El sacerdote venezolano Gustavo Santos fue arrestado el 18 de agosto de 2025 en un aeropuerto de EE. UU. tras volver de Londres. Foto: Noticiero Digital

El sacerdote venezolano Gustavo Santos fue arrestado el 18 de agosto de 2025 en un aeropuerto de EE. UU. tras volver de Londres. Foto: Noticiero Digital

El sacerdote venezolano Gustavo Santos, de 32 años, fue arrestado por agentes de migración en un aeropuerto de Estados Unidos al intentar ingresar nuevamente al país tras regresar de un viaje desde Londres. Pese a que contaba con una visa religiosa R-1 válida hasta noviembre, las autoridades le negaron inicialmente el acceso, lo que generó una fuerte reacción por parte de la Arquidiócesis de Miami.

La detención fue catalogada como “injusta” por representantes de la Iglesia, quienes denunciaron públicamente la situación. El hecho encendió la preocupación de la comunidad católica local, especialmente de los feligreses de la parroquia St. John Neumann, donde Santos ejerce su ministerio desde hace más de dos años.

PUEDES VER: Jóvenes captan momento exacto de la balacera donde asesinaron a venezolano en Plaza San Martín frente a su hija

¿Qué pasó con el sacerdote venezolano detenido por migraciones en Estados Unidos?

La retención de Gustavo Santos se produjo el lunes 18 de agosto en un aeropuerto de Estados Unidos cuando intentaba reingresar al país luego de un viaje pastoral a Londres. De acuerdo con la información difundida por la agencia EFE, la detención se ejecutó pese a que el religioso poseía una visa R-1 vigente hasta noviembre de 2025, destinada a ministros de culto y trabajadores religiosos.

La Arquidiócesis de Miami notificó de inmediato el hecho y emitió un comunicado en el que destacó la buena reputación del sacerdote venezolano, ordenado hace poco más de dos años. “La detención fue injusta. El padre Santos siempre ha mostrado un compromiso intachable con su comunidad”, indicó el documento oficial difundido por la institución.

El arresto no solo generó incertidumbre en la comunidad católica, sino que también abrió interrogantes sobre la aplicación de las normas migratorias en Estados Unidos, especialmente en los casos de personas que cuentan con visas aprobadas y en vigor.

En respaldo a Santos, distintas organizaciones religiosas y representantes de la Iglesia enfatizaron que su labor ha sido fundamental para la parroquia St. John Neumann, donde se ha desempeñado como guía espiritual de cientos de feligreses.

¿Cómo fue liberado el sacerdote venezolano?

La liberación del sacerdote venezolano fue posible gracias a la rápida intervención del arzobispo de Miami, Thomas Wenski, y al acompañamiento legal brindado por Catholic Legal Services. La gestión permitió que el caso se presentara ante un juez y que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) reconsiderara la medida inicial.

“Desde entonces, soltaron al padre Santos y le permitieron reingresar al país. Estamos agradecidos por la pronta resolución y damos la bienvenida al padre Santos de vuelta a su ministerio”, indicó la Arquidiócesis en un comunicado de tres párrafos que fue divulgado públicamente.

Además de reconocer la labor del arzobispo y de los abogados especializados en migraciones, la institución destacó que el caso refleja la importancia de contar con asesoría legal adecuada ante situaciones que involucran decisiones de autoridades migratorias en aeropuertos de Estados Unidos.

El testimonio de Gustavo Santos también aporta contexto a su trayectoria personal. En 2021, en un video compartido por el seminario St. Vincent de Paul, explicó que decidió abandonar Venezuela debido a la violencia e inseguridad que enfrentaba. “Fui a la universidad y después me mandaron aquí a los Estados Unidos por unos problemas de secuestro, ustedes saben la situación del país. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos perdí totalmente mi fe”, relató entonces el sacerdote, quien posteriormente encontró en la vida religiosa un camino de servicio y compromiso con la comunidad.