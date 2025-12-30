Álvarez Vera, señalado como líder de los Comandos de la Frontera, enfrenta un juicio por delincuencia organizada y narcotráfico. Foto: captura @JohnReimberg/X

Álvarez Vera, señalado como líder de los Comandos de la Frontera, enfrenta un juicio por delincuencia organizada y narcotráfico. Foto: captura @JohnReimberg/X

Alias 'El Gerente', identificado como Roberto Carlos Álvarez Vera, llegó a Ecuador la madrugada del 30 de diciembre tras concretarse su extradición desde Emiratos Árabes Unidos. A su arribo, las autoridades ejecutaron la orden de prisión preventiva vigente y dispusieron su traslado inmediato a la Cárcel del Encuentro, un centro de máxima seguridad reservado para internos de alto perfil.

La Fiscalía General del Estado confirmó que Álvarez Vera enfrenta un llamamiento a juicio dentro del caso Comandos de la Frontera – delincuencia organizada, además de procesos por lavado de activos y narcotráfico. El Gobierno lo señala como presunto responsable del asesinato de 11 militares en Alto Punino, ocurrido en mayo de 2025 durante un operativo contra la minería ilegal en la provincia de Orellana.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El rol de Álvarez en la estructura criminal fronteriza

Álvarez Vera ha sido identificado por las autoridades como el líder de los Comandos de la Frontera, una organización surgida de disidencias de las FARC con presencia en zonas limítrofes entre Ecuador y Colombia. Según el Ministerio del Interior, el grupo mantiene capacidad armada y control territorial en enclaves estratégicos para el narcotráfico.

Las investigaciones señalan que Álvarez cumplía funciones de dirección y planificación de operaciones violentas. Entre los hechos atribuidos figura la emboscada contra una patrulla militar en Alto Punino, considerada uno de los ataques más letales contra las Fuerzas Armadas en los últimos años. El presidente Daniel Noboa sostuvo que su traslado representa “el mayor golpe a las economías criminales” del país.

Álvarez Vera salió de Ecuador en mayo de 2024 con destino a Madrid y fue capturado en Abu Dabi en junio de 2025. En noviembre de ese año, una corte de Emiratos Árabes Unidos le concedió libertad bajo fianza por supuestas irregularidades en el proceso, medida que luego fue revocada tras gestiones diplomáticas y judiciales que permitieron su extradición.

Golpe a las finanzas de los Comandos de la Frontera

Además de los cargos por delincuencia organizada, alias El Gerente figura en una investigación por lavado de activos que involucra a su esposa y a otros integrantes de la estructura. La Fiscalía informó que el caso se relaciona con un esquema financiero que habría movilizado más de 350 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas.

A finales de septiembre de 2025, el Ministerio Público ordenó prisión preventiva para 15 personas vinculadas con los Comandos de la Frontera, incautó 103 bienes y dispuso el congelamiento de cuentas bancarias asociadas al grupo. Entre los activos figuran haciendas, empresas fachada y propiedades de alto valor.

En declaraciones a Blu Radio, John Reimberg afirmó que Álvarez “no tiene escapatoria” frente a los procesos abiertos. “Es un criminal con rutas y manejos de delincuencia organizada no solo en Ecuador, sino también en Colombia y otros países”, señaló, al recordar que también enfrenta investigaciones por terrorismo y narcotráfico.