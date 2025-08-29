Científicos de la Universidad de Pekín y de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong han presentado el primer chip 6G "universal" del mundo, que es capaz de superar los 100 gigabits por segundo (Gbps). Este dispositivo ofrece un rendimiento hasta 5.000 veces superior a las velocidades móviles rurales en Estados Unidos, que actualmente rondan los 20 megabits por segundo (Mbps), según estimaciones industriales.

El avance, publicado en la revista Nature, integra en un solo chip lo que antes requería de nueve sistemas de radio independientes. Esta innovación no solo permite alcanzar velocidades ultrarrápidas, sino que también establece las bases para redes nativas de inteligencia artificial, capaces de ajustar de manera dinámica los parámetros de comunicación en entornos electromagnéticos complejos, lo que garantiza estabilidad incluso en condiciones de alta congestión.

¿Cómo funciona el chip 6G universal desarrollado en China?

El chip abarca frecuencias que van desde los 0,5 GHz hasta los 115 GHz en un módulo diminuto de solo 11 por 1,7 milímetros. Esta integración elimina la necesidad de varios dispositivos y permite una conmutación perfecta a lo largo de un espectro masivo. El sistema ha logrado sintonizar la frecuencia de 6 GHz en 180 microsegundos, lo que equivale a una velocidad cientos de veces superior a la de un parpadeo. Además, ha superado los 100 Gbps de velocidad monocanal manteniendo la calidad de la comunicación en todo el espectro.

Para lograr este avance, los investigadores emplearon una estrategia de fusión fotónica-electrónica, aprovechando el ancho de banda ultra amplio de la luz. Un modulador electroóptico convierte las señales inalámbricas en señales ópticas, las cuales se procesan y distribuyen mediante componentes fotónicos. Además, el chip cuenta con un sistema de navegación de frecuencia que permite cambiar automáticamente de canal cuando surgen interferencias, asegurando comunicaciones continuas y estables, incluso en escenarios saturados, como conciertos o eventos deportivos.

¿Qué impacto podría tener este chip 6G en la reducción de la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas?

La tecnología tiene el potencial de cerrar la brecha digital al ofrecer conectividad de alta velocidad en zonas remotas donde la infraestructura actual no es suficiente. En la práctica, permitirá transmitir una película 8K de 50 GB en solo unos segundos, lo que abrirá oportunidades educativas, médicas y comerciales para comunidades rurales.

El chip combina las ventajas de las frecuencias bajas, que aseguran una amplia cobertura y penetración en regiones montañosas, entornos de aguas profundas y el espacio exterior, con las de las frecuencias altas, que ofrecen un gran ancho de banda y baja latencia, ideales para aplicaciones como la realidad virtual y procedimientos quirúrgicos. Esto significa que la innovación no solo beneficiará a los usuarios urbanos, sino también a aquellos en áreas rurales, donde la velocidad promedio sigue siendo muy baja en comparación con los nuevos estándares que propone el 6G.