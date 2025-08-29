El regreso de una marca española al mercado del motor gracias a un acuerdo con China

Santana Motors resurge en Linares tras más de una década. Producirá nuevos todoterrenos con apoyo chino. | Foto: Freepik

Santana Motors resurge en Linares tras más de una década. Producirá nuevos todoterrenos con apoyo chino. | Foto: Freepik

La industria automotriz española vive un nuevo impulso gracias a la llegada de capital extranjero. Una marca histórica de Andalucía, con décadas de tradición en el mundo del motor, vuelve a la producción tras más de diez años de silencio.

Se trata de Santana Motors, fundada en los años 50 en Linares, reconocida por sus legendarios todoterrenos fabricados bajo licencia de Land Rover y Suzuki. Ahora inicia una nueva etapa gracias a una alianza con gigantes chinos del sector.

¿Cuál es la marca española que vuelve tras acuerdo con China?

La antigua planta de Santana en Linares, clausurada en 2011, será reactivada tras un acuerdo con Zhengzhou Nissan Automobile (ZZ Nissan) —empresa conjunta de Nissan y Dongfeng— y Anhui Coronet Tech, grupo chino especializado en todoterrenos y componentes.

El proyecto convertirá las instalaciones en Santana Factory, con una inversión inicial superior a los 5 millones de euros. Se prevé la creación de al menos 77 empleos directos y hasta 200 puestos inducidos, entre directos e indirectos, lo que supondrá un importante alivio para la economía local.

Santana regresará al mercado con una nueva gama de todoterrenos que incorporarán motores diésel de última generación y versiones híbridas enchufables (PHEV), diseñadas para conquistar los mercados de Europa, África y América.

En el Salón del Automóvil de Shanghái 2025, la compañía presentó un primer adelanto de un modelo totalmente nuevo, robusto y con tecnología de vanguardia. La presentación oficial completa tendrá lugar antes de que finalice el año.

El impacto económico y tecnológico en Linares

El Ayuntamiento de Linares ha calificado la noticia como un acontecimiento “histórico”, subrayando la capacidad del proyecto para revitalizar la industria local y dar nueva vida al Parque Científico-Tecnológico del Transporte Santana.

La nueva línea de ensamblaje tiene previsto iniciar su actividad en octubre de 2025, consolidando a Linares como un polo industrial en Andalucía. Además, se plantea la ampliación de una incubadora tecnológica vinculada al sector defensa, lo que refuerza el carácter innovador de la iniciativa.

Con esta alianza internacional, Santana Motors combina tradición y modernidad, recupera su legado industrial y coloca nuevamente a Linares en el mapa de la automoción española y mundial.