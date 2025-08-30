El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su reconocimiento al "valiente pueblo venezolano" por su masiva participación en la segunda jornada de alistamiento del Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, en un mensaje publicado este sábado 30 de agosto a través de su canal de Telegram.

El espíritu de Bolívar vive en cada trabajador, trabajadora, pescador, pescadora, acuicultor y acuicultura que hoy responde con valentía al llamado del clarín de la patria", se lee en el comunicado, que enfatiza que este acto reafirma el firme compromiso con la defensa total de la nación caribeña.

Maduro felicita participación en jornada de alistamiento para hacer frente a amenazas de EEUU

Nicolás Maduro señaló que la unidad de las fuerzas populares de Venezuela ha formado un "bloque histórico imparable frente a cualquier amenaza del imperialismo estadounidense y sus aliados fascistas", destacando que cada persona que se ha alistado simboliza la determinación de un pueblo que no se doblega, que se organiza, se fortalece y defiende su soberanía "con dignidad y coraje".

"Ratifico que el camino de la paz y la independencia plena se construye con el protagonismo del pueblo. Sigamos avanzando con firmeza y la fuerza de nuestras raíces rebeldes y libertarias, con la claridad de nuestro destino. ¡Que viva el pueblo venezolano, la soberanía y la paz!", subrayó el mandatario.

La jornada de alistamiento como respuesta al envío de buques de guerra por parte de EEUU

El viernes 29 y sábado 30 de agosto se realizó en Venezuela la segunda jornada de alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana, tras la asistencia masiva registrada en la primera jornada, que tuvo lugar el fin de semana anterior en todas las plazas Bolívar del país.

El anuncio de Estados Unidos sobre el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el sur del Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, ha sido interpretado por Venezuela como una agresión encubierta, sin fundamento real, ya que no existen pruebas que respalden las afirmaciones de la Justicia estadounidense.

Asimismo, la amenaza militar de EE.UU. ha sido rechazada por varios países de América Latina. Las naciones de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) condenaron el despliegue en una cumbre virtual realizada el miércoles. Los presidentes de Cuba, México, Colombia y Bolivia también expresaron su rechazo a las acciones de Washington.

Buque enviado por EEUU en despliegue a las costas de Venezuela cruza el canal de Panamá

La noche del viernes 29 de agosto, el crucero lanzamisiles USS Lake Erie cruzó el canal de Panamá, entrando desde el Pacífico con rumbo al mar Caribe. El barco, con el número 70 en su casco, fue observado alrededor de las 21:30 hora local en la esclusa de Pedro Miguel, comenzando un trayecto de aproximadamente 80 kilómetros hasta el Atlántico, un recorrido que suele demorar unas ocho horas.

El movimiento del buque forma parte del despliegue naval ordenado por Estados Unidos en el Caribe, en un contexto de creciente tensión con Venezuela. Periodistas presentes en el lugar constataron la travesía del crucero, que continúa la ruta de otras unidades militares estadounidenses que han intensificado su presencia en aguas cercanas a las costas venezolanas.