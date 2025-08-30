James Story dijo que los buques de USA son "una amenaza para los grupos de narcotraficantes", pero es "directa también para Maduro". | Composición LR

El diplomático y exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, dijo en una entrevista para Blu Radio que ahora no se haría algo directo contra Nicolás Maduro; sin embargo, "si llega el momento" sí ocurriría, porque EE.UU. tiene "una capacidad militar tremenda". Su declaración la brindó tras hablar de los buques desplegados.

Para el estadounidense, la flota militar enviada por el Gobierno de Donald Trump cerca de Venezuela busca combatir el narcotráfico y no invadir a la nación caribeña. No obstante, sí podrían bombardear hasta el Palacio Miraflores si quisieran, ya que su equipo está preparado para ello y no para una intervención militar.

Diplomático aclara que buques de EE.UU. podrían bombardear, pero no invadir a Venezuela

James Story dijo que los buques destructores, el escuadrón anfibio, los militares y más son "una amenaza para los grupos de narcotraficantes", pero es "directa también para Maduro porque puede lanzar un ataque directo a Miraflores (el palacio presidencial venezolano), por ejemplo, si quisieran hacerlo", dijo a Blu Radio.

Sin embargo, la invasión queda descartada, ya que el presidente Donald Trump lo expuso y porque el equipo desplegado en estos días no está preparado para una intervención militar, solo para atacar o bombardear. "Este no es el tamaño necesario para hacerlo", detalló.

Lo que debería hacer la oposición si cae Maduro, según diplomático

James Story, exembajador de EE.UU. en Venezuela, también dijo que la oposición venezolana debe prepararse para el escenario de una eventual caída de Nicolás Maduro. Según él, no es suficiente con esperar el colapso del régimen, pues ya se debería tener un plan para el "día después".

El diplomático advirtió que, sin una estrategia clara, el vacío de poder podría generar más caos político y social, cuyas consecuencias impactarían no solo a Venezuela, sino especialmente a Colombia, país con una extensa y vulnerable frontera de más de 2.200 kilómetros. Por último, sostuvo que la transición debería planearse con responsabilidad para evitar un agravamiento de la crisis regional.