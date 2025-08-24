HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     
Niegan libertad a hermanos Menéndez
Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     
Mundo

Fuertes lluvias acabaron con la vida de dos personas en México

Dos personas fallecieron en Querétaro, México, debido a las intensas lluvias que azotan el país, según informaron autoridades locales.

Las lluvias en Querétaro han generado daños significativos, llevando a las autoridades a activar un plan militar de emergencia para manejar la situación.
Las lluvias en Querétaro han generado daños significativos, llevando a las autoridades a activar un plan militar de emergencia para manejar la situación. | Foto: El Periódico

Dos personas murieron en la ciudad mexicana de Querétaro (centro) como resultado de las intensas lluvias que se registran en distintas zonas de México, informaron este sábado autoridades locales.

Un reporte de protección civil de esa localidad detalló que poco antes de la medianoche del viernes se localizaron dos cuerpos sin vida en una zona que resultó fuertemente afectada.

PUEDES VER: Fuerte golpe al narcotráfico en México: operativos militares decomisaron 2,8 toneladas de cocaína

lr.pe

Tragedia en el centro de México: lluvias intensas dejan dos muertos

"Fueron arrastrados por aguas pluviales. Tras la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que las personas ya no presentaban signos vitales", señalo un reporte oficial.

Querétaro, capital del estado del mismo nombre y conocida por su arquitectura colonial, siguió este sábado afectada por las intensas lluvias, que causaron distintos daños y llevaron a las autoridades federales a activar un plan militar de atención de emergencias.

En Ciudad de México, también afectada por las precipitaciones, el aeropuerto Benito Juárez, uno de los más transitados de América Latina, interrumpió brevemente sus operaciones por problemas de visibilidad.

A mediados de agosto, la terminal aérea y zonas aledañas quedaron inundadas, lo que provocó un caos por la cancelación de vuelos mientras varias familias perdieron sus pertenencias.

PUEDES VER: Gran cargamento en Costa Rica: más de una tonelada de cocaína confiscada

lr.pe

Este año ha sido particularmente lluvioso en gran parte de México, sobre todo en la capital, donde se han registrado las tormentas más copiosas desde 1952, según los registros oficiales.

Junio fue el tercer mes más lluvioso desde 1985, según la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua). Expertos atribuyen estos fenómenos al cambio climático.

Notas relacionadas
Fuerte golpe al narcotráfico en México: operativos militares decomisaron 2,8 toneladas de cocaína

Fuerte golpe al narcotráfico en México: operativos militares decomisaron 2,8 toneladas de cocaína

LEER MÁS
‘La chica del clima’ en México revela cómo consiguió la Green Card y cumplió su sueño en EEUU: “Los sueños sí se cumplen”

‘La chica del clima’ en México revela cómo consiguió la Green Card y cumplió su sueño en EEUU: “Los sueños sí se cumplen”

LEER MÁS
Temblor en México hoy, domingo 24 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en México hoy, domingo 24 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

LEER MÁS
María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

LEER MÁS
Nicolás Maduro alista su 'defensa' contra EE. UU.: arranca la jornada de reclutamiento militar masivo en Venezuela

Nicolás Maduro alista su 'defensa' contra EE. UU.: arranca la jornada de reclutamiento militar masivo en Venezuela

LEER MÁS
El asombroso caso de Peter Skyllberg, el hombre que sobrevivió 60 días atrapado bajo la nieve en su auto y sin comida

El asombroso caso de Peter Skyllberg, el hombre que sobrevivió 60 días atrapado bajo la nieve en su auto y sin comida

LEER MÁS
Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Harvey Colchado sobre designación de Juan Santiváñez en el Minjusdh: “La meritocracia ya no importa”

Pedro García revela que recibe amenazas de hinchas de Universitario por sus declaraciones ante Palmeiras: "Mi Instagram es sangre"

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 24 de agosto de 2025

Mundo

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 24 de agosto de 2025

Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EE.UU. contra Venezuela y permitirá entrar a su territorio si Trump lo solicita.

Estos son los 13 presos políticos liberados en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro: figuran opositores, activistas y exautoridades

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Harvey Colchado sobre designación de Juan Santiváñez en el Minjusdh: “La meritocracia ya no importa”

"Se aferra a su pequeño séquito": critican a Dina Boluarte por nombrar a Juan Santiváñez como ministro de Justicia:

Congreso pudo evitar que Juan José Santiváñez asuma como ministro de Justicia: proyecto de ley está olvidado desde 2022

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota