China firma acuerdo histórico con esta potencia regional para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles

China pone en alerta a Estados Unidos al firmar un acuerdo histórico con Canadá. | IA de LR

La República Popular de China firmó un acuerdo histórico con una potencia regional para eliminar las barreras comerciales y reducir los aranceles a vehículos fabricados en Pekín. La asociación estratégica, confirmada por las autoridades de ambas naciones, se produjo luego de varios años de desconfianza mutua.

Sin embargo, la alianza pone en peligro al gobierno de Donald Trump porque busca que la potencia regional no dependa de la economía de Estados Unidos. La medida ocurre en un contexto marcado por cambios significativos y posiblemente caóticos en el comercio internacional.

¿Cuál es la potencia regional que firmó un acuerdo histórico con China para reducir aranceles?

Canadá es la potencia regional que firmó un acuerdo histórico con China para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles. La asociación estratégica fue confirmada por el primer ministro canadiense Mark Joseph Carney, quien sostuvo una reunión con el presidente chino Xi Jinping este viernes 16 de enero de 2026.

"China y Canadá alcanzaron un acuerdo comercial preliminar pero histórico para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles", expresó Carney en una conferencia de prensa en Pekín. Ahora el gobierno de Jinping deberá reducir los aranceles a los productos derivados de la canola del 84% a alrededor del 15% a partir del 1 de marzo del presente año y permitir el ingreso de visitantes canadienses sin visa.

Mientras tanto, Ottawa (capital canadiense) tendrá que permitir la entrada de 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China con una tarifa preferencial del 6,1%. "Estoy muy complacido de que estemos avanzando con nuestra nueva asociación estratégica", precisó Carney. Xi Jinping respondió: "El desarrollo sano y estable de las relaciones entre China y Canadá beneficia a los intereses comunes de ambos países".

¿Por qué el acuerdo histórico entre China y Canadá pone en jaque a Estados Unidos?

Canadá intenta recomponer las relaciones con China para estrechar lazos con países distintos a Estados Unidos. Durante el segundo mandato de Donald Trump, la Casa Blanca impuso aranceles sobre más del 75% de las exportaciones canadienses a Washington. Además de los aranceles, el líder republicano sugirió que Canadá, un antiguo aliado estadounidense, podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Estas políticas de Trump hicieron que Canadá y China iniciaran un acercamiento.

Las relaciones diplomáticas entre Pekín y Ottawa se habían deteriorado en 2018 cuando Estados Unidos ordenó a Canadá arrestar a la hija del fundador del gigante tecnológico Huawei. En ese momento, China respondió al ataque con la detención de dos canadienses acusados de espionaje. En los años siguientes, ambos países se enfrentaron en una guerra arancelaria. Por todo eso, la alianza pone en peligro a Estados Unidos, porque Canadá ya no dependería tanto de la economía estadounidense para duplicar las ventas al exterior.

Desde el gigante asiático, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, aseguró que el país necesita diversificar las relaciones comerciales. En ese contexto, el primer ministro Mark Carney busca fortalecer los vínculos con naciones de Europa e India, mientras que los lazos entre Ottawa y Estados Unidos se siguen deteriorando.