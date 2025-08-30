Mhoni Vidente revela el vital papel de Estados Unidos en el fin de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. | Composición LR

Mhoni Vidente reveló una nueva predicción el 29 de agosto y su enfoque fue Nicolás Maduro y los buques desplegados por el Gobierno de Donald Trump cerca de Venezuela. Según la astróloga cubana, Maduro será arrestado por Estados Unidos y "entrará Edmundo González como el presidente electo de Venezuela".

La cubana aclaró que el dictador venezolano no se entregaría, porque "tiene mucho miedo", así que caería y sería enviado a Estados Unidos para enfrentar a la justicia. "Caerá mucha gente y mucho narcotráfico. Así que América Latina está entrando en una etapa mejor", añadió la vidente.

Ovidio Guzmán vinculó a Maduro con el Cartel de los Soles, según Mhoni Vidente

Con respecto a la acusación del Gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro de ser el líder del Cartel de los Soles, Mhoni Vidente añadió que fue Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo' Guzmán, quien dijo "quién y de dónde sacaban el cargamento, dónde cómo lo transportabas, y da a conocer que Nicolás Maduro, al ser el líder del Cártel de los Soles, se juntó con la comitiva que tiene, de los generales, y Diosdado Cabello. Definitivamente, Estados Unidos toma la acción", dijo.

Asimismo, la astróloga añadió que Donald Trump contaría con el apoyo de Pam Bondi, Fiscal general de los Estados Unidos, para arrestar al dictador Maduro y no invadir Venezuela. "No sé en qué momento tanta gente está trayendo tanta polémica. No es invadir Venezuela, no. Es arrestar a Nicolás Maduro porque es presidente ilegítimo, es un líder del narcotráfico y ha causado dolor a mucha gente", aclaró.

Nadie quiere a Maduro, ni sus generales, asegura Mhoni Vidente

Mhoni Vidente comparó a Nicolás Maduro con Hugo Chávez. "Se quiso poner como un dictador ayudado por los generales que tiene, pero mucha gente militar o muchas personas ya no quieren a Maduro. Todo el mundo le dio la espalda para que ya no siguiera en el poder", sostuvo.

La astróloga también mencionó a Gustavo Petro, presidente de Colombia, en sus predicciones y dijo que será un personaje clave en el conflicto por sus declaraciones contra Estados Unidos.

Mhoni recordó el objetivo del despliegue de los buques estadounidenses: "Cuidar el territorio de América Latina, cuidar a Estados Unidos y a México para que ya no entre tanto narcotráfico". En la misma línea, aseguró que Maduro no se entregaría, porque "tiene mucho miedo", y al caer enfrentaría a la justicia en EE.UU.

"Al momento que caiga Nicolás Maduro, caerá mucha gente y mucho narcotráfico. Así que América Latina está entrando en una etapa mejor, hay nuevos proyectos, tiene nuevos líderes, buenas cosas en cuestiones de crecer económicamente. Me gusta esta situación", concluyó la cubana.