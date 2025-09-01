HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Este es el plan de Estados Unidos para transformar Gaza mientras crece la destrucción y el éxodo forzado por la guerra

El diario The Washington Post reveló, mediante un informe de 38 páginas, los planes de Donald Trump para “tomar control” de Gaza.

Donald Trump planea reconstruir Gaza y hacerlo un lugar atractivo para inversores.
Donald Trump planea reconstruir Gaza y hacerlo un lugar atractivo para inversores. | Composición LR

Un informe del medio The Washington Post reveló que Donald Trump tomaría el control de Gaza durante al menos 10 años para convertirla en un centro turístico de lujo y en un polo de fabricación de alta tecnología. Este proyecto implicaría la salida "voluntaria" de más de 2 millones de habitantes hacia otro país o hacia zonas seguras dentro del enclave, mientras se lleva a cabo la reconstrucción del lugar.

A través de un contrato, las personas que contaban con terrenos podrían obtener un "token digital" a cambio de los derechos para reurbanizar su propiedad. Según The Washington Post, en Gaza se construirían "ciudades inteligentes impulsadas por la IA", y sus habitantes podrían canjear un departamento en una de ellas cuando se complete la reconstrucción.

Sin embargo, si una persona palestina decide irse, recibiría un pago en efectivo de 5.000 dólares, subsidios para cubrir cuatro años de alquiler y un año de alimentos.

PUEDES VER: Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

lr.pe

Informe revela que Trump planea transformar Gaza en una "Riviera del Medio Oriente"

La propuesta impulsada por Donald Trump y diversos socios internacionales, denominada Fondo para la Reconstitución, Aceleración Económica y Transformación de Gaza (GREAT Trust), busca convertir la zona del conflicto en una "Riviera del Medio Oriente". El megaproyecto, financiado por inversores del sector público y privado, contempla desde plantas de vehículos eléctricos y centros de datos hasta complejos turísticos de playa y apartamentos en rascacielos.

Según los cálculos del plan, se proyecta una rentabilidad de casi cuatro veces la inversión inicial de 100 mil millones de dólares al cabo de 10 años, con flujos de ingreso generados de forma continua. En su momento, Financial Times también publicó algunos elementos de esta propuesta.

Una persona cercana a la administración Trump señaló que "cree que el presidente tomará una decisión audaz", en referencia a este proyecto.

PUEDES VER: Evo Morales asegura que el 'Cartel de los Soles´ es un invento que EE.UU creó para invadir Venezuela y aislar a Maduro

lr.pe

Egipto y Emiratos Árabes Unidos plantean alternativas para la reconstrucción de Gaza

A pesar de la atractiva propuesta de Estados Unidos, Egipto y Emiratos Árabes Unidos presentaron sus propios planes para conformar un gobierno tecnócrata en Gaza, con el respaldo financiero del Golfo Pérsico.

Sin embargo, dichos países aún no se han pronunciado sobre la posibilidad de reubicar a las personas que habitan en la zona del conflicto. Por su parte, Benjamín Netanyahu se mantiene firme en su postura de que Israel debe conservar el control total del enclave.

Ambos países están comprometidos con las propuestas, especialmente en el caso de Egipto, para la conformación de un eventual Estado palestino, sin que el plan de fideicomiso intervenga en los elementos clave de dicho proceso.

PUEDES VER: Tensión en el Caribe: CELAC convoca a reunión de emergencia ante despliegue militar de Estados Unidos en el mar de Venezuela

lr.pe

Trump ya había anticipado su visión para Gaza durante la campaña electoral de 2024

Durante su campaña presidencial de 2024, Donald Trump prometió que detendría rápidamente la guerra en Gaza. Sin embargo, al asumir el cargo, su discurso se centró más en la reconstrucción del enclave con una mirada inmobiliaria y comercial.

En sus primeras declaraciones como presidente, describió Gaza como "un enorme sitio de demolición". Afirmó que el lugar tenía un clima excelente y que se podían hacer "cosas hermosas" en su costa.

Semanas más tarde, en una conferencia junto a Benjamín Netanyahu, Trump aseguró que "Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza". Habló de una "posición de control a largo plazo" y mencionó por primera vez su idea de crear una "Riviera del Medio Oriente".

Consultado por Fox News sobre si los palestinos podrían regresar, Trump dijo que no lo harían, porque vivirían "mucho mejor en otro lugar". Estas declaraciones generaron críticas, y su equipo aclaró después que la reubicación sería “temporal y voluntaria”.

Poco después, Trump publicó un video en su red Truth Social. En él, Gaza aparece primero en ruinas y luego convertida en un paraíso con rascacielos, playas vírgenes y una estatua dorada suya. En la animación, aparece tomando el sol junto a Netanyahu, mientras suena una canción que dice: "Trump Gaza por fin está aquí".

Notas relacionadas
Así es el USS Lake Erie, el impresionante buque lanzamisiles de EE. UU. con el que Trump busca asustar a Maduro

Así es el USS Lake Erie, el impresionante buque lanzamisiles de EE. UU. con el que Trump busca asustar a Maduro

LEER MÁS
Peruanos que buscan visa de no inmigrantes deben cumplir nuevo requisito a partir del 2 de septiembre, según Embajada de EEUU

Peruanos que buscan visa de no inmigrantes deben cumplir nuevo requisito a partir del 2 de septiembre, según Embajada de EEUU

LEER MÁS
Mhoni Vidente predice que Maduro será arrestado pronto por EEUU: "Entra Edmundo González como presidente de Venezuela"

Mhoni Vidente predice que Maduro será arrestado pronto por EEUU: "Entra Edmundo González como presidente de Venezuela"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delincuentes perforaron un banco en Argentina, lograron ingresar y desconectaron las cámaras, pero encontraron la caja fuerte vacía

Delincuentes perforaron un banco en Argentina, lograron ingresar y desconectaron las cámaras, pero encontraron la caja fuerte vacía

LEER MÁS
Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

LEER MÁS
El insólito caso de la "abuela unicornio", la mujer china a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la frente

El insólito caso de la "abuela unicornio", la mujer china a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la frente

LEER MÁS
Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

LEER MÁS
¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS
Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Mundo

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota