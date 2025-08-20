HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Un meteorito en forma de gigantesca bola de fuego cruzó Japón iluminando el cielo nocturno

El destello de luz visible a varios kilómetros de distancia fue un meteorito brillante, según expertos. Algunos testigos escucharon un estruendo similar a una explosión.

La bola de fuego iluminó los cielos de la ciudad de Kyushu en Japón. Foto: Captura
La bola de fuego iluminó los cielos de la ciudad de Kyushu en Japón. Foto: Captura

Una brillante bola de fuego ardiente iluminó los cielos de la isla de Kyushu al suroeste de Japón. La fascinante escena fue captada por cámaras de autos y vigilancia, antes de que el objeto comience a desfragmentarse sobre el océano. El fenómeno fue tan brillante que incluso se apreció en el Aeropuerto Kansai de Osaka, ubicado aproximadamente a 200 kilómetros de distancia.

“Una luz blanca que nunca había visto antes descendió desde arriba, y se volvió tan brillante que pude ver claramente las formas de las casas que nos rodeaban”, dijo Yoshihiko Hamahata, quien conducía en la zona, a la emisora pública NHK. “Lo que vi en los videos fue asombroso, impresionante: un hermoso espectáculo en vivo en el cielo”, dijo Luke Daly, profesor de geociencia planetaria de la Universidad de Glasgow, a The Washington Post.

PUEDES VER: Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

lr.pe

¿Cómo era la bola de fuego que se vio en Japón?

Los videos en las redes sociales revelan que el meteorito emitió una serie de destellos verde-azulados que activaron brevemente algunos sensores de la cámara, antes de dejar escapar un destello final de luz naranja-roja y fragmentarse a medida que se acercaba al horizonte.

El objeto tomó un color naranja al comenzar a fragmentarse. Foto: Captura

El objeto tomó un color naranja al comenzar a fragmentarse. Foto: Captura

Las llamadas "estrellas fugaces" se hacen visibles cuando fragmentos de desechos espaciales antiguos, restos de la creación del sistema solar, colisionan con la atmósfera terrestre. Las partículas son rápidamente superadas por la fricción atmosférica, quemándose en un espectáculo espectacular, fácilmente visible a simple vista. Los fragmentos más grandes de desechos, que brillan con la intensidad suficiente como para eclipsar incluso a los planetas más brillantes del cielo nocturno, se conocen como bolas de fuego, explican en Space.com.

Testigos en Japón afirman haber oído un estruendo similar a una explosión cuando la bola de fuego voló por encima, lo que sugiere que la velocidad del objeto superó la velocidad del sonido y creó un boom sónico.

PUEDES VER: La estrella más lejana descubierta, podría no ser una estrella, revela el telescopio James Webb

lr.pe

¿Qué son los meteoros?

Daly explicó que los 'bólidos' son meteoros muy brillantes. Cuando un meteoroide (una roca espacial) entra en la atmósfera terrestre a alta velocidad, la fricción atmosférica lo calienta. Mientras que un meteoro típico es un destello de muy corta duración en el cielo, un bólido, término astronómico oficial, es excepcionalmente brillante.

Según la NASA, una bola de fuego es “un meteorito inusualmente brillante que alcanza una magnitud visual de -3 o más brillante cuando se ve en el cenit del observador”. Una bola de fuego a menudo es causada por objetos de más de un metro (tres pies) de diámetro, mientras que los meteoritos regulares suelen ser mucho más pequeños.

