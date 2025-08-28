HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ciberdelincuentes intentan robar fondos de la Municipalidad de Lima
Ciberdelincuentes intentan robar fondos de la Municipalidad de Lima     Ciberdelincuentes intentan robar fondos de la Municipalidad de Lima     Ciberdelincuentes intentan robar fondos de la Municipalidad de Lima     
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     
Ciencia

Científicos descubren que la Tierra "late" cada 20 minutos tras el terremoto de 8,8 en Rusia

La resonancia sísmica global, detectada tras el sismo en Rusia, ofrece a la ciencia una nueva ventana para explorar el interior del planeta.

Este hallazgo sirve como herramienta para analizar el comportamiento del interior de la Tierra.
Este hallazgo sirve como herramienta para analizar el comportamiento del interior de la Tierra. | Flickr

Un estudio realizado por científicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), a través de la Red Sísmica Española e integrado en la Global Seismographic Network (GSN), confirmó que la energía liberada por el terremoto de 8,8 Mw en Kamchatka (Rusia) provocó vibraciones detectables a escala planetaria.

El fenómeno, descrito en el informe como un "latido sísmico", se debe a que el radio terrestre se dilata y contrae cada 20,5 minutos después de un gran terremoto. Según los investigadores, este tipo de resonancia global ya se había observado en seísmos como los de Sumatra en 2004 y Chile en 2010, pero el evento de Rusia lo ha vuelto a poner de manifiesto.

PUEDES VER: El cohete Starship de Spacex por fin logra con éxito su vuelo orbital tras varios intentos fallidos y cancelaciones

lr.pe

Ondas sísmicas que recorren el planeta

Las ondas generadas por el sismo no se limitaron a la región de Kamchatka. Estas viajaron a través de la Tierra, rebotando en su superficie y registrándose en estaciones sísmicas ubicadas a miles de kilómetros del epicentro.

Este comportamiento confirma que la energía de un solo evento puede hacer vibrar al planeta entero, un efecto similar al de una campana que resuena después de un golpe.

PUEDES VER: Arqueólogos revelan sorprendente pozo de guerreros torturados en Francia con 6.000 años de historia

lr.pe

El "latido" y la resonancia sísmica global

Uno de los modos de vibración más analizados por los científicos, denominado 0S0, corresponde a la dilatación y contracción del radio terrestre. Este proceso, identificado tras el terremoto de Kamchatka, ocurre cada 20,5 minutos, generando lo que se describe como el "latido de la Tierra".

Aunque no es perceptible para las personas, este efecto queda registrado con claridad en los sismógrafos y puede prolongarse durante semanas, dependiendo de la magnitud del evento sísmico.

PUEDES VER: Tener un celular antes de los 13 años afecta la salud mental y nos haría más agresivos, según estudio

lr.pe

Un laboratorio natural para conocer el interior de la Tierra

Para los especialistas, estos modos de resonancia constituyen una oportunidad única para estudiar las propiedades internas del planeta. Cada vibración aporta información sobre la densidad y el comportamiento del manto y el núcleo.

El terremoto de Kamchatka se convierte así en un laboratorio natural de escala global, que ofrece pistas para comprender mejor la dinámica de la Tierra y perfeccionar los modelos de predicción sísmica.

Notas relacionadas
Tener un celular antes de los 13 años afecta la salud mental y nos haría más agresivos, según estudio

Tener un celular antes de los 13 años afecta la salud mental y nos haría más agresivos, según estudio

LEER MÁS
Estudio revela que el cerebro puede neutralizar los recuerdos de miedo sin borrarlos y reducir el impacto emocional

Estudio revela que el cerebro puede neutralizar los recuerdos de miedo sin borrarlos y reducir el impacto emocional

LEER MÁS
Los seres humanos vivimos en una simulación digital, asegura un científico británico de la Universidad de Portsmouth

Los seres humanos vivimos en una simulación digital, asegura un científico británico de la Universidad de Portsmouth

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Descubrieron en el caribe un raro tiburón naranja de 2 metros con ojos blancos y los científicos ya saben por qué tiene ese color

Descubrieron en el caribe un raro tiburón naranja de 2 metros con ojos blancos y los científicos ya saben por qué tiene ese color

LEER MÁS
Paleontólogos descubren el fósil del 'cocodrilo feroz' más antiguo de Sudamérica: cazaba dinosaurios hace 70 millones de años

Paleontólogos descubren el fósil del 'cocodrilo feroz' más antiguo de Sudamérica: cazaba dinosaurios hace 70 millones de años

LEER MÁS
Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

LEER MÁS
A 18 meses del implante cerebral de Elon Musk, el paciente pionero de Neuralink revela cómo cambió su vida

A 18 meses del implante cerebral de Elon Musk, el paciente pionero de Neuralink revela cómo cambió su vida

LEER MÁS
Científicos crean dos nuevas variedades de papa para combatir la anemia tras 10 años de investigación

Científicos crean dos nuevas variedades de papa para combatir la anemia tras 10 años de investigación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciberdelincuentes intentan robar fondos de cuenta bancaria de la Municipalidad de Lima

UCSP: Arequipa se consolida como hub tecnológico para el Perú y el mundo

Accidente en Villa El Salvador: pasajero sufre grave lesión en la pierna tras brutal choque entre camión y bus

Ciencia

“Maduro no es un presidente legítimo”: EEUU no descarta intervención militar en Venezuela para combatir el narcotráfico

Maduro acusa a Colombia de ser principal productor de cocaína: "Venezuela es territorio libre de cultivo y producción"

Michelle Philpots, la mujer de Inglaterra que tras un accidente de auto pierde la memoria al dormirse: la estrategia de su esposo para recordarle su matrimonio

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¡Como si fuera el presidente!: ministros defienden a Nicanor Boluarte de allanamiento en su domicilio

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Congreso: piden declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota