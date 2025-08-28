Científicos descubren que la Tierra "late" cada 20 minutos tras el terremoto de 8,8 en Rusia

Este hallazgo sirve como herramienta para analizar el comportamiento del interior de la Tierra. | Flickr

Un estudio realizado por científicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), a través de la Red Sísmica Española e integrado en la Global Seismographic Network (GSN), confirmó que la energía liberada por el terremoto de 8,8 Mw en Kamchatka (Rusia) provocó vibraciones detectables a escala planetaria.

El fenómeno, descrito en el informe como un "latido sísmico", se debe a que el radio terrestre se dilata y contrae cada 20,5 minutos después de un gran terremoto. Según los investigadores, este tipo de resonancia global ya se había observado en seísmos como los de Sumatra en 2004 y Chile en 2010, pero el evento de Rusia lo ha vuelto a poner de manifiesto.

Ondas sísmicas que recorren el planeta

Las ondas generadas por el sismo no se limitaron a la región de Kamchatka. Estas viajaron a través de la Tierra, rebotando en su superficie y registrándose en estaciones sísmicas ubicadas a miles de kilómetros del epicentro.

Este comportamiento confirma que la energía de un solo evento puede hacer vibrar al planeta entero, un efecto similar al de una campana que resuena después de un golpe.

El "latido" y la resonancia sísmica global

Uno de los modos de vibración más analizados por los científicos, denominado 0S0, corresponde a la dilatación y contracción del radio terrestre. Este proceso, identificado tras el terremoto de Kamchatka, ocurre cada 20,5 minutos, generando lo que se describe como el "latido de la Tierra".

Aunque no es perceptible para las personas, este efecto queda registrado con claridad en los sismógrafos y puede prolongarse durante semanas, dependiendo de la magnitud del evento sísmico.

Un laboratorio natural para conocer el interior de la Tierra

Para los especialistas, estos modos de resonancia constituyen una oportunidad única para estudiar las propiedades internas del planeta. Cada vibración aporta información sobre la densidad y el comportamiento del manto y el núcleo.

El terremoto de Kamchatka se convierte así en un laboratorio natural de escala global, que ofrece pistas para comprender mejor la dinámica de la Tierra y perfeccionar los modelos de predicción sísmica.