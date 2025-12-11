HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
María Corina Machado reapareció en Oslo
María Corina Machado reapareció en Oslo      María Corina Machado reapareció en Oslo      María Corina Machado reapareció en Oslo      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 11 de diciembre 2025: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Mhoni Vidente revela el horóscopo de hoy en Perú, jueves 11 de diciembre de 2025, invitando a fomentar diálogos profundos y a dar comienzo a nuevas iniciativas. Las energías del día favorecen tomar decisiones importantes y asumir cambios con valentía y claridad.

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 11 de noviembre. | Foto: Composición LR
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 11 de noviembre. | Foto: Composición LR

Mhoni Vidente, reconocida astróloga cubana, compartió sus predicciones del horóscopo para este jueves 11 de diciembre de 2025. En sus pronósticos resaltó la necesidad de priorizar el diálogo sincero, asumir los desafíos con astucia y mantener la disposición para recibir noticias favorables desde escenarios poco habituales.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy, jueves 11 de diciembre

  • Aries: Hoy sentirás un impulso renovado para tomar decisiones que has postergado. Tu intuición está afilada, así que confía en ella. Además, podrías recibir una propuesta inesperada que te motive aún más. Mantén la paciencia ante quienes no siguen tu ritmo.
  • Tauro: Día perfecto para organizar tus finanzas y aclarar prioridades. Tu mente está clara y tu paciencia, elevada. Un comentario sincero de alguien cercano podría ayudarte a ver una situación desde otra perspectiva. Evita caer en la terquedad.
  • Géminis: La comunicación fluye con naturalidad hoy. Tu habilidad verbal brilla especialmente en reuniones o diálogos importantes. Es posible que una llamada o mensaje te cambie el ánimo para bien. Aprovecha para poner orden en tus ideas más dispersas.
  • Cáncer: La energía emocional de hoy te invita a reflexionar y cerrar ciclos. Podrías tomar decisiones importantes sobre relaciones o hábitos. Una conversación pendiente finalmente encuentra su momento ideal. Dedica tiempo a actividades que te recarguen sentimentalmente.
  • Leo: Tu carisma está en su punto más alto este jueves. Proyectos creativos y negociaciones se ven favorecidos. Hoy podrías recibir reconocimiento por un esfuerzo reciente. Deja que otros también brillen para fortalecer tus vínculos.
  • Virgo: El día te pide enfoque y organización, algo que dominas perfectamente. Un proyecto atrasado podría avanzar de manera inesperada. Cuida tu salud física, especialmente tu descanso. Una idea que surge hoy podría convertirse en un plan a futuro.
  • Libra: Tu diplomacia brilla para resolver diferencias y recuperar armonía. Es un día ideal para negociaciones. Podrías reconectar con alguien que creías distante. No temas mostrar tu vulnerabilidad: hoy será bien recibida.
  • Escorpio: Tu intuición está intensificada y podrías descubrir algo importante. Evita choques de poder en lo laboral. Podrías sentir nostalgia o recordar momentos clave que te impulsan a actuar distinto. Enfócate en lo que realmente te transforma.
  • Sagitario: Hoy surge en ti una fuerte necesidad de moverte, aprender o explorar. Oportunidades laborales o académicas podrían aparecer. Una persona que admiras podría inspirarte sin proponérselo. Aprovecha este empuje para planear algo grande.
  • Capricornio: Día ideal para fortalecer metas y avanzar en temas laborales. Buenas noticias relacionadas con estabilidad podrían llegar. Alguien valora más de lo que crees tu compromiso. Permítete descansar sin sentir culpa: lo necesitas.
  • Acuario: Tu creatividad está muy activa y te lleva a proponer ideas brillantes. Evita discusiones impulsivas. Una coincidencia inesperada podría abrirte una oportunidad interesante. No subestimes una conversación casual.
  • Piscis: Te sentirás más sensible, pero también más conectado contigo mismo. Tu intuición te guía hacia soluciones acertadas. Podrías recibir apoyo emocional de alguien importante. Hoy es ideal para meditar, escribir o reconectar contigo.
Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 10 de diciembre 2025: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 10 de diciembre 2025: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 9 de diciembre de 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 9 de diciembre de 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 8 de diciembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 8 de diciembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: los mejores consejos y predicciones que los astros tienen para ti HOY, 11 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: los mejores consejos y predicciones que los astros tienen para ti HOY, 11 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 10 de diciembre 2025: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 10 de diciembre 2025: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de diciembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 8 de diciembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 7 de diciembre, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025