HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Perú vence a Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai
Perú vence a Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai     Perú vence a Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai     Perú vence a Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai     
Datos LR

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el CRONOGRAMA para surtir combustible hasta el 8 de septiembre

Durante septiembre de 2025 se aplicará un cronograma específico para el suministro de gasolina subsidiada en Venezuela. Cada día corresponde a ciertos números de placa, por lo que es fundamental tener presente el dígito final de tu matrícula para acceder al combustible a precio preferencial.

La gasolina subsidiada en Venezuela se distribuye tomando en cuenta el número terminal de placa de los vehículos. Foto: composiciónLR/Naguara/Notitarde
La gasolina subsidiada en Venezuela se distribuye tomando en cuenta el número terminal de placa de los vehículos. Foto: composiciónLR/Naguara/Notitarde

Revisa el cronograma vigente para surtir gasolina subsidiada en Venezuela, válido hasta el lunes 8 de septiembre. En medio de la situación económica actual, muchos conductores dependen de las fechas asignadas por el Sistema Patria para acceder al combustible a precio regulado, según el tipo de vehículo registrado.

El plan de distribución se organiza con base en el último dígito de la placa. A continuación, te mostramos el calendario correspondiente a la primera semana de septiembre de 2025.

PUEDES VER: Los primeros bonos que se pagarán en septiembre 2025: montos oficiales y cómo activarlos en 4 pasos vía Sistema Patria

lr.pe

Gasolina subsidiada en Venezuela: cronograma oficial hasta el 8 de septiembre

Aquí puedes ver el cronograma más reciente para el suministro de gasolina subsidiada en Venezuela, válido hasta el 8 de septiembre:

  • Martes 2 de septiembre: placas que terminan en 7 y 8
  • Miércoles 3 de septiembre: placas que terminan en 9 y 0
  • Jueves 4 de septiembre: placas que terminan en 1 y 2
  • Viernes 5 de septiembre: placas que terminan en 3 y 4
  • Sábado 6 de septiembre: placas que terminan en 5 y 6
  • Domingo 7 de septiembre: placas que terminan en 7 y 8
  • Lunes 8 de septiembre: placas que terminan en 9 y 0.
El cronograma para surtir gasolina subsidiada se renueva cada mes. Foto: Waze Venezuela/X

El cronograma para surtir gasolina subsidiada se renueva cada mes. Foto: Waze Venezuela/X

¿Cómo pasar gasolina subsidiada por el Sistema Patria en 2025?

Aprende cómo realizar de forma rápida y sin complicaciones la transferencia de gasolina subsidiada a través del Sistema Patria:

  • Ingresa a tu cuenta personal en la plataforma del Sistema Patria
  • Dirígete al apartado de "transferencias" y selecciona la opción "transferir"
  • Completa el formulario requerido y elige "monedero gasolina" como fuente del saldo a transferir
  • Indica la cantidad de litros que deseas enviar y selecciona al destinatario, quien debe estar registrado previamente en la plataforma
  • Puedes añadir un mensaje personalizado si lo deseas
  • Pulsa en "continuar"
  • Recibirás un código de confirmación por SMS, el cual deberás ingresar para validar y finalizar la operación.

¿Cuántos litros de gasolina subsidiada me toca surtir?

Con el objetivo de garantizar un reparto equitativo del combustible en Venezuela, se ha definido un tope mensual de 120 litros de gasolina subsidiada para los autos. Esta medida busca optimizar el uso del recurso y fortalecer el sistema de distribución.

En el caso de las motocicletas, el límite establecido es de 60 litros al mes, debido a su menor demanda de combustible y mayor rendimiento comparado con vehículos de mayor tamaño.

Notas relacionadas
Bono El Buen Pastor de agosto 2025: así es el nuevo pago, monto con aumento y la única forma de cobrar vía Sistema Patria

Bono El Buen Pastor de agosto 2025: así es el nuevo pago, monto con aumento y la única forma de cobrar vía Sistema Patria

LEER MÁS
Ya puedes cobrar el aumento del Bono Especial de agosto 2025: revisa quienes pueden acceder al pago vía Sistema Patria

Ya puedes cobrar el aumento del Bono Especial de agosto 2025: revisa quienes pueden acceder al pago vía Sistema Patria

LEER MÁS
COBRA HOY el bono de 10.500 bolívares en agosto 2025 vía Sistema Patria: consulta con cédula y cobra en 4 pasos

COBRA HOY el bono de 10.500 bolívares en agosto 2025 vía Sistema Patria: consulta con cédula y cobra en 4 pasos

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

LEER MÁS
Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

LEER MÁS
Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

LEER MÁS
Pagos MPPE información HOY, 28 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información HOY, 28 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Datos LR

Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota