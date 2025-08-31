La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La desaparición de la alpinista, Natalia Nagovitsyna de 47 años, ha generado gran preocupación en sus familiares y amigos. La mujer estaba a punto de cumplir su sueño de escalar las montañas más altas de Asia Central.

La montañista rusa sufrió una fractura en la pierna el 12 de agosto mientras descendía del Pico Victoria, un desafío que la llevaría a obtener el título de "Leopardo de las Nieves". Sinigaglia, se unió a otros compañeros para establecer un campamento y no dejarla sola en medio de condiciones extremas. Sin embargo, un accidente la dejaría varada en la montaña.

¿Qué pasó con Sinigaglia y Nagovitsyna?

Durante el descenso de una expedición a más de 7.000 metros de altitud, Natalia sufrió un accidente que le provocó una fractura en la pierna, dejándola inmovilizada en la arista somital, una sección extremadamente expuesta y vulnerable a condiciones climáticas adversas. Desde ese momento, permanece atrapada en la montaña.

Días después del incidente, un dron logró captarla con vida, mostrando que aún se movía con dificultad dentro de un refugio improvisado. No obstante, todos los intentos de rescate fueron descartados debido a la complejidad del terreno, la altitud extrema y el mal clima persistente. El jefe del campamento base fue categórico al respecto: “En Pobeda, desde 1955, no se ha registrado ninguna evacuación exitosa”.

El rescate de la alpinista rusa: sin éxito y con un muerto

Mientras las autoridades de Kirguistán y Rusia debatían protocolos sin ejecutar el rescate, el alpinista italiano Luca Sinigaglia, de 49 años, decidió actuar. Junto al alemán Günter Siegmund, ascendió hasta los 7.400 metros para asistir a Natalia, con quien lo unía una profunda amistad forjada en el Khan Tengri. Le dejaron suministros vitales y pasaron la noche junto a ella, conscientes de que no podían quedarse: en la altitud extrema, cada minuto pone en riesgo la vida.

Al intentar regresar para brindarle más ayuda, Luca fue atrapado por una tormenta. Buscó refugio en una cueva de hielo, pero no resistió: sufrió edema cerebral, hipotermia y congelamiento. Murió solo en la montaña, donde su cuerpo aún permanece. Siegmund, agotado, logró bajar y fue el único testigo de su sacrificio.