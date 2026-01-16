Precio del dólar en Perú HOY, viernes 16 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 16 de enero?
Banco de la Nación
- Compra: S/3.300
- Venta: S/3.410
BBVA
- Compra: S/3.285
- Venta: S/3.439
Scotiabank
- Compra: S/3.320
- Venta: S/3.448