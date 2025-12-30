HOYSuscripcion LR Focus

Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali
Sociedad

Playas con restricción en Año Nuevo 2026: estos distritos de Lima aplicarán multas por acampar

Las sanciones para quienes arrojen basura en playas pueden llegar a S/10.700, mientras que la prohibición de carpas y fuegos artificiales será monitoreada por el Serenazgo de cada distrito.

Bañistas y visitantes deben tomar en cuenta las restricciones que habrá en las playas durante las celebraciones por Año Nuevo
Bañistas y visitantes deben tomar en cuenta las restricciones que habrá en las playas durante las celebraciones por Año Nuevo | Composición LR

La temporada de verano 2026 arranca con restricciones. Varios distritos de Lima, como La Punta, Miraflores, Chorrillos, Ancón y Barranco, han prohibido la instalación de carpas y campamentos en las playas durante las celebraciones de Año Nuevo, así como en los meses posteriores.

Quienes no cumplan con la norma deberán pagar una multa de hasta S/ 2.800. La medida tiene como objetivo reforzar la seguridad, prevenir incidentes entre los visitantes y garantizar el orden y la limpieza, especialmente ante el aumento de bañistas durante las festividades.

PUEDES VER: Chorrillos endurece medidas por Año Nuevo y prohíbe acampar en sus playas: fija multas de S/2.800

Prohibición de carpas, campamentos y consumo de alcohol en las playas

La municipalidad ha prohibido el consumo de alcohol y el uso de fuegos pirotécnicos para preservar la tranquilidad y el bienestar de las familias y bañistas. Además, la norma incluye la restricción de carpas, tanto para acampar como de uso temporal, con el fin de mantener los espacios limpios.

En Chorrillos, Miraflores y Ancón, las restricciones son igualmente estrictas. Los municipios llevarán a cabo operativos y patrullajes coordinados con Fiscalización, Serenazgo y la Policía Nacional para evitar la instalación de tiendas y la permanencia de grupos durante la noche del 31 de diciembre.

Además, la medida afecta las playas de Chorrillos, como Pescadores, La Caplina, La Herradura, Playa Villa, La Encantada, Cocotero, Country Club Villas, Las Brisas, Las Sombrillas y Agua Dulce, siendo esta última una de las más concurridas.

En Ancón, las prohibiciones se justifican por razones de orden y limpieza, mientras que en Miraflores se han prohibido los campamentos y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

PUEDES VER: Minsa advierte a veraneantes: solo 19 de 73 playas de Lima Metropolitana son aptas y saludables para este verano 2026

Multas de hasta S/ 10.700 por botar basuras en las playas

En playas populares como Agua Dulce, la multa por acampar asciende a S/2.800, lo que equivale al 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), según la ordenanza municipal n.º 382. "Proteger la salud pública, limpieza, higiene y salubridad en las playas del distrito", establece la normativa.

En Miraflores, se prevén sanciones de hasta 2 UIT, equivalentes a S/10.700, por la contaminación con plásticos o poliestireno en la playa, acantilado o áreas públicas. Es importante destacar que en todos los distritos limeños, arrojar basura puede acarrear una sanción de S/535.

