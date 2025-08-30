HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

James Story añadió que "si llega el momento, se puede hacer algo", porque EE.UU. tiene "una capacidad militar tremenda".

James Story de USA aseguró que todos esperan el fin de la dictadura de Maduro, incluso aquellos que públicamente rechazan una intervención militar.
James Story de USA aseguró que todos esperan el fin de la dictadura de Maduro, incluso aquellos que públicamente rechazan una intervención militar. | Composición LR

El ex y último embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, ofreció una entrevista a la emisora colombiana Blu Radio en la que analizó las medidas del Gobierno de Donald Trump y la tensión con Nicolás Maduro. Entre sus declaraciones, se pronunció sobre la flota militar estadounidense en aguas del Caribe y el fin de la dictadura en Venezuela.

Story, quien estuvo al frente de la misión diplomática de su país entre 2018 y 2023, aunque pasó ejerciéndolo desde Bogotá por la imposibilidad de operar desde Caracas, advirtió que, aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" en Venezuela, "no es el momento" para un enfrentamiento militar directo.

PUEDES VER: Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante invasiones militares: túneles, redes satelitales rusas, seguridad cubana y más

James Story: "No es el momento" de atacar directamente a Maduro

El diplomático estadounidense aseguró que todos espera el fin de la dictadura de Maduro, incluso aquellos gobiernos que públicamente rechazan una intervención militar. "Para los venezolanos, para Colombia y para toda la región sería bienvenido acabar con una dictadura de este tamaño", detalló. No obstante, Story subrayó que "no es el momento" para tomar acciones directas contra Maduro.

Asimismo, aclaró que los buques destructores, el escuadrón anfibio, los más de 4.000 militares y otros más enviados por el Gobierno de Donald Trump cerca de Venezuela son para combatir a los carteles del narcotráfico y no para una intervención o invasión militar. "Veo muy poco probable que este grupo pueda hacer algo (contra Maduro) porque tiene la capacidad de bombardear, (pero) no tiene la capacidad de invadir. Eso son dos cosas distintas", dijo.

PUEDES VER: Nicolás Maduro estuvo cerca de abandonar el poder en Venezuela, pero Diosdado Cabello le impidió, según informe

No es lo mismo bombardear que invadir, según diplomático de EE.UU.

Sobre el despliegue de buques estadounidense en el Caribe, James Story dijo que era "una amenaza para los grupos de narcotraficantes", pero es "directa también para Maduro porque puede lanzar un ataque directo a Miraflores (el palacio presidencial venezolano), por ejemplo, si quisieran hacerlo", enfatizó en la entrevista a Blu Radio. Pero "no es un grupo para una invasión o un enfrentamiento militar directo contra Venezuela. Este no es el tamaño necesario para hacerlo", aclaró.

En la misma línea, el exembajador sugirió que se debe "pensar y analizar un poco quién es el presidente Trump", ya que siempre mantuvo su postura "contra la intervención militar".

Con respecto a aún no hacer algo directo contra Maduro, el diplomático estadounidense añadió que "no estoy diciendo que acabar con el régimen de Maduro no sería bienvenido en la región", pues "si llega el momento, puede hacer algo, porque (EE.UU.) tiene una capacidad militar tremenda", puntualizó.

PUEDES VER: Brasil tuvo un "plan" para extraditar a Nicolás Maduro en medio de tensiones con Estados Unidos, según Defesanet

¿Qué debe hacer la oposición si cae Maduro?

James Story también hizo un llamado a la oposición venezolana a prepararse para el escenario de una eventual caída de Nicolás Maduro. Según él, no basta con esperar el colapso del régimen, pues ya se debería tener un plan concreto para el "día después".

El exembajador advirtió que, sin una estrategia clara, el vacío de poder podría generar más caos político y social, cuyas consecuencias impactarían no solo a Venezuela, sino especialmente a Colombia, país con una extensa y vulnerable frontera de más de 2.200 kilómetros. Por último, sostuvo que la transición debería planearse con responsabilidad para evitar un agravamiento de la crisis regional.

