La Policía Nacional de Colombia capturó en Santander, al venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, considerado uno de los integrantes “más buscados” del Tren de Aragua en Chile. El operativo se desarrolló el sábado pasado tras la emisión de una notificación roja de Interpol, que permitió localizar al prófugo acusado de homicidio calificado en territorio chileno.

De acuerdo con las autoridades, Mejía Hernández estuvo implicado en varios asesinatos cometidos por la organización criminal internacional, entre ellos el del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como “El Rey de Meiggs”. La detención se realizó en coordinación con la Oficina Central Nacional de Interpol Chile y Carabineros, dentro del programa El Paccto, que fomenta la cooperación judicial y policial en América Latina.

Sicario queda libre por error

El caso generó polémica en Chile porque el detenido había sido liberado por “error” el 10 de julio, apenas un día después de que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretara prisión preventiva para él y otros dos implicados en el homicidio de Reyes Ossa. La decisión judicial permitió que Mejía Hernández permaneciera prófugo durante más de un mes.

El presunto sicario cambio de "look", sin embargo el tatuaje reveló su identidad a la Policía. Foto: Captura

La Fiscalía de Chile investiga si el documento que posibilitó su excarcelación fue falsificado o si existió manipulación de los sistemas informáticos del Poder Judicial. La liberación irregular encendió alarmas, ya que el sicario figuraba en la lista de los criminales más peligrosos del Tren de Aragua en la región.

“El prófugo planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la organización criminal transnacional, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’”, declaró el director de la Policía colombiana, Carlos Fernando Triana, quién agradeció la cooperación internacional en la captura del venezonalo.

Un tatuaje delató su verdadera identidad

Durante su fuga, Mejía Hernández intentó pasar desapercibido, cambiando su aspecto físico, decolorando su cabello a un tono rubio y movilizándose con una identidad falsa. Sin embargo, un tatuaje en una de sus manos permitió a las autoridades confirmar su identidad.

Momento de la captura del Mejía Hernández por miembros de la Policía colombiana. Foto: Policía de Colombia

En el proceso se compararon las marcas corporales con los registros previos a su detención en Chile y verificaron que se trataba del mismo hombre. Este detalle, sumado a labores de inteligencia, permitió rastrear su paradero en Barrancabermeja, donde permanecía oculto tras semanas de seguimiento.

En un inicio se especuló que el fugitivo podría haber cruzado hacia Argentina o Perú, pero los reportes de la Interpol descartaron esa hipótesis al ubicarlo en territorio colombiano. Su detención marca un paso importante en la ofensiva regional contra el Tren de Aragua, banda que nació en cárceles venezolanas y hoy opera en varios países de Sudamérica.

Contrato de sicarios venezolanos

El asesinato de José Felipe Reyes Ossa, ocurrido el 19 de junio en Santiago de Chile, se atribuye a sicarios venezolanos contratados presuntamente por Wilson Verdugo, conocido de la víctima. El crimen conmocionó al país, pues Reyes Ossa era un prestamista informal con gran influencia en el sector comercial de Meiggs.

Durante la investigación judicial en Chile surgió también el nombre de Jorge Tom, empresario colombiano y fundador de la productora Iguana. Verdugo lo señaló como vinculado al caso, aunque Iguana Producciones negó toda participación, asegurando de no haber organizado ni presenciado el evento donde ocurrió el asesinato.

El detenido se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, que deberá coordinar con las autoridades chilenas el proceso diplomático de extradición.