Este video no muestra desembarco de marines de Estados Unidos en costas de Venezuela

El 8 de agosto de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó, en secreto, una directiva dirigida al pentágono para que el organismo inicie empiece a usar la fuerza militar contra los cárteles de la droga latinoamericanas que son consideradas como organizaciones terroristas por el actual gobierno de la Casa Blanca.

En ese contexto, se han movilizado buques de guerra al mar del Caribe, cerca a las fronteras marítimas de Venezuela. Entre estos navíos se encuentran portaaviones, embarcaciones anfibias, monitores, submarinos e incluso los aviones de caza F-35, los más prestigiosos en tecnología militar aérea. No obstante, se ha viralizado por redes un video que supuestamente muestra cómo marines de los Estados Unidos ya han encallado en costas venezolanas, pero esto no es cierto.

Publicación desinformativa por la red social de Facebook. Foto: composición LR/captura de pantalla

"Militares llegan a Venezuela: primer buque de EE.UU. llegó a las costas de Venezuela y van a por Maduro", se lee en los cintillos del video desinformativo en la red social de Facebook. Hasta la publicación de esta verificación, dicho posteo ha logrado recopilar 11.400 'reacciones', 1.500 comentarios, compartido 1.200 veces por otras redes sociales y visualizado por 683.000 personas.

Buque anfibio pertenece a la armada colombiana

Para rastrear el buque supuestamente estadounidense, revisamos las notas de prensa de la Fuerza Expedicionaria de la Marina de los Estados Unidos en su página web con la palabra clave "Amphibious + ship + 243 + UUSS", y no encontramos informe alguno que certifique su existencia en gestión de dichas fuerzas armadas.

No obstante, encontramos que el buque que vemos en realidad pertenece a la armada naval de Colombia. Se trata del Buque de Desembarco Anfibio ARC "Bahía Málaga" 243, que fue comprado a la empresa de la misma nacionalidad Cotecmar, el 2016; y que actualmente se encuentra en el pacífico como buque de asistencia humanitaria para diversas flotas marinas, no solo colombianas. El video que vemos, es uno de los ejercicios de entrenamiento militar para marines que emula un desembarco.

Comparación entre el buque anfibio del bulo y el original. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Este buque anfibio "Bahía Málaga" estuvo en diferentes misiones en el Mar del Caribe, como el ejercicio humanitario internacional Solidarex, que se realizó el 26 de octubre de 2019. En este evento participaron los países como Ecuador, Perú y México, con el fin de potenciar sus planes de asistencia humanitaria, atención ante desastres y crisis, traslado de ayudas y personas, como también la realización de búsqueda, salvamento y rescate en el mar.

Conclusión

No hay información de que Estados Unidos desembarco en Venezuela, tampoco de que ese ha acercado a las costas de Venezuela, solo a sus mares. El buque anfibio que vemos en el bulo corresponde a un navío de Colombia. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.