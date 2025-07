En la madrugada del 28 de julio de 1976, mientras la mayoría dormía, una serie de luces cruzaron el cielo sobre Tangshan en China. Algunos se despertaron sobresaltados por esos destellos extraños, como relámpagos sin trueno. Otros apenas los notaron. Nadie sabía que, en cuestión de minutos, la tierra se abriría bajo sus pies.

A las 3:42 a. m., un fuerte sonido emergió del subsuelo. En tan solo 23 segundos, Tangshan dejó de existir como ciudad. Lo que era una zona industrial activa, con más de un millón de habitantes, quedó reducida a escombros. Más de 300.000 personas perdieron la vida, la mayoría mientras dormía. Pero lo que más impactó a la población fueron esas luces previas, una especie de "anuncio" que pasó desapercibido hasta que fue demasiado tarde.

Las luces en el cielo antes del terremoto en Tangshan, China

Quienes sobrevivieron contaron años después lo que vieron aquella noche: un resplandor azul y verdoso que iluminó el cielo de forma inusual. Algunos lo compararon con una aurora, otros con una explosión distante. Lo cierto es que esas luces fueron observadas no solo en Tangshan, sino también en lugares tan lejanos como Tianjin e incluso en los suburbios de Beijing.

Investigadores de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, descubrieron que ciertos movimientos de masa en fallas geológicas pueden generar cargas eléctricas en la superficie de las rocas. Estos destellos, que se asemejan a auroras boreales, han sido documentados antes de sismos importantes como los de Japón en 2011 y México en 2017 y 2021. Aunque aún no hay consenso absoluto, se ha avanzado en comprender cómo ciertos tipos de rocas y condiciones geológicas podrían originar estos eventos luminosos.

Tangshan, una ciudad destruida en medio de un hermético gobierno chino

El terremoto sorprendió a todos. No hubo señales previas, ni advertencias oficiales. Las autoridades chinas no habían detectado ningún riesgo inminente. El desastre fue repentino y brutal: edificios enteros colapsaron sobre sus habitantes, las calles desaparecieron y, en algunos barrios, no quedó una sola casa en pie.

La respuesta inicial fue caótica. China, bajo un régimen hermético, tardó en dar información y rechazó ayuda extranjera. Las primeras noticias que salieron del país eran confusas, imprecisas, y no reflejaban la magnitud real del desastre. Muchos sobrevivientes tuvieron que esperar días para recibir atención o ser rescatados. Familias enteras quedaron enterradas. La ciudad, que alguna vez fue símbolo del crecimiento industrial, quedó en ruinas.

Hoy, casi cinco décadas después, el recuerdo del terremoto de Tangshan sigue vivo. No solo por la cifra escalofriante de muertos, sino también por las historias personales de los testigos sobre el desastre. Y en muchas de esas historias, las luces del cielo fueron el acontecimiento más intrigante y difícil de descifrar.