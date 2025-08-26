¿El fin del boxeo en Japón? Muertes de deportistas encendieron las alarmas

Tras la muerte de 2 boxeadores, el deporte en Japón está en peligro. | Foto: Composición LR/ Aebox & Miguel Medina / AFP

El boxeo podría desaparecer en Japón si el país asiático no aplica las medidas adecuadas tras la muerte de dos púgiles este mismo mes, declaró a AFP el presidente de la comisión nacional de este deporte.

Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, ambos de 28 años, participaron en dos combates en la misma velada celebrada en Tokio el 2 de agosto y fallecieron días después tras haber sido los dos sometidos a sendas operaciones en el cerebro.

Más boxeadores fallecieron en Japón debido a los fuertes golpes

Otro boxeador, Kazuki Anaguchi, murió también en diciembre de 2023 tras otra pelea y Ginjiro Shigeoka, de 25 años, se encuentra en coma desde mayo tras desvanecerse en el transcurso de un combate en Osaka y ser operado del cerebro.

Y la semana pasada, las autoridades anunciaron que un boxeador amateur no había recuperado la consciencia dos semanas después de haberse sometido a otra cirugía cerebral tras una sesión de entrenamiento.

Estas muertes han afectado profundamente al boxeo japonés, cuyos dirigentes investigan sus causas y estudian las medidas a tomar para evitar este tipo de tragedias.

El boxeo en Japón en peligro

"Si no mejoramos las cosas, este deporte no podrá continuar. Si las personas implicadas en este deporte no mejoran la situación, tendremos que dejarlo", admitió a AFP el secretario general de la Comisión Japonesa de Boxeo (JBC), Tsuyoshi Yasukochi.

"Estamos en un momento crucial en el que un deporte centenario podría desaparecer", insistió.

Los dirigentes estudian medidas para hacer más seguro este deporte, como la introducción de test de orina para medir la deshidratación, que se cree que es un factor que hace más vulnerable el cerebro a las hemorragias, y medidas más estrictas para controlar las rápidas pérdidas de peso de los boxeadores.

El boxeo japonés está "en una encrucijada", según Yasukochi. "Algunos dirán que es un deporte en el que estos accidentes pueden ocurrir, pero no podemos permitirnos pensar así", concluye.