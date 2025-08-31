HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     
Mundo

Tensión en Australia por masivas manifestaciones contra la inmigración: Gobierno las vincula con grupos neonazis

El Gobierno australiano condenó la "Marcha por Australia", movilización antiinmigración señalada por su relación con neonazis, que amenaza la cohesión social en un país donde casi la mitad de la población es migrante.

Miles de personas participaron en la "Marcha por Australia" en Sídney y Melbourne, protestando contra la inmigración. Foto: composición LR/The Age
Miles de personas participaron en la "Marcha por Australia" en Sídney y Melbourne, protestando contra la inmigración. Foto: composición LR/The Age

Miles de personas participaron este domingo en la llamada “Marcha por Australia”, una serie de protestas contra la inmigración que se extendieron por ciudades como Sídney y Melbourne, así como en varios centros regionales. Las movilizaciones, que reclamaban el fin de la “migración masiva” en Australia, derivaron en enfrentamientos con la policía.

El Gobierno de centroizquierda condenó las marchas por “difundir odio” contra los extranjeros y denunció vínculos de los organizadores con grupos neonazis. En redes sociales, los convocantes defendieron que buscaban hacer lo que “los políticos tradicionales nunca se atreven a hacer”, en referencia a la exigencia de limitar drásticamente la llegada de migrantes al país.

PUEDES VER: El papa León XIV exige un alto al fuego en Ucrania y renunciar a la “lógica de las armas”: "Es el momento de negociar"

lr.pe

El Gobierno australiano condena marchas antiinmigración ligadas a neonazis

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Murray Watt, calificó de “racistas” y “organizadas por neonazis” las protestas de la “Marcha por Australia”, celebradas este domingo. El Ejecutivo laborista advirtió que este tipo de manifestaciones “difunden odio y buscan dividir a la comunidad” en un país donde casi la mitad de la población tiene origen migrante.

Las marchas reunieron a miles de personas y coincidieron con contramanifestaciones organizadas por colectivos pro-refugiados. En Melbourne, los enfrentamientos incluyeron la presencia de Thomas Sewell, un conocido neonazi, y pancartas en apoyo a un extremista buscado por asesinar a dos policías. El Gobierno reafirmó que “no hay lugar para el racismo ni la división” en Australia y defendió la cohesión social frente al auge de la extrema derecha.

PUEDES VER: Buque lanzamisiles enviado por Estados Unidos en despliegue a las costas de Venezuela cruza el canal de Panamá

lr.pe

Protestas en Melbourne dejan seis detenidos y dos policías heridos

Las manifestaciones en Melbourne terminaron en enfrentamientos que obligaron a la Policía de Victoria a desplegar unidades montadas, drones y equipos de respuesta crítica. Alrededor de 5.000 personas participaron en las protestas, donde los agentes debieron separar a grupos rivales y emplear gas pimienta, porras y munición antidisturbios. Seis manifestantes fueron arrestados y se anticipan más detenciones tras revisar imágenes de seguridad.

Dos policías resultaron heridos al ser alcanzados por botellas, aunque no necesitaron hospitalización. Los detenidos enfrentan cargos por agresión, intento de robo y resistencia a la autoridad. Las fuerzas de seguridad afirmaron que la prioridad era evitar una escalada de violencia y preservar el orden público. Aunque en otras ciudades las marchas fueron menos conflictivas, en Melbourne se vivió el mayor foco de tensión y violencia registrada en todo el país.

Notas relacionadas
Piero Quispe muy cerca de fichar por el club más grande de Australia: podría jugar con Douglas Costa

Piero Quispe muy cerca de fichar por el club más grande de Australia: podría jugar con Douglas Costa

LEER MÁS
La conmovedora historia de la madre que engañó a su hijo con cáncer terminal para despedirlo en casa: le dijo que se había curado

La conmovedora historia de la madre que engañó a su hijo con cáncer terminal para despedirlo en casa: le dijo que se había curado

LEER MÁS
Impactantes imágenes muestran la colisión de una avioneta contra un campo de golf en Australia: jugadores estaban en el lugar

Impactantes imágenes muestran la colisión de una avioneta contra un campo de golf en Australia: jugadores estaban en el lugar

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 31 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 31 de agosto de 2025

LEER MÁS
Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

LEER MÁS
Del sueño de la paz al eco de la guerra: la violencia de las disidencias de las FARC marcarán elecciones en Colombia

Del sueño de la paz al eco de la guerra: la violencia de las disidencias de las FARC marcarán elecciones en Colombia

LEER MÁS
Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

LEER MÁS
Maduro manda 15.000 venezolanos a resguardar frontera con Colombia en medio del conflicto con EE. UU.

Maduro manda 15.000 venezolanos a resguardar frontera con Colombia en medio del conflicto con EE. UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Mundo

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota