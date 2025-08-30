Una joven con discapacidad auditiva vivió un emotivo momento que fue captado en un video difundido por la cuenta de TikTok 'renne_rm'. En las imágenes se observa el instante en que una doctora, luego de golpear un tambor, le pregunta a la adolescente si logra escuchar el sonido. La joven, sorprendida, repite que sí. Inmediatamente después, la especialista les pide a los padres que le hablen en voz alta para comprobar si su hija puede oírlos.

Ante la pregunta de la doctora: “¿Quién quiere hablarle a su hija?”, el padre toma la iniciativa y, con voz firme, le dice: “Nicole, ¿me escuchas?”. La niña lo observa con atención, asiente con la cabeza y, sin poder contener la emoción, rompe en llanto. La escena culmina con un abrazo conmovedor entre padre e hija. El video, acompañado del mensaje “Escucha a su papá por primera vez”, superó los 19 millones de visualizaciones en TikTok y conmovió a miles de usuarios, quienes dejaron mensajes de apoyo. De acuerdo a la publicación, el logro se le atribuye a la fundación 'Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicole'.

Usuarios reaccionan a emotivo video viral de TikTok

El video viral, que ya supera los 3,2 millones de 'me gusta', generó una ola de emociones entre los usuarios de TikTok, quienes expresaron su sentir con mensajes conmovedores. “Gracias por los avances médicos”, comentó una persona. Otro seguidor escribió: “Cómo algo tan cotidiano y normal para muchos, como escuchar, puede convertirse en un milagro para otras personas. Hermoso momento. Sin duda, debemos valorar los pequeños instantes de felicidad”. También se leía: “Llorando un sábado en la mañana”.

Otras personas manifestaron curiosidad sobre cómo Nicole logró comprender a su padre si era la primera vez que lo escuchaba. Ante esta duda, otros respondieron con claridad: “Puede leer los labios; es sorda, no ciega”.