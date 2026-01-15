Qué partidos se juegan hoy, 16 de enero de 2026: horarios y canales para ver LaLiga, Ligue 1 y Serie Río de la Plata
Este viernes 16 de enero, se hay una emocionante agenda de fútbol con partidos en Bundesliga, LaLiga, Ligue 1 y Serie A. Consulta los horarios y canales para verlos EN VIVO.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? La República Deportes te trae la agenda completa de los partidos que se jugarán hoy, viernes 16 de enero. Habrá acción en la Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Serie A y más torneos. Revisa horarios y canales para ver EN VIVO los encuentros.
Estos emocionantes encuentros se podrán seguir a través de distintas señales: algunos por Disney Plus, otros por ESPN y también por DirecTV Sports.
Partidos de HOY de la liga de España
- Espanyol vs Girona
- Hora: 3.00 p.m.
- Canal: DirecTV Sports
Partido de HOY de la Saudi Pro League
- Al-Ittihad vs Al Ettifaq
- Canal: Fox Deportes
- Hora: 12.30 p.m.
Partido de HOY de la Ligue 1
- Monaco vs Lorient
- Canal: ESPN y Disney Plus
- Hora: 1.00 p.m.
- PSG vs Lille
- Canal: ESPN y Disney Plus
- Hora: 3.00
Partido de HOY de la Serie A
- Pisa vs Atalanta
- Canal: Disney Plus
- Hora: 2.45 p.m.
Partido de HOY de la Bundesliga
- Werder Bremen vs Eintracht Fráncfort
- Canal: Disney +
- Hora: 2.45 p.m.
Partido de HOY de la Serie Río de la Plata
- Wanderers vs Independiente
- Canal: Disney Plus
- Hora: 7.00 p.m.