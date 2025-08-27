Ministro de Defensa de Venezuela minimiza amenazas de EE. UU.: "No lo han logrado en 26 años"

En medio de una nueva escalada de tensiones diplomáticas y militares entre Venezuela y Estados Unidos, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, desestimó las amenazas del país norteamericano, asegurando que su nación “no tiene espacio para el miedo” y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está preparada para defender el territorio.

Las declaraciones del ministro surgen después de que Washington anunciara el posible despliegue de buques militares, incluyendo un submarino nuclear, cerca de las costas venezolanas con el objetivo de reforzar su estrategia contra el narcotráfico. Esta decisión fue calificada por el Gobierno venezolano como una "agresión militar" que busca alterar la estabilidad interna del país suramericano.

¿Qué dijo Vladimir Padrino ante la "agresión" de Estados Unidos?

Durante una transmisión oficial por Venezolana de Televisión (VTV), Vladimir Padrino respondió a las advertencias del gobierno de Estados Unidos, al que acusó de construir una narrativa falsa para justificar su intervención en la región. “Aquí no hay espacio para el miedo. No faltará quien diga que estamos asustados. Pero no, llevamos 26 años de asedio y no lo han logrado”, expresó el alto funcionario militar.

Padrino criticó abiertamente lo que denominó como una campaña del “imperialismo norteamericano” que busca posicionar a Venezuela como un narcoestado. Según el ministro, estas acusaciones forman parte de un relato “criminal y grotesco” destinado a desacreditar al Estado venezolano a nivel internacional. "Qué cosa tan vulgar y qué tan lejos estamos de una situación como esa", sostuvo.

En ese contexto, también se refirió a la decisión de Estados Unidos de duplicar a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de violar leyes federales sobre tráfico de estupefacientes. Padrino calificó esta medida como una provocación política sin sustento judicial, dirigida a forzar una ruptura interna en el país petrolero.

¿Qué acciones tomará la FANB?

El ministro destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana actúa de manera activa y constante contra diversas amenazas, incluyendo el narcotráfico y grupos armados irregulares que intentan ingresar desde la frontera con Colombia. “Estamos combatiendo el narcotráfico, el terrorismo y las bandas criminales por instrucción directa del presidente Maduro”, afirmó.

Como muestra de estas acciones, Padrino informó sobre la reciente incautación de 2.800 kilogramos de cocaína en el estado Amazonas, una zona crítica por su ubicación estratégica en la frontera con Brasil y Colombia. Este decomiso, llevado a cabo el martes, fue presentado como evidencia del compromiso de Venezuela en la lucha contra el tráfico de drogas.

Además, anunció el despliegue de buques de mayor porte en aguas territoriales del Caribe como respuesta directa al supuesto envío de unidades militares estadounidenses, que incluirían un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido. “La FANB está bien adiestrada, equipada, y cuenta con un arma secreta: la Milicia Bolivariana, el componente más contundente de nuestra defensa”, puntualizó.