CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

El Colegio de Abogados de Lima advirtió que la aplicación de la Ley 32107 contradice estándares del Derecho Penal Internacional. La Junta Directiva invocó al Estado a garantizar que los procesos en curso continúen bajo el principio de imprescriptibilidad.

CAL se pronuncia por decisión del Tribunal Constitucional. Foto: composición LR
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) rechazó la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró constitucional la Ley 32107, norma que precisa los alcances de los delitos de lesa humanidad. La Junta Directiva del gremio sostuvo que este fallo abre un riesgo de impunidad al limitar las investigaciones sobre hechos cometidos antes de 2002.

“Desde el Colegio de Abogados de Lima ( CAL ) expresamos nuestra preocupación por la sentencia recaída en los expedientes 00009-2024-PI/TC y 00023-2024-PI/TC, que al no alcanzar los votos según el artículo 107º del Nuevo Código Procesal Constitucional, declaró la constitucionalidad de la Ley 32107, "Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra en la legislación peruana", se lee en el comunicado.

Comunicado del CAL. Foto: X

El CAL recordó que los tratados internacionales sobre crímenes de lesa humanidad, en particular la regla de imprescriptibilidad, son aplicables desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y forman parte del derecho internacional consuetudinario. El gremio saludó que los votos singulares de los magistrados Domínguez, Gutiérrez y Monteagudo hayan reconocido ese marco jurídico y la vigencia del ius cogens en el país.

“En ese sentido la Junta Directiva del CAL rechaza la decisión del Tribunal Constitucional que limita la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 . No obstante, expresa su conformidad con la sentencia en mayoría que exhorta al Congreso de la República para que modifique el Código Penal, a fin de incorporar los delitos de lesa humanidad conforme a los tratados internacionales", sostuvieron.

Finalmente, el Colegio de Abogados de Lima exhortó al Estado peruano a garantizar que los procesos penales en curso se desarrollen respetando el debido proceso y dentro de un plazo razonable, en concordancia con las obligaciones internacionales asumidas por el país.

TC declara infundadas demandas contra Ley que prescribe delitos de lesa humanidad

El Tribunal Constitucional (TC) decidió mantener vigente la Ley 32107 —que permite la prescripción de crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002— al declarar infundadas las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio de Abogados de Lima y el Ministerio Público.

La norma no fue anulada porque solo obtuvo cuatro votos para ser declarada inconstitucional, cuando se requerían cinco. Los magistrados Pacheco Zerga, Morales Saravia, Ochoa Cardich y Hernández Chávez respaldaron la validez de la ley, mientras que Domínguez Haro, Gutiérrez Ticse y Monteagudo Valdez votaron en contra a través de un voto singular.

CAL rechaza denuncia de la JNJ contra juez que repuso a Delia Espinoza: "Deben respetar las decisiones judiciales"

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Abogado en Perú es multado por demandar alimentos contra un padre de familia, pese a que su clienta ya había conciliado con él

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Canciller asegura que Betssy Chávez permanece en la Embajada de México y confirma resguardo policial

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Dina Boluarte se victimiza tras fracasar como presidenta: "Es cierto que cometí errores"

Gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, es condenada a casi 10 años de prisión por corrupción

Hermana de Pedro Castillo cobra 4.000 soles del Estado, pero usa su horario para apoyar a su hermano

