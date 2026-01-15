Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga esperarán el fallo del JNE sobre las apelaciones a las tachas. Foto: Composición/LR

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga esperarán el fallo del JNE sobre las apelaciones a las tachas. Foto: Composición/LR

Las inscripciones de las planchas presidenciales de Renovación Popular y Perú Primero tendrán que esperar hasta que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva las apelaciones de las tachas presentadas. Luego de culminar la audiencia en la que se evaluaron los recursos impugnatorios este jueves 15 de enero, el JNE dejó al voto el futuro presidencial de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra con miras a las Elecciones 2026.

Durante el debate virtual dirigido por el presidente del JNE, Roberto Burneo, los abogados de las organizaciones políticas y de los ciudadanos tachantes presentaron sus alegados y sus defensas de sus petitorios. Cada intervención tuvo una duración de 4 minutos.

Primero, se abordó la apelación que presentó Perú Primero contra las tres tachas a la de Vizcarra por haber consignado en su hoja de vida una sentencia por peculado del 2005, de la que el hermano del expresidente Martín Vizcarra se rehabilitó.

El abogado Alejandro Salas de Perú Primero comenzó su alocución al recordar las sentencias del Tribunal Constitucional (TC), en que se declaró la inconstitucionalidad para la frase de la Ley 30717: "aun cuando hubieren sido rehabilitados". Además, Salas mencionó que el TC estableció que hasta los sentenciados por terrorismo y apología al terrorismo pueden postular si han sido rehabilitados. De esta manera, solicitó declarar infundadas las tachas e instó al JNE a proteger los "derechos a la participación política" y a la "resocialización".

Por otra parte, la defensa de la parte tachante, el letrado John Trinidad Sánchez, resaltó que la Ley 30717 impide a una persona sentenciada y rehabilitada por peculado postular a un cargo público. Mientras que Luis Miguel Caya, el mismo tachante que asumió su defensa legal, solicitó al JNE que confirme la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 con la finalidad de "reafirmar la lucha contra la corrupción".

Renovación Popular a la espera de la decisión del JNE

El siguiente caso que se evaluó fue el de Renovación Popular. Dos ciudadanos presentaron dos tachas contra la plancha presidencial porque, presuntamente, el partido habría utilizado una modalidad de elección interna distinta a la establecida en su estatuto. Sin embargo, el JEE de Lima Centro 1 declaró improcedente la tacha porque sí se realizó conforme a ley.

El primero en intervenir fue el abogado Javier Susanibar Espinoza, por parte de los ciudadanos tachantes. El letrado solicitó que se revoque el fallo del JEE y se declare improcedente la candidatura de López Aliaga, al mencionar que la democracia interna del partido fue vulnerada, así como la normativa de los estatutos y organizaciones políticas.

Susanibar señaló que, según el estatuto del partido, las elecciones primarias debían llevarse a cabo con la participación tanto de afiliados como de no afiliados a la organización política; sin embargo, solo se realizaron con los afiliados.

El abogado José Castro Rivas afirmó que, durante las elecciones internas, no se aplicó el estatuto del partido. Además, señaló que la organización política habría modificado su estatuto en junio de 2025 con miras a las elecciones, teniendo tiempo suficiente para ajustarlo según lo que se desarrollaría en la democracia interna.

Por otro lado, Carlos Salazar Salazar, abogado de Renovación Popular, afirmó que la modalidad de elección del partido se llevó a cabo conforme a la ley, y que la ONPE comunicó que la organización debe regirse bajo las reglas legales, es decir, "con voto universal, libre, voluntario, igual, directo, de afiliados". Además, destacó que ningún afiliado del partido ha presentado reclamos respecto al desarrollo de los comicios internos.