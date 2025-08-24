HOYSuscripcion LR Focus

USA

JD Vance sobre los esfuerzos de EE.UU. para mediar entre Ucrania y Rusia: "Al final tendremos éxito, o nos toparemos con un muro"

El vicepresidente de EE.UU. confía en que, a pesar de los obstáculos, el esfuerzo de Donald Trump, llevará al éxito en la negociación para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania.

JD Vance confía en el proceso de paz encabezado por Donald Trump.
JD Vance confía en el proceso de paz encabezado por Donald Trump. | Foto: Composición LR

Durante una entrevista para la NBC, el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, opinó sobre el rol que el presidente Donald Trump está tomando en el proceso de mediación entre Rusia y Ucrania. Pese a ciertos obstáculos surgidos luego de la reunión del mandatario con su símil ruso, Vladímir Putin, Vance declaró que han avanzado significativamente en este proceso de mediación.

"Al final tendremos éxito, o nos toparemos con un muro", comentó el vicepresidente, confiando en el proceso que Donald Trump lidera para terminar con la guerra entre ambos países. Asimismo, Vance fue consultado por el reciente ataque ruso en el oeste de Ucrania a una fábrica electrónica estadounidense, confirmando que EE.UU. no enviará tropas a Ucrania, pero sí garantizará la seguridad de los ucranianos.

PUEDES VER: Victoria para inmigrantes en EEUU: juez prohíbe a Trump recortar fondos federales a 34 condados y ‘ciudades santuario’

lr.pe

¿Qué dijo JD Vance sobre la mediación de EE.UU. entre Rusia y Ucrania?

JD Vance fue entrevistado para el programa 'Meet the press', de NBC News. Durante su emisión, al vicepresidente le preguntaron por su opinión sobre si habría obstáculos que impidieran lograr la paz. Sin embargo, él descartó que cualquier intento podría afectar ello, diciendo: "Al final tendremos éxito, o nos toparemos con un muro. Y si nos topamos con un muro, continuaremos este proceso de negociación, de ejercer presión".

Asimismo, calificó estos esfuerzos como 'diplomacia enérgica', asegurando que pondrían fin a la guerra. Vance también consideró que Trump aplicó presiones económicas a Rusia, como estrategia de presión. Así, se impusieron aranceles secundarios a la India, principal comprador del petróleo ruso.

PUEDES VER: Petro contra Trump tras enviar buques cerca de Venezuela: "Utilizan el narcotráfico como excusa para una invasión militar"

lr.pe

JD Vance confirma que EE.UU no enviará tropas a Ucrania

Por otro lado, Vance confirmó que EE.UU. no situará sus tropas en Ucrania, tal como el presidente Trump había declarado hace algunas semanas. Pero, el vicepresidente garantizó que tomarán medidas de seguridad para defender a los ucranianos, aunque estas no son muy claras por el momento. "Seguiremos desempeñando un papel activo para asegurar que los ucranianos tengan las garantías de seguridad y la confianza que necesitan para detener la guerra y que los rusos sientan que pueden ponerle fin”, finalizó.

Pese a que tanto Trump como Vance se han mostrado optimistas con las reuniones con Putin, el pasado jueves, las fuerzas armadas rusas atacaron una empresa eléctrica al oeste de Ucrania, que tiene dueños estadounidenses. Al respecto, el vicepresidente comentó: "No me gusta. Pero esto es una guerra, y por eso queremos detener la matanza. Los rusos han hecho muchas cosas que no nos gustan. Han muerto muchos civiles".

