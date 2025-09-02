HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

República Dominicana se suma a Estados Unidos y designa al Cártel de los Soles como organización terrorista

En un comunicado publicado en la página web de la Presidencia, República Dominicana aseguró que las incursiones del Cártel de los Soles van en contra de sus intereses en el exterior.

República Dominicana calificó al cártel de los Soles como una organización terrorista internacional.
República Dominicana calificó al cártel de los Soles como una organización terrorista internacional. | Composición LR

El Poder Ejecutivo de República Dominicana, a través del Decreto 500-25, con fecha del 2 de septiembre, designó al Cártel de los Soles como organización terrorista, y ordenó a sus organismos de inteligencia y seguridad del Estado adoptar las medidas correspondientes para prevenir las acciones de dicho grupo en su territorio.

Según el gobierno dominicano, las acciones de la organización terrorista ponen en peligro los intereses del país relacionados con la paz, la estabilidad y la seguridad nacional y regional, conforme a lo establecido en su Constitución. En el documento, se ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores trasladar la información del decreto a los organismos internacionales y socios estratégicos correspondientes.

En la misma línea, República Dominicana solicita, en el marco del derecho internacional, coordinar con las instancias multilaterales apropiadas las acciones que deben adoptarse. Además, se piden las sanciones y medidas de cooperación que resulten pertinentes contra dicha agrupación terrorista.

Comunicado de República Dominicana sobre el Cártel de los Soles.

Comunicado de República Dominicana sobre el Cártel de los Soles.

República Dominicana sigue la línea de Estados Unidos

La medida del gobierno de República Dominicana de declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista se suma a una tendencia encabezada por Estados Unidos. El grupo, presuntamente liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, ha sido vinculado al narcotráfico internacional y es objetivo de sanciones y operaciones militares.

La decisión dominicana ocurre días después de que Washington anunciara nuevas sanciones y elevara a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro. A esta postura se han sumado también Argentina, Ecuador y Paraguay, mientras EE. UU. despliega buques de guerra y miles de marines en el Caribe como parte de su estrategia antidrogas.

¿Qué es el Cartel de los Soles y por qué varios países lo declaran organización terrorista?

El llamado Cartel de los Soles es una estructura criminal señalada por organismos internacionales como vinculada al tráfico de drogas y otros delitos transnacionales. Su existencia ha sido denunciada por distintas agencias de seguridad y gobiernos. El nombre hace referencia a las insignias que llevan generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), donde supuestamente estarían implicados varios altos mandos.

En los últimos años, Estados Unidos ha encabezado una campaña para visibilizar y sancionar al grupo, relacionándolo directamente con figuras del poder en Venezuela. La designación como organización terrorista por parte de países en América Latina responde a evaluaciones sobre su impacto en la seguridad regional y a la cooperación en marcos multilaterales contra el crimen organizado.

Estas acciones no mencionan directamente al gobierno de Venezuela, pero se alinean con la política de presión internacional promovida desde Washington, que ha incluido sanciones, recompensas y operaciones militares orientadas a frenar el tráfico ilícito en el Caribe.

