustible y mayor rendimiento comparado con vehículos de mayor tamaño.