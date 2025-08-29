HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra
Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Corte declara “ilegales” los aranceles de Trump para varios países
Corte declara “ilegales” los aranceles de Trump para varios países     Corte declara “ilegales” los aranceles de Trump para varios países     Corte declara “ilegales” los aranceles de Trump para varios países     
Mundo

Japón utiliza la IA para simular erupción del monte Fuji: advierten que fenómeno podría ocurrir “sin previo aviso”

Japón implementó la inteligencia artificial (IA) para simular una erupción del monte Fuji, con el fin de sensibilizar sobre los efectos y acciones a tomar en caso de desastre volcánico.

Japón realizó varios videos hechos con IA para simular erupción del monte Fuji.
Japón realizó varios videos hechos con IA para simular erupción del monte Fuji. | Youtube

El Gobierno de Tokio utilizó la inteligencia artificial (IA) para simular una erupción a gran escala del monte Fuji, como parte de una campaña destinada a sensibilizar a la población sobre los impactos de una erupción volcánica y qué acciones seguir en esos momentos.

Este video es la carta de presentación de un sitio web recientemente lanzado por el Departamento de Prevención de Desastres del Gobierno Metropolitano de Tokio. En él, se detallan, entre otras cosas, los efectos de la caída de ceniza, las medidas de preparación y el historial de erupciones de este emblemático volcán.

PUEDES VER: Rusia lanza misiles al mar de Japón en medio de tensiones regionales mientras Tokio evalúa su rol en la seguridad de Ucrania

lr.pe

Estas serían las consecuencias de una erupción del Monte Fuji

En uno de los videos, se señala que una erupción del monte Fuji podría suceder "sin previo aviso" y que la ceniza volcánica podría llegar a Tokio en solo una o dos horas, lo que representa una amenaza seria para la salud y la vida cotidiana.

El video advierte que la caída de ceniza podría paralizar tanto el transporte aéreo como terrestre, afectar el suministro de alimentos, energía y agua potable, y además causar problemas de irritación en los ojos y vías respiratorias, empeorar el asma y otras enfermedades respiratorias.

"Como desconocemos cuando el monte Fuji puede erupcionar y cubrirnos con ceniza volcánica, […] necesitamos armarnos con hechos y prepararnos para el desastre en nuestra vida diaria", se recomienda en el video, que muestra una despensa llena con alimentos enlatados, agua y un botiquín de primeros auxilios.

PUEDES VER: Un meteorito en forma de gigantesca bola de fuego cruzó Japón iluminando el cielo nocturno

lr.pe

¿Qué se sabe del monte Fuji?

El monte Fuji tuvo su última erupción hace 318 años, el 16 de diciembre de 1707, y la actividad volcánica duró alrededor de dos semanas. Aunque no hay señales de que una erupción sea inminente, el Fuji sigue siendo un volcán activo, lo que lleva a las autoridades japonesas a revisar con regularidad los protocolos de acción en caso de que ocurra nuevamente.

Con sus 3.776 metros de altura, el Fuji es la montaña más alta de Japón, y su volumen de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados lo convierte en el volcán terrestre más grande del país, que cuenta con un total de 111 volcanes activos.

La cima del Fuji es visible desde la zona de Tokio, y en el caso de una erupción importante, se estima que la columna de ceniza podría extenderse hasta 110 kilómetros, afectando no solo a las regiones de Shizuoka y Yamanashi, donde se encuentra, sino también a la capital japonesa y a la vecina Chiba.

PUEDES VER: Hombre japonés de 39 años se declara ‘trans-edad’: asegura sentirse de 28 y afirma que esa es la edad que lo representa

lr.pe

Japonés de 102 años conquista el monte Fuji y bate récord histórico

Kokichi Akuzawa, un japonés de 102 años que padece una enfermedad cardíaca, se convirtió en la persona de más edad en llegar a la cima del monte Fuji. Sin embargo, él restó importancia a este logro, tratándolo como algo completamente normal. Nacido en 1923, Akuzawa alcanzó la cumbre del monte Fuji después de haber escalado casi todas las semanas diversas montañas como parte de su rutina de entrenamiento.

Su logro a principios de agosto fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords. "Soy seis años mayor que la última vez que subí", declaró Akuzawa a AFP, refiriéndose a su ascensión al pico de 3.776 metros a los 96 años. Añadió, que no es la primera vez que realizó el recorrido y que cuando tenía 92 años también llegó hasta la cima. "He estado allí y he visto las vistas muchas veces, no fue nada especial", dijo, quitándole importancia al logro.

Notas relacionadas
Presupuesto militar histórico en Japón: aumentan máxima inversión en drones y capacidades defensivas

Presupuesto militar histórico en Japón: aumentan máxima inversión en drones y capacidades defensivas

LEER MÁS
¡Increíble! Japonés de 102 años conquista el monte Fuji y bate récord histórico

¡Increíble! Japonés de 102 años conquista el monte Fuji y bate récord histórico

LEER MÁS
¿El fin del boxeo en Japón? Muertes de deportistas encendieron las alarmas

¿El fin del boxeo en Japón? Muertes de deportistas encendieron las alarmas

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La increíble historia del colombiano que fingió ser un príncipe de Arabia Saudita, robó 8 millones y cayó por comer cerdo

La increíble historia del colombiano que fingió ser un príncipe de Arabia Saudita, robó 8 millones y cayó por comer cerdo

LEER MÁS
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

LEER MÁS
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS
El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

LEER MÁS
Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

LEER MÁS
Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Mundo

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota