Un grupo de delincuentes intentó ingresar a una entidad bancaria en la ciudad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, durante la madrugada de hoy. Según información policial, los ladrones cortaron la luz del edificio y accedieron a las instalaciones a través de un boquete que realizaron en una de las paredes del patio.

La acción fue cuidadosamente planificada: además de desactivar el sistema de cámaras de seguridad, también dañaron uno de los equipos con el objetivo de evitar que quedaran registros de su presencia. Pese a sus esfuerzos, los ladrones no lograron concretar el robo, ya que al llegar a la caja fuerte estaba vacía.

PUEDES VER: Evacúan a Javier Milei tras ataque a su caravana con piedras y botellas durante un acto de campaña en Argentina

Así fue el frustrado robo en un banco de Argentina

El intento de robo fue meticulosamente planeado. De acuerdo con información de la policía, los delincuentes aprovecharon una obra en construcción pegada a la entidad bancaria para ejecutar su plan. Desde allí, abrieron un boquete en la pared y, una vez dentro, forzaron una ventana que conectaba con el patio del banco. Todo estaba calculado para no levantar sospechas.

Asimismo, como parte de su estrategia, rompieron el tensor de seguridad y cubrieron un sensor con un pedazo de cartón, buscando evitar que se activara la alarma. Ya dentro, llegaron hasta la bóveda principal y, sin perder tiempo, patearon la puerta de la caja fuerte, convencidos de que allí los esperaba un botín significativo.

Pero la escena que encontraron fue muy distinta a la que esperaban. La caja estaba completamente vacía: no había dinero ni objetos de valor. “Los delincuentes se retiraron con las manos vacías al descubrir que no había nada para robar”, señalaron los investigadores.

PUEDES VER: Cuadro robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial es ubicado en Argentina gracias a un anuncio de venta inmobiliaria

Policía se encuentra tras los pasos de los delincuentes

El personal del Comando de Patrullas, el Cuerpo de Operaciones Especiales (COZ), la Comisaría 1ra y la Policía Científica se desplegó en el lugar de los hechos para examinar la escena. Los agentes recorren cada rincón del banco en busca de pistas: levantan huellas, inspeccionan el perímetro y analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad, tanto del interior del banco como la de las calles.

Por el momento, no hay personas detenidas. Las autoridades continúan rastrillando distintos sectores de Zárate y revisan los registros fílmicos con el objetivo de ver la ruta de los sospechosos antes y después del hecho. Los vecinos, además, se mantienen atentos al operativo, observando el ir y venir de los peritos y efectivos en plena tarea.

PUEDES VER: Argentina se suma a Estados Unidos y declara al Cartel de los Soles como una organización terrorista

Ladrón pide disculpas antes de cometer asalto en Argentina

Un curioso ocurrió en una heladería de Mar del Plata, en Argentina, cuando un hombre ingresó al local con la intención de robar, pero sorprendió a la empleada con una frase inesperada: "Perdóname, pero te tengo que robar".

El hecho ocurrió la tarde del pasado martes 19 de agosto en un establecimiento ubicado en la calle Constitución al 6200, una zona céntrica de esta ciudad balnearia. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

En las imágenes se puede observar que el sujeto no exhibió ningún tipo de arma ni actuó con violencia. Por el contrario, mantuvo una actitud tranquila e incluso conversó con la joven trabajadora mientras cometía el robo.