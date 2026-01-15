Qué partidos se juegan hoy, 16 de enero de 2026: horarios y canales para ver LaLiga, Ligue 1 y Serie Río de la Plata

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? La República Deportes te trae la agenda completa de los partidos que se jugarán hoy, viernes 16 de enero. Habrá acción en la Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Serie A y más torneos. Revisa horarios y canales para ver EN VIVO los encuentros.

Estos emocionantes encuentros se podrán seguir a través de distintas señales: algunos por Disney Plus, otros por ESPN y también por DirecTV Sports.

Partidos de HOY de la liga de España

Espanyol vs Girona

Hora: 3.00 p.m.

Canal: DirecTV Sports

Partido de HOY de la Saudi Pro League

Al-Ittihad vs Al Ettifaq

Canal: Fox Deportes

Hora: 12.30 p.m.

Partido de HOY de la Ligue 1

Monaco vs Lorient

Canal: ESPN y Disney Plus

Hora: 1.00 p.m.

PSG vs Lille

Canal: ESPN y Disney Plus

Hora: 3.00

Partido de HOY de la Serie A

Pisa vs Atalanta

Canal: Disney Plus

Hora: 2.45 p.m.

Partido de HOY de la Bundesliga

Werder Bremen vs Eintracht Fráncfort

Canal: Disney +

Hora: 2.45 p.m.

Partido de HOY de la Serie Río de la Plata