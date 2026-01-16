Laura Huarcayo es anunciada como la nueva conductora de Mande Quien Mande para la temporada 2026

¡Ya es oficial! Tras semanas de mucha incertidumbre, Laura Huarcayo fue anunciada como la nueva conductora del magazine Mande Quien Mande para la temporada 2026. La reconocida presentadora de televisión se unirá a Carlos Vílchez, quien interpreta a la 'Carlota', en esta nueva etapa del programa tras la salida de María Pía Copello en diciembre de 2025.

El gran anuncio fue hecho a través de una promoción oficial lanzada durante la noche del jueves 15 de enero, en donde también se mostró la silueta de quien sería el tercer integrante cuya identidad aún no ha sido revelada por el canal. El programa hará su estreno este miércoles 21 de enero en el horario de la 1:40 p. m.

Laura Huarcayo regresa a la televisión como conductora de 'MQM'

La llegada de Laura Huarcayo a la conducción de Mande Quien Mande marca su regreso oficial a la televisión tras años de ausencia. La también exmodelo estuvo al frente de exitosos programas como 'Lima Limón' y 'Bienvenida la tarde'; en este último, compartió con la intrépida 'Carlota', por lo que ahora volverán a ser compañeros de conducción este 2026 en 'MQM'.

Precisamente, en el video de promoción se muestra al personaje de Vílchez preguntándose si estará sola, a lo que menciona: "Está bien, acepté compañía, pero ojo, yo mando". Inmediatamente después aparece una sonriente Laura respondiéndole: "Hola hola Carlotita, ¿quién dices que manda? Cabe mencionar que el anuncio generó una serie de comentarios positivos en redes sociales.