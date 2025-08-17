HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     
Mundo

Colombia captura a uno de los miembros “más buscados” del Tren de Aragua liberado por error en Chile y delatado por su tatuaje

Un tatuaje ayudó a identificar al presunto delincuente a pesar de los cambios de su apariencia. El Tren de Aragua es una organización criminal que opera en muchos países de Latinoamérica a través de diversas modalidades delictivas.

Alberto Mejía Hernández, presunto sicario del Tren de Aragua fue capturado en Colombia. Foto: Policía de Colombia
Alberto Mejía Hernández, presunto sicario del Tren de Aragua fue capturado en Colombia. Foto: Policía de Colombia

La Policía Nacional de Colombia capturó en Santander, al venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, considerado uno de los integrantes “más buscados” del Tren de Aragua en Chile. El operativo se desarrolló el sábado pasado tras la emisión de una notificación roja de Interpol, que permitió localizar al prófugo acusado de homicidio calificado en territorio chileno.

De acuerdo con las autoridades, Mejía Hernández estuvo implicado en varios asesinatos cometidos por la organización criminal internacional, entre ellos el del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como “El Rey de Meiggs”. La detención se realizó en coordinación con la Oficina Central Nacional de Interpol Chile y Carabineros, dentro del programa El Paccto, que fomenta la cooperación judicial y policial en América Latina.

Sicario queda libre por error

El caso generó polémica en Chile porque el detenido había sido liberado por “error” el 10 de julio, apenas un día después de que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretara prisión preventiva para él y otros dos implicados en el homicidio de Reyes Ossa. La decisión judicial permitió que Mejía Hernández permaneciera prófugo durante más de un mes.

El presunto sicario cambio de "look", sin embargo el tatuaje reveló su identidad a la Policía. Foto: Captura

El presunto sicario cambio de "look", sin embargo el tatuaje reveló su identidad a la Policía. Foto: Captura

La Fiscalía de Chile investiga si el documento que posibilitó su excarcelación fue falsificado o si existió manipulación de los sistemas informáticos del Poder Judicial. La liberación irregular encendió alarmas, ya que el sicario figuraba en la lista de los criminales más peligrosos del Tren de Aragua en la región.

“El prófugo planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la organización criminal transnacional, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’”, declaró el director de la Policía colombiana, Carlos Fernando Triana, quién agradeció la cooperación internacional en la captura del venezonalo.

Un tatuaje delató su verdadera identidad

Durante su fuga, Mejía Hernández intentó pasar desapercibido, cambiando su aspecto físico, decolorando su cabello a un tono rubio y movilizándose con una identidad falsa. Sin embargo, un tatuaje en una de sus manos permitió a las autoridades confirmar su identidad.

Momento de la captura del Mejía Hernández por miembros de la Policía colombiana. Foto: Policía de Colombia

Momento de la captura del Mejía Hernández por miembros de la Policía colombiana. Foto: Policía de Colombia

En el proceso se compararon las marcas corporales con los registros previos a su detención en Chile y verificaron que se trataba del mismo hombre. Este detalle, sumado a labores de inteligencia, permitió rastrear su paradero en Barrancabermeja, donde permanecía oculto tras semanas de seguimiento.

En un inicio se especuló que el fugitivo podría haber cruzado hacia Argentina o Perú, pero los reportes de la Interpol descartaron esa hipótesis al ubicarlo en territorio colombiano. Su detención marca un paso importante en la ofensiva regional contra el Tren de Aragua, banda que nació en cárceles venezolanas y hoy opera en varios países de Sudamérica.

Contrato de sicarios venezolanos

El asesinato de José Felipe Reyes Ossa, ocurrido el 19 de junio en Santiago de Chile, se atribuye a sicarios venezolanos contratados presuntamente por Wilson Verdugo, conocido de la víctima. El crimen conmocionó al país, pues Reyes Ossa era un prestamista informal con gran influencia en el sector comercial de Meiggs.

Durante la investigación judicial en Chile surgió también el nombre de Jorge Tom, empresario colombiano y fundador de la productora Iguana. Verdugo lo señaló como vinculado al caso, aunque Iguana Producciones negó toda participación, asegurando de no haber organizado ni presenciado el evento donde ocurrió el asesinato.

El detenido se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, que deberá coordinar con las autoridades chilenas el proceso diplomático de extradición.

Notas relacionadas
Condenan a miembros del Tren de Aragua por trata de mujeres en Arequipa: las captaron desde Venezuela con falsas ofertas laborales

Condenan a miembros del Tren de Aragua por trata de mujeres en Arequipa: las captaron desde Venezuela con falsas ofertas laborales

LEER MÁS
Un cabecilla del Tren de Aragua estuvo preso más de dos años en Chile y nunca lo supieron

Un cabecilla del Tren de Aragua estuvo preso más de dos años en Chile y nunca lo supieron

LEER MÁS
Venezolanos y delincuentes vinculados al 'Tren de Aragua' representan la mayoría de extranjeros hacinados en cárceles peruanas

Venezolanos y delincuentes vinculados al 'Tren de Aragua' representan la mayoría de extranjeros hacinados en cárceles peruanas

LEER MÁS
Elecciones Bolivia 2025 ¿Cómo votar desde Perú este 17 de agosto?

Elecciones Bolivia 2025 ¿Cómo votar desde Perú este 17 de agosto?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre elecciones Bolivia 2025 EN VIVO

Últimas noticias sobre elecciones Bolivia 2025 EN VIVO

LEER MÁS
¿Quiénes son candidatos a la presidencia de Bolivia 2025? Revisa aquí sus propuestas antes de votar

¿Quiénes son candidatos a la presidencia de Bolivia 2025? Revisa aquí sus propuestas antes de votar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025? Conoce los resultados y cómo va la contienda este 17 de agosto

¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025? Conoce los resultados y cómo va la contienda este 17 de agosto

LEER MÁS
Resultados elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: entérate del conteo de votos, últimas reacciones y la cobertura minuto a minuto

Resultados elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: entérate del conteo de votos, últimas reacciones y la cobertura minuto a minuto

LEER MÁS
Evo Morales anula su voto en las elecciones y acusa al gobierno de Bolivia de fraude electoral

Evo Morales anula su voto en las elecciones y acusa al gobierno de Bolivia de fraude electoral

LEER MÁS
La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

LEER MÁS
¿Regresa la derecha a Bolivia? Doria Medina y Jorge Quiroga, los favoritos de las elecciones contra un MAS fragmentado

¿Regresa la derecha a Bolivia? Doria Medina y Jorge Quiroga, los favoritos de las elecciones contra un MAS fragmentado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Mundo

Venezolano logra vencer orden de ICE para poder donar su riñón y salvar a su hermano: luego sería deportado de EEUU

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota