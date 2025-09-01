Un informe del medio The Washington Post reveló que Donald Trump tomaría el control de Gaza durante al menos 10 años para convertirla en un centro turístico de lujo y en un polo de fabricación de alta tecnología. Este proyecto implicaría la salida "voluntaria" de más de 2 millones de habitantes hacia otro país o hacia zonas seguras dentro del enclave, mientras se lleva a cabo la reconstrucción del lugar.

A través de un contrato, las personas que contaban con terrenos podrían obtener un "token digital" a cambio de los derechos para reurbanizar su propiedad. Según The Washington Post, en Gaza se construirían "ciudades inteligentes impulsadas por la IA", y sus habitantes podrían canjear un departamento en una de ellas cuando se complete la reconstrucción.

Sin embargo, si una persona palestina decide irse, recibiría un pago en efectivo de 5.000 dólares, subsidios para cubrir cuatro años de alquiler y un año de alimentos.

Informe revela que Trump planea transformar Gaza en una "Riviera del Medio Oriente"

La propuesta impulsada por Donald Trump y diversos socios internacionales, denominada Fondo para la Reconstitución, Aceleración Económica y Transformación de Gaza (GREAT Trust), busca convertir la zona del conflicto en una "Riviera del Medio Oriente". El megaproyecto, financiado por inversores del sector público y privado, contempla desde plantas de vehículos eléctricos y centros de datos hasta complejos turísticos de playa y apartamentos en rascacielos.

Según los cálculos del plan, se proyecta una rentabilidad de casi cuatro veces la inversión inicial de 100 mil millones de dólares al cabo de 10 años, con flujos de ingreso generados de forma continua. En su momento, Financial Times también publicó algunos elementos de esta propuesta.

Una persona cercana a la administración Trump señaló que "cree que el presidente tomará una decisión audaz", en referencia a este proyecto.

Egipto y Emiratos Árabes Unidos plantean alternativas para la reconstrucción de Gaza

A pesar de la atractiva propuesta de Estados Unidos, Egipto y Emiratos Árabes Unidos presentaron sus propios planes para conformar un gobierno tecnócrata en Gaza, con el respaldo financiero del Golfo Pérsico.

Sin embargo, dichos países aún no se han pronunciado sobre la posibilidad de reubicar a las personas que habitan en la zona del conflicto. Por su parte, Benjamín Netanyahu se mantiene firme en su postura de que Israel debe conservar el control total del enclave.

Ambos países están comprometidos con las propuestas, especialmente en el caso de Egipto, para la conformación de un eventual Estado palestino, sin que el plan de fideicomiso intervenga en los elementos clave de dicho proceso.

Trump ya había anticipado su visión para Gaza durante la campaña electoral de 2024

Durante su campaña presidencial de 2024, Donald Trump prometió que detendría rápidamente la guerra en Gaza. Sin embargo, al asumir el cargo, su discurso se centró más en la reconstrucción del enclave con una mirada inmobiliaria y comercial.

En sus primeras declaraciones como presidente, describió Gaza como "un enorme sitio de demolición". Afirmó que el lugar tenía un clima excelente y que se podían hacer "cosas hermosas" en su costa.

Semanas más tarde, en una conferencia junto a Benjamín Netanyahu, Trump aseguró que "Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza". Habló de una "posición de control a largo plazo" y mencionó por primera vez su idea de crear una "Riviera del Medio Oriente".

Consultado por Fox News sobre si los palestinos podrían regresar, Trump dijo que no lo harían, porque vivirían "mucho mejor en otro lugar". Estas declaraciones generaron críticas, y su equipo aclaró después que la reubicación sería “temporal y voluntaria”.

Poco después, Trump publicó un video en su red Truth Social. En él, Gaza aparece primero en ruinas y luego convertida en un paraíso con rascacielos, playas vírgenes y una estatua dorada suya. En la animación, aparece tomando el sol junto a Netanyahu, mientras suena una canción que dice: "Trump Gaza por fin está aquí".