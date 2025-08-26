¡Increíble! Japonés de 102 años conquista el monte Fuji y bate récord histórico

El ascenso fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords, aunque Akuzawa minimizó su logro, asegurando que no fue algo especial debido a sus experiencias previas. | Foto: Composición LR/ Guinness Récords

Un japonés de 102 años con una enfermedad cardíaca se convirtió en la persona de más edad en escalar el monte Fuji, pero aun así restó importancia a la hazaña como si no fuera nada especial.

Kokichi Akuzawa, nacido en 1923, alcanzó la cima del pico más alto de Japón tras escalar una montaña casi cada semana como parte de su entrenamiento.

Japonés de 102 años se convierte en la persona más anciana en escalar el monte Fuji

Su logro a principios de agosto fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords.

"Soy seis años mayor que la última vez que subí", declaró Akuzawa a AFP, refiriéndose a su ascensión al pico de 3.776 metros a los 96 años.

Añadió, que no es la primera vez que realizó el recorrido y que cuando tenía 92 años también llegó hasta la cima. "He estado allí y he visto las vistas muchas veces, no fue nada especial", dijo, quitándole importancia al logro.

Además de ser un buen excursionista, este ganadero jubilado de la región central de Gunma es voluntario en un centro de atención a personas mayores y enseña pintura.

La preparación para el ascenso a la cima del monte Fuji tampoco fue fácil. Esto debido a que en enero el hombre tropezó mientras subía una montaña cerca de su casa. Tiempo después, fue diagnosticado de herpes zóster y fue hospitalizado por insuficiencia cardíaca.

Según lo que cuenta su hija Yukiko, de 75 años, es por estos problemas de salud que la familia estaba preocupada por él. Sin embargo, Akuzawa ya había tomado la decisión de escalar.

"La recuperación fue tan rápida que sus médicos no podían creerlo", dijo Yukiko.

Para ponerse en forma, Akuzawa se levantaba temprano cada mañana y salía a caminar durante una hora, además de subir a la montaña casi todas las semanas.

El recorrido al monte Fuji

Según lo que indica, su recorrido inició el 3 de agosto en la ruta Yoshida, la cual es considerada como la más sencilla de escalar. Si bien esta ruta es menos difícil que las del resto, es importante no subestimarla, ya que toma unas 6 horas en llegar hasta la cima.

Akuzawa dividió la ascensión al monte Fuji en tres días y pasó dos noches en refugios, pero la altitud, junto con los fuertes vientos, casi lo obliga a abandonar.

El centenario montañista llegó a la cima con un equipo de personas que lo ayudó, entre ellas una nieta suya que es enfermera, según explicó Yukiko.

Kokichi alcanzó la cima del monte el 5 de agosto y pudo firmar el libro de visitas del santuario Fujisan Sengen.

No obstante, parece que el japonés no tiene dentro de sus planes el volver a escalar el monte Fuji de nuevo, ya que cuando le preguntaron si lo volvería a hacer, Akuzawa respondió tajantemente y dijo que "no".