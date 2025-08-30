HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña
TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña     TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña     TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña     
Tendencias

Joven con discapacidad auditiva llora al oír por primera vez la voz de su padre tras intervención medica

El emotivo video superó los 19 millones de vistas en TikTok y atribuye el logro a la Fundación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicole.

Joven con discapacidad auditiva escucha por primera vez a su padre
Joven con discapacidad auditiva escucha por primera vez a su padre | Composición LR/TikTok

Una joven con discapacidad auditiva vivió un emotivo momento que fue captado en un video difundido por la cuenta de TikTok 'renne_rm'. En las imágenes se observa el instante en que una doctora, luego de golpear un tambor, le pregunta a la adolescente si logra escuchar el sonido. La joven, sorprendida, repite que sí. Inmediatamente después, la especialista les pide a los padres que le hablen en voz alta para comprobar si su hija puede oírlos.

Ante la pregunta de la doctora: “¿Quién quiere hablarle a su hija?”, el padre toma la iniciativa y, con voz firme, le dice: “Nicole, ¿me escuchas?”. La niña lo observa con atención, asiente con la cabeza y, sin poder contener la emoción, rompe en llanto. La escena culmina con un abrazo conmovedor entre padre e hija. El video, acompañado del mensaje “Escucha a su papá por primera vez”, superó los 19 millones de visualizaciones en TikTok y conmovió a miles de usuarios, quienes dejaron mensajes de apoyo. De acuerdo a la publicación, el logro se le atribuye a la fundación 'Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicole'.

PUEDES VER: Adulta mayor se emociona al ver a su esposo fallecido recreado en un video con inteligencia artificial: "No lo veo así desde 1994"

lr.pe

Usuarios reaccionan a emotivo video viral de TikTok

El video viral, que ya supera los 3,2 millones de 'me gusta', generó una ola de emociones entre los usuarios de TikTok, quienes expresaron su sentir con mensajes conmovedores. “Gracias por los avances médicos”, comentó una persona. Otro seguidor escribió: “Cómo algo tan cotidiano y normal para muchos, como escuchar, puede convertirse en un milagro para otras personas. Hermoso momento. Sin duda, debemos valorar los pequeños instantes de felicidad”. También se leía: “Llorando un sábado en la mañana”.

Otras personas manifestaron curiosidad sobre cómo Nicole logró comprender a su padre si era la primera vez que lo escuchaba. Ante esta duda, otros respondieron con claridad: “Puede leer los labios; es sorda, no ciega”.

Notas relacionadas
Censista llega en bote para cumplir con su trabajo y redes lo bautizan como el “Aquaman del INEI”

Censista llega en bote para cumplir con su trabajo y redes lo bautizan como el “Aquaman del INEI”

LEER MÁS
Delivery sorprende al trasladar un televisor en su motocicleta y usuarios bromean: "Servicio premium"

Delivery sorprende al trasladar un televisor en su motocicleta y usuarios bromean: "Servicio premium"

LEER MÁS
Emprendedora se frustra al ver que extrabajadora abrió un negocio igual al suyo y en el mismo lugar: "Me copió"

Emprendedora se frustra al ver que extrabajadora abrió un negocio igual al suyo y en el mismo lugar: "Me copió"

LEER MÁS
Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

LEER MÁS
Delivery sorprende al trasladar un televisor en su motocicleta y usuarios bromean: "Servicio premium"

Delivery sorprende al trasladar un televisor en su motocicleta y usuarios bromean: "Servicio premium"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

LEER MÁS
Adulta mayor se emociona al ver a su esposo fallecido recreado en un video con inteligencia artificial: "No lo veo así desde 1994"

Adulta mayor se emociona al ver a su esposo fallecido recreado en un video con inteligencia artificial: "No lo veo así desde 1994"

LEER MÁS
Peruana ganó una camioneta en sorteo y cortó la llamada al creer que era una estafa: "Se confundieron de número"

Peruana ganó una camioneta en sorteo y cortó la llamada al creer que era una estafa: "Se confundieron de número"

LEER MÁS
Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

LEER MÁS
Censista llega en bote para cumplir con su trabajo y redes lo bautizan como el “Aquaman del INEI”

Censista llega en bote para cumplir con su trabajo y redes lo bautizan como el “Aquaman del INEI”

LEER MÁS
Emprendedora se frustra al ver que extrabajadora abrió un negocio igual al suyo y en el mismo lugar: "Me copió"

Emprendedora se frustra al ver que extrabajadora abrió un negocio igual al suyo y en el mismo lugar: "Me copió"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Tendencias

Tigresa del Oriente sorprende en el Puente de la Paz con su frazada y usuarios dicen: "El nuevo paseo de la fama"

Green Day sorprende al subir a una fan a cantar en su concierto en Lima y su actuación se vuelve viral: "Lo dio todo"

Joven vende su celular para comprar las medicinas de su mamá que tiene una enfermedad incurable, pero le pagan con dólares falsos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota