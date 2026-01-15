HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para las Elecciones 2026

Los candidatos presidenciales esperan que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva las apelaciones de las tachas presentadas para poder ser inscritos para las Elecciones 2026. Luego de la audiencia, el JNE dejó al voto la decisión sobre el futuro de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga.

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga esperarán el fallo del JNE sobre las apelaciones a las tachas. Foto: Composición/LR
Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga esperarán el fallo del JNE sobre las apelaciones a las tachas. Foto: Composición/LR

Las inscripciones de las planchas presidenciales de Renovación Popular y Perú Primero tendrán que esperar hasta que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva las apelaciones de las tachas presentadas. Luego de culminar la audiencia en la que se evaluaron los recursos impugnatorios este jueves 15 de enero, el JNE dejó al voto el futuro presidencial de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra con miras a las Elecciones 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Durante el debate virtual dirigido por el presidente del JNE, Roberto Burneo, los abogados de las organizaciones políticas y de los ciudadanos tachantes presentaron sus alegados y sus defensas de sus petitorios. Cada intervención tuvo una duración de 4 minutos.

TE RECOMENDAMOS

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Primero, se abordó la apelación que presentó Perú Primero contra las tres tachas a la de Vizcarra por haber consignado en su hoja de vida una sentencia por peculado del 2005, de la que el hermano del expresidente Martín Vizcarra se rehabilitó.

El abogado Alejandro Salas de Perú Primero comenzó su alocución al recordar las sentencias del Tribunal Constitucional (TC), en que se declaró la inconstitucionalidad para la frase de la Ley 30717: "aun cuando hubieren sido rehabilitados". Además, Salas mencionó que el TC estableció que hasta los sentenciados por terrorismo y apología al terrorismo pueden postular si han sido rehabilitados. De esta manera, solicitó declarar infundadas las tachas e instó al JNE a proteger los "derechos a la participación política" y a la "resocialización".

Por otra parte, la defensa de la parte tachante, el letrado John Trinidad Sánchez, resaltó que la Ley 30717 impide a una persona sentenciada y rehabilitada por peculado postular a un cargo público. Mientras que Luis Miguel Caya, el mismo tachante que asumió su defensa legal, solicitó al JNE que confirme la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 con la finalidad de "reafirmar la lucha contra la corrupción".

PUEDES VER: César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

lr.pe

Renovación Popular a la espera de la decisión del JNE

El siguiente caso que se evaluó fue el de Renovación Popular. Dos ciudadanos presentaron dos tachas contra la plancha presidencial porque, presuntamente, el partido habría utilizado una modalidad de elección interna distinta a la establecida en su estatuto. Sin embargo, el JEE de Lima Centro 1 declaró improcedente la tacha porque sí se realizó conforme a ley.

El primero en intervenir fue el abogado Javier Susanibar Espinoza, por parte de los ciudadanos tachantes. El letrado solicitó que se revoque el fallo del JEE y se declare improcedente la candidatura de López Aliaga, al mencionar que la democracia interna del partido fue vulnerada, así como la normativa de los estatutos y organizaciones políticas.

Susanibar señaló que, según el estatuto del partido, las elecciones primarias debían llevarse a cabo con la participación tanto de afiliados como de no afiliados a la organización política; sin embargo, solo se realizaron con los afiliados.

El abogado José Castro Rivas afirmó que, durante las elecciones internas, no se aplicó el estatuto del partido. Además, señaló que la organización política habría modificado su estatuto en junio de 2025 con miras a las elecciones, teniendo tiempo suficiente para ajustarlo según lo que se desarrollaría en la democracia interna.

Por otro lado, Carlos Salazar Salazar, abogado de Renovación Popular, afirmó que la modalidad de elección del partido se llevó a cabo conforme a la ley, y que la ONPE comunicó que la organización debe regirse bajo las reglas legales, es decir, "con voto universal, libre, voluntario, igual, directo, de afiliados". Además, destacó que ningún afiliado del partido ha presentado reclamos respecto al desarrollo de los comicios internos.

Notas relacionadas
JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

LEER MÁS
Fuerza Popular, Perú Libre y otros 8 partidos deben rendir cuentas por uso de S/7 millones del Estado

Fuerza Popular, Perú Libre y otros 8 partidos deben rendir cuentas por uso de S/7 millones del Estado

LEER MÁS
Cómo presentar una tacha contra candidatos: paso a paso y guía definitiva para las Elecciones 2026

Cómo presentar una tacha contra candidatos: paso a paso y guía definitiva para las Elecciones 2026

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Consejo de Ética del CAL evaluará pedidos de suspensión de licencia contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí

Consejo de Ética del CAL evaluará pedidos de suspensión de licencia contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí

LEER MÁS
César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

LEER MÁS
José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

LEER MÁS
Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

LEER MÁS
La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

LEER MÁS
APRA en crisis: admiten tacha contra lista de senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García

APRA en crisis: admiten tacha contra lista de senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump y Machado HOY, EN VIVO: finaliza reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025