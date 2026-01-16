Precio del dólar en Perú HOY, viernes 16 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Corte Suprema confirma condena de cinco años de prisión contra gerente de cadena hotelera Costa del Sol por defraudación tributaria LEER MÁS

Indecopi multa a Saga Falabella con más de S/20.000 por cambiar piezas de un iPhone 14 sin informar al consumidor sobre las modificaciones LEER MÁS

¿No alcanzaste el mínimo de aportes en la ONP? Aquí te contamos cómo cobrar tu pensión de S/ 1.000 LEER MÁS

SUNAT publica el cronograma oficial para presentar la Declaración Jurada Anual del IR e ITF : revisa cuáles son las fechas límite LEER MÁS

UNMSM: seminario reunirá expertos en economía y contará con el Premio Nobel Robert Aumann LEER MÁS