Bad Bunny regresa a Perú con dos concietos en el Estadio Nacional de Lima los días viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026. | Foto: F&M Entertainment

La espera está a punto de terminar: faltan pocas horas para que Bad Bunny haga vibrar Lima en 2026 y la emoción de miles de fanáticos ya se siente en cada rincón. Este viernes 16 y sábado 17, el Estadio Nacional abrirá sus puertas para recibir al 'Conejo Malo' en dos conciertos sold out que prometen convertirse en noches históricas. En el marco de su gira mundial 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', el cantante puertorriqueño de 31 años traerá un espectáculo cargado de energía, sorpresas y la intensidad que lo ha convertido en un fenómeno global.

Ante la expectativa, surge la pregunta inevitable: ¿qué recomendaciones deben seguir los asistentes? La productora F&M Entertainment y la agencia de comunicación 3 Puntos, responsables del evento en Perú, han confirmado toda la información oficial y aquí presentamos los detalles.

¿A qué hora abren las puertas para los conciertos de Bad Bunny?

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 3.00 p. m. en ambos conciertos de Bad Bunny en Lima, mientras que los shows principales están previstos para arrancar a las 9.00 p. m. Este horario busca facilitar que los asistentes puedan llegar con tiempo y evitar aglomeraciones.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado la presencia de un telonero (ni la identidad de un posible artista invitado), en caso de que se programe un espectáculo previo, este se iniciaría alrededor de las 8.00 p. m. En ese sentido, se recomienda al público acudir con anticipación para no perderse ningún detalle.

¿Es obligatorio presentar el DNI para ingresar a los shows de Bad Bunny en Lima 2026?

Si irás a ver a Bad Bunny en Lima, deberás presentar tu DNI al ingresar al Estadio Nacional, ya que se verificará tu identidad junto con la validez de tu entrada, la cual será aceptada únicamente a través del aplicativo Quentro. En caso de pérdida o robo del DNI, podrás mostrar la constancia de trámite emitida por la Reniec, acompañada de un carnet con foto, como el universitario o de conducir.

Para los ciudadanos extranjeros, la regla es similar: si no cuentan con DNI peruano o este se encuentra en proceso de emisión, tendrán que presentar su ticket junto con el pasaporte o una identificación oficial de su país de origen.

¿Cuáles son los accesos al Estadio Nacional de Lima para los conciertos de Bad Bunny?

Los accesos al Estadio Nacional han sido organizados por zonas específicas con el fin de agilizar el ingreso y el flujo ordenado de asistentes. Si ya cuentas con tu entrada para el concierto del 'Conejo Malo', creador de éxitos como 'Safaera', es importante que tomes en cuenta las rutas asignadas para llegar directamente a tu sector:

Av. Paseo de la República (Estación Metropolitano): ingreso a Zona Platinum, Tribuna Oriente, Zona Vecinos y Zona Pit A

(Estación Metropolitano): ingreso a Zona Platinum, Tribuna Oriente, Zona Vecinos y Zona Pit A Calle Madre de Dios (con Av. Petit Thouars): ingreso a Zona Platinum, Tribuna Occidente y pase vehicular

(con Av. Petit Thouars): ingreso a Zona Platinum, Tribuna Occidente y pase vehicular Calle Saco Oliveros (con Av. Petit Thouars): ingreso a Zona Platinum, Tribuna Occidente, Zona Pit B, Palcos y VIP Nation

(con Av. Petit Thouars): ingreso a Zona Platinum, Tribuna Occidente, Zona Pit B, Palcos y VIP Nation Calle Corpancho (con Av. Petit Thouars): ingreso a Zona VIP y Tribuna Occidente

(con Av. Petit Thouars): ingreso a Zona VIP y Tribuna Occidente Av. 28 de Julio (con Av. Paseo de la República): ingreso a Tribuna Norte y Tribuna Oriente

(con Av. Paseo de la República): ingreso a Tribuna Norte y Tribuna Oriente Av. Bauzate y Meza (con Av. Paseo de la República): ingreso a Tribuna Norte, Tribuna Oriente y Zona VIP.

Accesos al concierto de Bad Bunny en Perú 2026. Foto: F&M Entertaiment

¿Qué objetos no se pueden llevar al show de Bad Bunny en Perú 2026?

De acuerdo con lo compartido en redes sociales por la productora del concierto de Bad Bunny, no se permitirá el ingreso de personas con disfraz. La lista de objetos prohibidos también incluye:

Palos selfie estabilizadores

Elementos punzocortantes y armas

Sustancias ilícitas y alcohol

Mochilas de gran tamaño

Pirotecnia y silbatos

Cámaras profesionales

Botellas de vidrio y latas

Sillas, bancos y pisos

Punteros láser y similares.

Objetos prohibidos en el concierto de Bad Bunny en Perú 2026. Foto: F&M Entertaiment

¿Se pueden llevar sombrillas, agua y alimentos al concierto de Bad Bunny en Perú 2026?

En respuesta a las consultas de los seguidores en redes sociales, F&M Entertainment fue enfática al señalar que el ingreso con sombrillas está prohibido, pese al intenso sol del verano limeño. Sobre la posibilidad de portar botellas plásticas con agua o alimentos personales, como galletas, la productora aún no ha dado una respuesta oficial.

Cabe recordar que en noviembre de 2025 la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un dictamen que autoriza llevar agua y alimentos de consumo personal a conciertos y eventos masivos. Sin embargo, la medida todavía debe ser ratificada por el Pleno para convertirse en ley y aplicarse en todos los recintos. En contraste, sí está permitido ingresar con baterías portátiles para celulares, cámaras de bolsillo y binoculares.