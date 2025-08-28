HOYSuscripcion LR Focus

Rusia realiza un nuevo ataque "masivo" con misiles y drones contra la capital de Ucrania y deja al menos 18 muertos

La embajadora de la Unión Europea en Ucrania calificó el asalto como la respuesta de Rusia a los esfuerzos de paz de EE. UU., evidenciando la brutalidad del conflicto.

El reciente ataque ruso sobre Kiev ha sido uno de los más devastadores desde el inicio del conflicto. Foto: AFP.
El reciente ataque ruso sobre Kiev ha sido uno de los más devastadores desde el inicio del conflicto. Foto: AFP.

Al menos 18 personas perdieron la vida tras un nuevo ataque masivo de Rusia sobre Kiev, utilizando drones y misiles, en uno de los episodios más letales sufridos por la capital ucraniana en lo que va de la guerra. La violencia dejó también cerca de 50 heridos, incluidos varios menores de edad, y provocó graves daños en la sede de la Unión Europea, que ha sido un blanco directo de este asalto.

En este contexto, la embajadora de la Unión Europea en Ucrania, Katarina Mathernova, señaló que este ataque representa la verdadera respuesta de Moscú ante los esfuerzos de Estados Unidos para impulsar negociaciones de paz entre ambas naciones. El asalto ruso, que también alcanzó las instalaciones del British Council en Kiev, ha puesto de manifiesto la persistente brutalidad del conflicto.

Casi 600 drones y 31 misiles durante la noche y madrugada

Entre las víctimas fatales, se encuentran cuatro menores de edad, uno de ellos tan solo de dos años, lo que subraya la magnitud humanitaria de este ataque. Este incidente se produce mientras las conversaciones de paz siguen estancadas, dejando en evidencia la desconexión entre los intentos diplomáticos internacionales y la continua escalada militar rusa.

El reciente ataque ruso sobre Kiev ha sido uno de los más devastadores desde el inicio del conflicto, con la capital ucraniana siendo golpeada por casi 600 drones y 31 misiles durante la noche y madrugada. Las autoridades ucranianas aseguran haber derribado al menos 560 drones y 26 cohetes, pero el saldo de víctimas es elevado: 28 muertos el 18 de junio y 33 más el 29 de diciembre de 2023.

Este último asalto se considera el más mortal sufrido por Kiev desde julio, subrayando la intensificación de la violencia y la magnitud de los ataques rusos en la ciudad, uno de los mayores registrados durante la guerra.

"Rusia debe cesar inmediatamente sus ataques"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigió a Rusia cesar inmediatamente sus ataques indiscriminados contra infraestructuras civiles y ha instado a Moscú a unirse a las negociaciones para una paz justa y duradera. Tras convocar al encargado de negocios ruso en Bruselas y a su embajador en Londres, la jefa del Ejecutivo europeo lamentó los daños causados por los misiles rusos en la sede de la Unión Europea en Kiev, aunque confirmó que el personal de la delegación se encuentra a salvo.

A pesar de los daños materiales, Von der Leyen subrayó que el ataque es un “sombrío recordatorio de lo que está en juego”, evidenciando la determinación de Rusia de seguir aterrorizando a Ucrania, lo que ha llevado a la UE a considerar nuevas sanciones contra el régimen ruso.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, expresó su horror ante esta nueva ofensiva rusa y advirtió que la UE no se dejará intimidar. Resaltó que la agresión de Moscú solo ha reforzado la voluntad europea de seguir apoyando a Ucrania. En paralelo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó el ataque como un claro recordatorio de que no se puede ser ingenuo con Rusia.

